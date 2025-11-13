default-cbs-image
Askarov will patrol the crease on the road against the Flames on Thursday, Stefen Rosner of NHL.com reports.

Askarov is riding a four-game winning streak during which he posted a 1.23 GAA and .963 save percentage. After an underwhelming start to the year, in which the 23-year-old netminder recorded a disastrous 4.69 GAA, it seems Askarov has rediscovered his form.

