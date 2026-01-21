default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Tarasenko scored twice in a 4-3 to Montreal on Tuesday.

Both goals came on the power play. Tarasenko is on a three-game goal (five) and four-game point (five goals, three assists) streak. It's his longest point streak of the season, and it coincides with Matt Boldy's injury (undisclosed).

More News