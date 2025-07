The Las Vegas Summer League can become a must-watch event for basketball fans. Maybe it's because you're a fan of a team with a top-tier rookie participating or maybe you want to watch your favorite college basketball player from two years ago try to earn his spot in the NBA. The 2025 Vegas Summer League has arrived. Action tips off Thursday, and there are plenty of notable names who will be sharing the court in Sin City.

It shouldn't be a surprise that Duke and Kentucky -- two of the blue bloods of the college basketball world -- have the most players playing in this year's summer league of any college program. Each school has 11 players represented on respective summer league rosters. The headliner playing in Sin City will be No. 1 overall pick Cooper Flagg, who had a phenomenal one-and-done season at Duke. Reed Sheppard, the No. 3 pick by the Houston Rockets in the 2024 NBA Draft, headlines the list of players from Kentucky.

Bronny James, the son of Los Angeles Lakers superstar LeBron James, will be playing in the summer league for the second consecutive season. So will Jameer Nelson Jr., the son of former NBA point guard Jameer Nelson. He will be on San Antonio's summer league roster.

Each team will play at least five games in Las Vegas. After the first four games, the top four teams will advance to the playoffs and play each other in the semifinals on July 19. The two winning teams from each side will play each other on July 20 for bragging rights.

Here are the summer league rosters -- which consist of 2025 draft picks and other young players -- for all 30 NBA teams.

Atlanta Hawks





Kobe Bufkin, Michigan



Lamont Butler, Kentucky



Nikola Đurišić, Serbia



Adam Flagler, Baylor



Javan Johnson, DePaul



Kobe Johnson, UCLA



Nelly Junior Joseph, New Mexico



Jack McVeigh, Australia



Dwight Murray Jr., Rider



Eli Ndiaye, Spain



Asa Newell, Georgia



Deivon Smith, St. John's



Jake Stephens, Chattanooga



Jacob Toppin, Kentucky



Jack White, Duke



Boston Celtics





Jalen Bridges, Baylor



Kendall Brown, Baylor



Hugo González, Spain



Hayden Gray, UC-San Diego



Ben Gregg, Gonzaga



Zach Hicks, Penn State



Kenny Lofton, Louisiana Tech



Miles Norris, UC Santa Barbara



Baylor Scheierman, Creighton



Aaron Scott, St. John's



Max Shulga, VCU



Jordan Walsh, Arkansas



Amari Williams, Kentucky



Isaiah Wong, Miami



Brooklyn Nets





TJ Bamba, Oregon



Caleb Daniels, Villanova



D'Andre Davis, Mississippi



Egor Demin, Russia



Tyson Etienne, Wichita State



Tosan Evbuomwan, England



Grant Nelson, Alabama



Quincy Olivari, Xavier



Nick Ongenda, Canada



Drake Powell, North Carolina



Terry Roberts, Georgia



Tyrese Samuel, Canada



Ben Saraf, Israel



Drew Timme, Gonzaga



Nolan Traore, France



Danny Wolf, Michigan



Charlotte Hornets





James Banks III, Georgia Tech



Damion Baugh, TCU



P.J. Hall, Clemson



Dajuan Harris Jr., Kansas



Sion James, Duke



Ryan Kalkbrenner, Creighton



Kon Knueppel, Duke



Liam McNeeley, UConn



Jamiya Neal, Creighton



Josh Oduro, Providence



D.J. Rodman, USC



Tidjane Salaün, France (Cholet)



K.J. Simpson, Colorado



Jaylen Sims, UNCW



M.J. Walker Jr., Florida State

Chicago Bulls





Matas Buzelis, G League Ignite



Noa Essengue, Ratiopharm Ulm (Germany)



Javon Freeman-Liberty, DePaul



Caleb Grill, Missouri



William Hickey, Illawarra Hawks (Australia)



Yuki Kawamura, Yokohama B-Corsairs (Japan)



Emanuel Miller, TCU



David Muoka, UNLV



Lachlan Olbrich, Illawarra Hawks (Australia)



Micah Parrish, Ohio State



Maozinha Pereira, Corinthians (Brazil)



Wooga Poplar, Villanova



Josh Primo, Alabama



Jahmir Young, Maryland



Cleveland Cavaliers





Warith Alatishe, Oregon State



Darius Brown, Utah State



Tristan Enaruna, Cleveland State



Chaney Johnson, Auburn



Denver Jones, Auburn



Saliou Niang, Trento (Italy)



Norchad Omier, Baylor



Craig Porter Jr., Wichita State



Tyrese Proctor, Duke



Jaxson Robinson, Kentucky



Kadin Shedrick, Texas



Nae'Qwan Tomlin, Memphis



Jaylon Tyson, California



Dallas Mavericks





Miles Kelly, Auburn



Ryan Nembhard, Gonzaga



Melvin Ajinça, LDLC ASVEL



Nolan Hickman, Gonzaga



Zhuric Phelps, Texas A&M



Cooper Flagg, Duke



Jamarion Sharp, Ole Miss



Aliou Diarra, APR



Matthew Cleveland, Miami



Maxwell Lewis, Pepperdine



Jordan Hall, Saint Joseph's



Matt Cross, SMU



Obinna Anochili-Killen, Marshall



Moussa Cissé, Memphis



Gabe McGlothan, Grand Canyon



Jaylin Williams, Auburn



Denver Nuggets





Kaodirichi Akobundu-Ehiogu, Memphis



Ibou Badji, NBA Academy Africa



Tamar Bates, Missouri



Reece Beekman, Virginia



Boo Buie, Northwestern



Tyrell Harrison, Brisbane



Terrence Hargrove Jr., St. Louis



DaRon Holmes II, Dayton



Keyontae Johnson, Kansas State



Logan Johnson, St. Mary's



Curtis Jones, Iowa State



Spencer Jones, Stanford



E.J. Liddell, Ohio State



Reyne Smith, Louisville



Hunter Tyson, Clemson



Donovan Williams, UNLV



Detroit Pistons





T.J. Bickerstaff, James Madison



Garrison Brooks, Mississippi State



Sincere Carry, Kent State



Dawson Garcia, Minnesota



Ron Holland II, G League Ignite



Daniss Jenkins, St. John's



Trevor Keels, Duke



Bobi Klintman, Wake Forest



Miller Kopp, Indiana



Chaz Lanier, Tennessee



T.J. Madlock, Alabama State



Tolu Smith, Mississippi State



John Ukomadu, Eastern Kentucky



Brice Williams, Nebraska



Zakai Zeigler, Tennessee



Golden State Warriors





Taran Armstrong, Cairns Taipans



Jules Bernard, UCLA



Marques Bolden, Duke



LJ Cryer, Houston



Leopold Delaunay, Le Mans Sarthe



Ja'Vier Francis, Houston



Coleman Hawkins, Kansas State



Alex Higgins-Titsha, Cairns Marlins



Blake Hinson, Pittsburgh



Chris Manon, Vanderbilt



Gabe Madsen, Utah



Bez Mbeng, Yale



Chance McMillian, Texas Tech



Isaiah Mobley, USC



Will Richard, Florida



Jackson Rowe, Cal State Fullerton



Donta Scott, Maryland



Jaden Shackelford, Alabama



Alex Toohey, Sydney Kings



Houston Rockets





Adonis Arms, Texas Tech



Moses Brown, UCLA



Kennedy Chandler, Tennessee



N'Faly Dante, Oregon



Kevon Harris, Stephen F. Austin



Chris Ledlum, St. John's



Jordan Longino, Villanova



Cameron Matthews, Mississippi State



Jayden Nunn, Baylor



Great Osobor, Washington



Jermaine Samuels Jr., Villanova



Reed Sheppard, Kentucky



Uros Trifunovic, Serbia



Nate Williams, Buffalo



Mylik Wilson, Houston



Indiana Pacers





Taelon Peter, Liberty



Enrique Freeman, Akron



RayJ Dennis, Baylor



R.J. Felton, East Carolina



Johnny Furphy, Kansas



Hunter Maldonado, Wyoming



Josiah-Jordan James, Tennessee



Samson Johnson, UConn



Steven Ashworth, Creighton



Phillip Wheeler, Ranney School (N.J.)



Robert Baker, Harvard



Keisei Tominaga, Nebraska



Quenton Jackson, Texas A&M



Buddy Boeheim, Syracuse



Los Angeles Clippers





Patrick Baldwin Jr., Wisconsin-Milwaukee



Izaiah Brockington, Iowa State



Kobe Brown, Missouri



Cam Christie, Minnesota



Trentyn Flowers, Adelaide



Juwan Gary, Nebraska



Yanic Konan Niederhӓuser, Penn State



Jordan Miller, Miami



John Poulakidas, Yale



Kobe Sanders, Nevada



Zavier Simpson, Michigan



Jahmyl Telfort, Butler



Los Angeles Lakers





Darius Bazley, Princeton HS



RJ Davis, North Carolina



Eric Dixon, Villanova



DaJuan Gordon, UT Arlington



Bronny James, USC



Trey Jemison, UAB



TY Johnson, UC Davis



Arthur Kaluma, Texas



Dalton Knecht, Tennessee



Augustas Marciulionis, Saint Mary's



Sam Mennenga, New Zealand Breakers



Julian Reese, Maryland



Sir'Jabari Rice, Texas



DJ Steward, Duke



Cole Swider, Syracuse



Ethan Taylor, Air Force



Memphis Grizzlies





Armando Bacot, North Carolina



Ace Baldwin Jr., Penn State



Ante Brzovich, Charleston



Tyler Burton, Villanova



Cedric Coward, Washington State



Aaron Estrada, Alabama



Phlandrous Fleming Jr., Florida



Nate Hinton, Houston



GG Jackson II, South Carolina



Jeremy Jones, Gonzaga



Lawson Lovering, Utah



Will Magnay, Brisbane (Australia)



Jahmai Mashack, Tennessee



Bo Montgomery, UNC Wilmington



Zyon Pullin, Florida



Efton Reid III, Wake Forest



Javon Small, West Virginia



Cam Spencer, UConn



Jaylen Wells, Washington State



Miami Heat





Kel'el Ware, Indiana



Pelle Larson, Arizona



Keshad Johnson, Arizona



Kasparas Jakučionis, Illinois



Vladislav Goldin, Michigan/Russia



Kira Lewis Jr., Alabama



Bryson Warren, Overtime Elite



Marcus Williams, San Francisco



JC Butler, UC Irvine



Javonte Cooke, Winston-Salem State



Erik Stevenson, West Virginia



Steve Settle III, Temple



Myron Gardner, Little Rock



Dain Dainja, Memphis



Oumar Ballo, Indiana



Milwaukee Bucks





Keita Bates-Diop, Ohio State



Jean-Jacques Boissy, Senegal



Jamaree Bouyea, San Francisco



John Butler Jr., Florida State



Gary Chivichyan, Pacific



Rob Disibio, Washington & Lee



Terrence Edwards Jr., Louisville



Frankie Fidler, Michigan State



Andre Jackson Jr., UConn



David Joplin, Marquette



Chris Livingston, Kentucky



Bogoljub Markovié, Serbia



Pete Nance, UNC



Markquis Nowell, Kansas State



Cormac Ryan, UNC



Mark Sears, Alabama



Tyler Smith, G League Ignite



Wade Taylor IV, Texas A&M



Blaise Threatt, Weber State



Malik Williams, Louisville



Minnesota Timberwolves





Terrence Shannon Jr., Illinois



Rob Dillingham, Kentucky



Des Watson, Loyola



Tristen Newton, UConn



Jesse Edwards, West Virginia



Martez Brown, Lincoln Memorial University



Babacar Sane, G League Ignite



Joan Beringer, France



Jojel Eastern, Purdue



Jaylen Clark, UCLA



Jalam Cain, Oakland



Amari Bailey, UCLA



CJ Fulton, Charleston



Leonard Miller, NBA G League Ignite



New Orleans Pelicans





Jeremiah Fears, Oklahoma



Hunter Dickinson, Kansas



Keion Brooks Jr., Washington



Antonio Reeves, Kentucky



Micah Peavy, Georgetown



Chase Hunter, Clemson



Yves Missi, Baylor



Derik Queen, Maryland



Trey Alexander, Creighton



Trey Townsend, Arizona



Lester Quiñones, Memphis



Tytan Anderson, Northern Iowa



Christian Shumate, McNeese State



Will Baker, LSU



AJ Hoggard, Vanderbilt



New York Knicks





Pacome Dadiet, France



Kevin McCullar Jr., Kansas



Tyler Kolek, Marquette



Marjon Beauchamp, G League Ignite



Yudai Baba, Japan



Anton Watson, Gonzaga



Jamal Bey, Washington



Biwali Bayles, Australia



Dink Pate, Mexico City Capitanes



Jaden Campbell, Samford



Dae Dae Grant, Duquesne



Nick Jourdain, Memphis



Luka Scuka, Slovenia



Lance Ware, UT Arlington



James Nnaji, Nigeria



Mohamed Diawara, France



Ariel Hukporti, Greece



Oklahoma City Thunder





Zack Austin, Pittsburgh



Brooks Barnhizer, Northwestern



Ty Brewer, Mittel Deutscher BC



Cameron Brown, St. Joseph's



Branden Carlson, Utah



Alex Ducas, St. Mary's



Cesare Edwards, Georgia State



Jazian Gortman, Overtime Elite



Viktor Lakhin, Clemson



Malevy Leons, Bradley



Ajay Mitchell, UC Santa Barbara



Erik Reynolds II, St. Joseph's



Payton Sandfort, Iowa



Mady Sissoko, UC Berkeley



Thomas Sorber, Georgetown



Nikola Topic, Crvena zvezda



Kerwin Walton, Texas Tech



Hason Ward, Iowa State



Chris Youngblood, Alabama



Orlando Magic





Jase Richardson, Michigan State



Tristan da Silva, Colorado



Jalen Crutcher, Dayton



Lance Terry, Georgia Tech



Dakota Leffew, Georgia



Alondes Williams, Wake Forest



Djordije Jovanovic, Montenegro



Wendell Moore Jr., Duke



Ethan Thompson, Oregon State



Nate Santos, Dayton



Johnell Davis, Arkansas



Mauricio Santos, Brazil



Kylor Kelley, Oregon State



Lynn Kidd, Miami



Zach Freemantle, Xavier



Marcus Bingham Jr., Michigan State



Lazar Stefanovic, UCLA



Brandon Huntley-Hatfield, NC State



Noah Penda, France



Philadelphia 76ers





Jalen Hood-Schifino, Indiana



Jalen Slawson, Furman



Justin Edwards, Kentucky



Johni Broone, Auburn



Izan Almansa, Spain



Stefan Todorovic, Pepperdine



Adem Bona, UCLA



Judah Mintz, Syracuse



Jack Clark, VCU



Caleb Stone-Carrawell, Loyola Marymount



Saint Thomas, USC



Hunter Sallis, Wake Forest



Andrew Funk, Penn State



Landers Nolley II, Cincinnati



Mark Armstrong, Villanova



Alex Reese, Alabama



VJ Edgecombe, Baylor



Phoenix Suns





Ryan Dunn, Virginia



Oso Ighodaro, Marquette



Khaman Maluach, Duke



Koby Brea, Kentucky



Rasheer Fleming, Saint Joseph's



CJ Huntley, Appalachian State



Yuri Collins, Saint Louis



Boogie Ellis, USC



Alwex Schumacher, Seattle



Khaif Battle, Gonzaga



Jordan Gainey, Tennessee



Mitch Mascari, Bucknell



Moses Wood, Washington



Brandon Angel, Oregon



Solomon Young, Iowa State



Portland Trail Blazers





Caleb Love, Arizona



Yang Hansen, China



Rayan Rupert, France



Dmytro Skapintsev, Cal State Northridge



James Bouknight, UConn



Keeshawn Barhelemy, Oregon



Cameron Tyson, Seattle



Sean Pedulla, Ole Miss



DJ Carlton, Marquette



Justin McKoy, Hawaii



Andrew Carr, Kentucky



Oliver Nkahmhoua, Michigan



Sidy Cissoko, G League Ignite



Sacramento Kings





Jabri Abdur‑Rahim, Providence



Daniel Batcho, Louisiana Tech



Dylan Cardwell, Auburn



Devin Carter, Providence



Nique Clifford, Colorado State



Isaiah Crawford, Louisiana Tech



Jon Elmore, Marshall



Isaac Jones, Washington State



Mason Jones, Arkansas



Taevion Kinsey, Marshall



Patrick McCaffery, Butler



Isaac Nogués, Joventut Badalona (Spain)



Maxime Raynaud, Stanford



Isaiah Stevens, Colorado State



San Antonio Spurs





Chibuzo Agbo, USC



Carter Bryant, Arizona



Cam Carter, LSU



Dexter Dennis, Texas A&M



Ibrahima Diallo, UCF



Mouhamet Diouf, Virtus Bologna



Dylan Harper, Rutgers



Harrison Ingram, North Carolina



David Jones-Garcia, Mexico City Capitanes



Kyle Mangas, Indiana Wesleyan



Nate Mensah, San Diego State



Riley Minix, Morehead State



Jacksen Moni, North Dakota State



Omari Moore, S.E. Melbourne Phoenix



Jameer Nelson Jr., Austin Spurs



Osayi Osifo, Jacksonville



Noah Farrakhan, Hampton



Josh Uduje, San Jose State



Toronto Raptors





Jamison Battle, Ohio State



Colin Castleton, Florida



Ulrich Chomche, NBA Academy Africa



Tyson Degenhart, Boise State



Quincy Guerrier, Illinois



Chucky Hepburn, Louisville



Jarkel Joiner, North Carolina State



Tyreke Key, Tennessee



AJ Lawson, South Carolina



Alijah Martin, Florida



Jonathan Mogbo, San Francisco



Collin Murray-Boyles, South Carolina



Clifford Omoruyi, Alabama



Jamal Shead, Houston



Aniwaniwa Tait-Jones, UC San Diego



Ja'Kobe Walter, Baylor



Utah Jazz





Max Abmas, Texas



Ace Bailey, Rutgers



Walter Clayton Jr., Florida



Isaiah Collier, USC



Steve Crowl, Wisconsin



Kyle Filipowski, Duke



Jaylan Gainey, Florida State



Dane Goodwin, Notre Dame



Elijah Harkless, UNLV



RJ Luis Jr., St. John's



Cam McGriff, Oklahoma State



Selton Miguel, Maryland



J'Wan Roberts, Houston



Adama Sanogo, UConn



Brice Sensabaugh, Ohio State



Jaden Springer, Tennessee



John Tonje, Wisconsin



Cody Williams, Colorado



JZ Zaher, Bowling Green



Washington Wizards