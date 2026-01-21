Wild's Vladimir Tarasenko: Uptick in scoring with Boldy injury
By RotoWire Staff
• 1 min read
Tarasenko scored twice in a 4-3 to Montreal on Tuesday.
Both goals came on the power play. Tarasenko is on a three-game goal (five) and four-game point (five goals, three assists) streak. It's his longest point streak of the season, and it coincides with Matt Boldy's injury (undisclosed).
More News
-
Wild's Vladimir Tarasenko: Three-game, six-point streak•
-
Wild's Vladimir Tarasenko: Two points Saturday•
-
Wild's Vladimir Tarasenko: Grabs opening goal Wednesday•
-
Wild's Vladimir Tarasenko: Two-point effort Saturday•
-
Wild's Vladimir Tarasenko: Puts away goal in win•
-
Wild's Vladimir Tarasenko: Three-point burst in win•