Wild's Marcus Johansson: Expected to return Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Johansson (lower body) is slated to play against Edmonton on Saturday, per Michael Russo of The Athletic.
Johansson missed Minnesota's past two games because of the injury. He has 11 goals and 26 points in 33 appearances in 2025-26. Johansson is projected to play alongside Joel Eriksson Ek and Matt Boldy in his return.
