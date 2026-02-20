Wild's Samuel Hlavaj: Starting against United States
By RotoWire Staff
• 1 min read
Hlavaj will start for Slovakia during Friday's semifinal matchup against the United States at the 2026 Winter Olympics.
Hlavaj has made four appearances at the Olympics, going 3-1-0 with a 2.67 GAA and .932 save percentage. He'll face a tough test against the United States, but he was productive against Germany during the quarterfinals, allowing two goals on 27 shots in the 6-2 victory.
