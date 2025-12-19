Wild's Zach Bogosian: Out for Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Bogosian (lower body) will miss his third straight game Saturday against Edmonton, Jessi Pierce of NHL.com reports Friday.
Bogosian has one goal and one assist in 17 games this season. The defenseman is considered day-to-day and could return as early as Sunday against Colorado.
