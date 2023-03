B. Bielak Pitching:

A. Knizner: Ball , Ball , Ball , Ball , Knizner walked

B. Donovan: Ball , Ball , Ball , Ball , Donovan walked, Knizner to second

D. Carlson: Ball , Strike looking , Ball , Ball , Strike looking , Strike swinging , Carlson struck out swinging

J. Walker: Ball , Strike looking , Strike looking , Strike swinging , Walker struck out swinging

W. Contreras: Ball , Ball , Strike looking , Strike looking , Ball , Ball , Contreras walked, Knizner to third, Donovan to second

N. Gorman: Gorman singled to right, Donovan and Knizner scored, Contreras out at third