2018 NFL Draft: All 337 prospects invited to the NFL combine in Indianapolis

The NFL released its list of draft prospects invited to the 2018 NFL Scouting Combine in Indianapolis this week. We'll have the biggest snubs who weren't invited on Friday, but for now, here's every player who has been invited, broken down by position.

Quarterbacks

Player School Allen, Austin Arkansas Allen, Josh Wyoming Barrett, J T Ohio St Benkert, Kurt Virginia Darnold, Sam USC Etling, Danny LSU Falk, Luke Washington St Ferguson, Riley Memphis Flowers, Quinton South Florida Jackson, Lamar Louisville Lauletta, Kyle Richmond Lee, Tanner Nebraska Litton, Chase Marshall Mayfield, Baker Oklahoma Rosen, Josh UCLA Rudolph, Mason Oklahoma St Shimonek, Nic Texas Tech White, Mike Western Kentucky Woodside, Logan Toledo

Running backs

Player School Adams, Josh Notre Dame Ballage, Kalen Arizona St Barkley, Saquon Penn St Bawden, Nick San Diego St Chubb, Nick Georgia Coleman, Lavon Washington Crawford, Justin West Virginia Edmonds, Chase Fordham Ernsberger, Donnie Western Michigan Flowers, Dimitri Oklahoma Franklin, Jarvion Western Michigan Freeman, Royce Oregon Guice, Derrius LSU Hicks, Kyle TCU Hines, Nyheim NC State Jackson, Justin Northwestern Johnson, Kerryon Auburn Jones, Ronald USC Kelly, John Tennessee Michel, Sony Georgia Nall, Ryan Oregon St Penny, Rashaad San Diego St Pettway, Kamryn Auburn Richard, Demario Arizona St Scarbrough, Bo Alabama Thomas, Roc Jacksonville St Wadley, Akrum Iowa Walton, Mark Miami-FL Warren, Chris Texas Wilkins, Jordan Mississippi Williams, Darrel LSU Wilson, Jeff North Texas

Wide receivers

Player School Ateman, Marcell Oklahoma St Berrios, Braxton Miami-FL Burnett, Deontay USC Cain, Deon Clemson Callaway, Antonio Florida Cantrell, Dylan Texas Tech Carrington, Darren Utah Chark, D J LSU Cobbs, Simmie Indiana Coutee, Keke Texas Tech Foster, Robert Alabama Gallup, Michael Colorado St Grayson, Davon East Carolina Hamilton, Daesean Penn St Henderson, Quadree Pittsburgh James, Richie Middle Tennessee St Kirk, Christian Texas A&M Lacy, Chris Oklahoma St Lasley, Jordan UCLA Lazard, Allen Iowa St Martin, Tj Washington St Mccloud, Ray-Ray Clemson Miller, Anthony Memphis Mitchell, Steven USC Moore, D J Maryland Moore, J'Mon Missouri Pettis, Dante Washington Phillips, Cam Virginia Tech Pringle, Byron Kansas St Quinn, Trey SMU Ridley, Calvin Alabama Robertson, Korey Southern Mississippi Scott, Jaleel New Mexico St Smith, Tre'Quan Central Florida St Brown, Equanimeous Notre Dame Sutton, Courtland SMU Tate, Auden Florida St Valdes-Scantling, Marquez South Florida Washington, James Oklahoma St Weah, Jester Pittsburgh White, Ka'Raun West Virginia Wieneke, Jake South Dakota St Wilson, Ced Boise St Wims, Javon Georgia

Tight ends

Player School Akins, Jordan Central Florida Andrews, Mark Oklahoma Baugh, Marcus Ohio St Conklin, Tyler Central Michigan Dissly, Will Washington Fumagalli, Troy Wisconsin Gesicki, Mike Penn St Goedert, Dallas South Dakota St Herndon, Chris Miami-FL Hurst, Hayden South Carolina Izzo, Ryan Florida St Samuels, Jaylen NC State Schultz, Dalton Stanford Smythe, Durham Notre Dame Thomas, Ian Indiana Thomas, Jordan Mississippi St Wells, David San Diego St

Offensive linemen

Player School Allen, Brian Michigan St Bright, Dave Stanford Brown, Orlando Oklahoma Cappa, Alex Humboldt St Christian, Geron Louisville Clapp, Will LSU Cole, Mason Michigan Corbett, Austin Nevada Crosby, Tyrell Oregon Daniels, James Iowa Demby, Jamil Maine Gates, Nick Nebraska Gossett, Colby Appalachian St Harrison, Des West Georgia Hearn, Taylor Clemson Hernandez, Will UTEP Jones, Jamarco Ohio St Jones, Sam Arizona St Jones-Smith, Jaryd Pittsburgh Leonard, Rick Florida St Madison, Cole Washington St Malone, K J LSU Mcdermott, K C Miami-FL Mcglinchey, Mike Notre Dame Miller, Kolton UCLA Nelson, Quenton Notre Dame Noteboom, Joe TCU Okorafor, Chuks Western Michigan O'Neill, Brian Pittsburgh Parker, Brandon North Carolina A&T Parris, Timon Stony Brook Phillips, Skyler Idaho St Price, Billy Ohio St Quessenberry, Scott UCLA Ragnow, Frank Arkansas Rankin, Martinas Mississippi St Richardson, Will NC State Senat, Greg Wagner Shelton, Coleman Washington Smith, Braden Auburn Taylor, Rod Mississippi Teller, Wyatt Virginia Tech Toth, Brett Army Uhatafe, Leka Utah Weathersby, Toby LSU Welsh, Sean Iowa Williams, Connor Texas Wynn, Isaiah Georgia

Defensive linemen

Player School Adeniyi, Ola Toledo Armstrong, Dorance Kansas Aruna, Ade Tulane Atkins, John Georgia Brown, Drew Virginia Bryan, Taven Florida Chubb, Bradley NC State Davenport, Marcus UTSA Dickerson, Matt UCLA Ejiofor, Duke Wake Forest Fatukasi, Foley Connecticut Fitts, Kylie Utah Franklin-Myers, John Stephen F Austin Frazier, Joshua Alabama Green, Rasheem USC Hand, Da'Shawn Alabama Haynes, Marquis Mississippi Henderson, Zay Texas A&M Hill, B J NC State Holmes, Jalyn Ohio St Hubbard, Sam Ohio St Hurst, Mo Michigan Jones, Justin NC State Key, Arden LSU Landry, Harold Boston College Lewis, Tyquan Ohio St Looney, James California Lotulelei, Lowell Utah Mata'Afa, Hercules Washington St Mcintosh, R J Miami-FL Mckenzie, Kahlil Tennessee Nichols, Bilal Delaware Nnadi, Derrick Florida St Norton, Kendrick Miami-FL Payne, Da'Ron Alabama Phillips, Harrison Stanford Rolland-Jones, Ja'Von Arkansas St Rotimi, Bunmi Old Dominion Senat, Deadrin South Florida Settle, Tim Virginia Tech Shepherd, Nathan Fort Hays St Speaks, Breeland Mississippi Stallworth, Taylor South Carolina Street, Kentavius NC State Sweat, Josh Florida St Thomas, Chad Miami-FL Thompson, Trent Georgia Vea, Vita Washington Wicker, Jojo Arizona St Wilson, Eddy Purdue Winbush, Anthony Ball St Young, Trevon Louisville

Linebackers

Player School Avery, Genard Memphis Baker, Jerome Ohio St Bellamy, Davin Georgia Bierria, Keishawn Washington Burks, Oren Vanderbilt Cabinda, Jason Penn St Carter, Lorenzo Georgia Cichy, Jack Wisconsin Covington, Chris Indiana Deluca, Nick North Dakota St Dooley, Garret Wisconsin Edmunds, Tremaine Virginia Tech Evans, Rashaan Alabama Griffin, Shaq Central Florida Hamilton, Shaun Dion Alabama Hearns, James Louisville Holland, Jeff Auburn Iyiegbuniwe, Joel Western Kentucky Jackson, Darius Jacksonville St Jacobs, Leon Wisconsin Jefferson, Malik Texas Jewell, Josey Iowa Kalambayi, Peter Stanford Kiser, Micah Virginia Leonard, Darius South Carolina St Mccray, Mike Michigan Moore, Skai South Carolina Nwosu, Chenna USC O'Daniel, Dorian Clemson Okoronkwo, Obo Oklahoma Pugh, Jake Florida St Sam, Christian Arizona St Scales, Tegray Indiana Smith, Andre North Carolina Smith, Roquan Georgia Thomas, Matthew Florida St Turay, Kemoko Rutgers Vander Esch, Leighton Boise St Victor, Azeem Washington Warner, Fred BYU Worley, Chris Ohio St Young, Kenny UCLA

Defensive backs

Player School Alexander, Jaire Louisville Allen, Marcus Penn St Apke, Troy Penn St Averett, Anthony Alabama Bates, Jessie Wake Forest Blanding, Quin Virginia Brown, Tony Alabama Campbell, Chris Penn St Chachere, Andre San Jose St Chandler, Sean Temple Cruikshank, Dane Arizona Davis, Carlton Auburn Dawson, Duke Florida Delaney, Dee Miami-FL Edmunds, Terrell Virginia Tech Elliott, Deshon Texas Facyson, Brandon Virginia Tech Fant, Rashard Indiana Fitzpatrick, Minkah Alabama Flowers, Tre Oklahoma St Gaulden, Rashaan Tennessee Haley, Grant Penn St Harris, Davontae Illinois St Harris, Marcell Florida Harrison, Ronnie Alabama Hill, Holton Texas Hughes, Mike Central Florida Igwebuike, Godwin Northwestern Jackson, Donte LSU Jackson, J C Maryland Jackson, Josh Iowa Jamerson, Natrell Wisconsin James, Derwin Florida St Johnson, Danny Southern A&M Johnson, Taron Weber St Jones, Chris Nebraska Joseph, Michael Dubuque Kalu, Joshua Nebraska Kelly, Kam San Diego St King, Jamarcus South Carolina Maddox, Avonte Pittsburgh Mcfadden, Tarvarus Florida St Meeks, Quenton Stanford Moore, Kam Boston College Neal, Siran Jacksonville St Nelson, Nick Wisconsin Nickerson, Parry Tulane Oliver, Isaiah Colorado Phillips, Darius Western Michigan Redfield, Max Indiana-Penn Reed, D J Kansas St Reid, Justin Stanford Roberts, Stephen Auburn Sanders, Dominick Georgia Smith, Van Clemson Stewart, M J North Carolina Stroman, Greg Virginia Tech Sullivan, Chandon Georgia St Thomas, J T Oklahoma Toliver, Henre' Arkansas Toliver, Kevin LSU Wade, D'Montre Murray St Walker, Trey Louisiana-Lafayette Wallace, Levi Alabama Ward, Denzel Ohio St Watts, Armani Texas A&M Webb, Damon Ohio St White, Kyzir West Virginia Whitehead, Jordan Pittsburgh Yiadom, Isaac Boston College

Kickers

Player School Badgley, Mike Miami-FL Brown, Drew Nebraska Carlson, Daniel Auburn Daniel, Trevor Tennessee Davidson, Joseph Bowling Green Dickson, Michael Texas Pineiro, Eddy Florida Scott, J K Alabama Townsend, Johnny Florida Tripucka, Shane Texas A&M Winslow, Ryan Pittsburgh

Long snappers