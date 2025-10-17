default-cbs-image
Gustavsson will be between the visiting pipes in Washington on Friday, according to Joe Smith of The Athletic.

Gustavsson has given up nine goals on 54 shots in his last two games after he shut out St. Louis on Opening Night. He has an .888 save percentage in three games this season. The Capitals are averaging only 2.25 goals this season, 29th in the NHL.

