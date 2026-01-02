default-cbs-image
Gustavsson is expected to start on the road against Anaheim on Friday, per Derek Lee of The Hockey News.

Gustavsson has a 13-8-4 record, 2.47 GAA and .912 save percentage in 25 outings with Minnesota in 2025-26. He's been dominant recently, posting a 6-0-1 record, 1.71 GAA and .931 save percentage across his past seven appearances. Anaheim ranks seventh in goals per game with 3.33.

