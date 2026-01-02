Wild's Filip Gustavsson: Set to face Anaheim
By RotoWire Staff
• 1 min read
Gustavsson is expected to start on the road against Anaheim on Friday, per Derek Lee of The Hockey News.
Gustavsson has a 13-8-4 record, 2.47 GAA and .912 save percentage in 25 outings with Minnesota in 2025-26. He's been dominant recently, posting a 6-0-1 record, 1.71 GAA and .931 save percentage across his past seven appearances. Anaheim ranks seventh in goals per game with 3.33.
More News
-
Wild's Filip Gustavsson: Barely tested in win•
-
Wild's Filip Gustavsson: Expected to start Monday•
-
Wild's Filip Gustavsson: Drops win streak in OT loss•
-
Wild's Filip Gustavsson: Tending twine Tuesday•
-
Wild's Filip Gustavsson: Cruises to fifth straight win•
-
Wild's Filip Gustavsson: Set to start Saturday•