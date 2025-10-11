Wild's Filip Gustavsson: Between pipes Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Gustavsson will defend the blue paint at home versus Columbus on Saturday, Dylan Loucks of The Hockey News reports
Gustavsson picked up a shutout Opening Night, stopping all 26 shots versus St . Louis on Thursday. The netminder is coming off a stellar 2024-25 campaign, picking up 31 wins across 58 regular-season appearances. The Blue Jackets scored only once in a 2-1 loss in Nashville on Thursday.
