Wild's Vladimir Tarasenko: Notches two helpers
By RotoWire Staff
• 1 min read
Tarasenko logged two assists and three shots on goal in Thursday's 5-2 win over the Stars.
Tarasenko has three points over his last two games. He's poised for an uptick in usage and production while Mats Zuccarello (upper body) is out. On the year, Tarasenko has 13 points, 43 shots on net, 19 hits and a minus-4 rating through 24 appearances.
