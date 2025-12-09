Wild's Vladimir Tarasenko: Fills empty cage
By RotoWire Staff
• 1 min read
Tarasenko scored an empty-net goal on two shots in Monday's 4-1 win over the Kraken.
The empty-netter was Tarasenko's first point in five games since he returned from a lower-body injury, and it ended a dry spell of seven contests overall. The 33-year-old is at three goals, 11 points, 40 shots on net, 18 hits and a minus-5 rating through 23 outings this season. He remains in a middle-six role, though he could get bumped up to a more prominent spot if Mats Zuccarello (undisclosed) misses time following his early exit from Monday's contest.
More News
-
Wild's Vladimir Tarasenko: Ready to return•
-
Wild's Vladimir Tarasenko: Has resumed skating•
-
Wild's Vladimir Tarasenko: Moved to injured reserve•
-
Wild's Vladimir Tarasenko: Ruled out for Wednesday's game•
-
Wild's Vladimir Tarasenko: Won't play Sunday•
-
Wild's Vladimir Tarasenko: Unavailable Saturday•