Gustavsson will defend the blue paint at home versus Columbus on Saturday, Dylan Loucks of The Hockey News reports

Gustavsson picked up a shutout Opening Night, stopping all 26 shots versus St . Louis on Thursday. The netminder is coming off a stellar 2024-25 campaign, picking up 31 wins across 58 regular-season appearances. The Blue Jackets scored only once in a 2-1 loss in Nashville on Thursday.

