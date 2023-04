The first round of the 2023 NFL Draft has drawn to a close. There was significant action at the top of the draft order but plenty of good players are still available as Day 2 commences tomorrow. Here are the best prospects available after Thursday night:

12. Joey Porter Jr., CB, Penn State

17. Brian Branch, S, Alabama

18. Will Levis, QB, Kentucky

21. Michael Mayer, TE, Notre Dame

29. Drew Sanders, LB, Arkansas

32. Cam Smith, CB, South Carolina

33. O'Cyrus Torrence, OG, Florida

35. Darnell Washington, TE, Georgia

36. Steve Avila, OG/C, TCU

37. John Michael Schmitz, C, Minnesota

38. Adetomiwa Adebawore, DL, Northwestern

39. Derick Hall, EDGE, Auburn

41. Sam LaPorta, TE, Iowa

42. Keion White, EDGE, Georgia Tech

43. B.J. Ojulari, EDGE, LSU

44. Cody Mauch, OG/C, North Dakota State

45. Matthew Bergeron, OL, Syracuse

46. Josh Downs, WR, North Carolina

47. Daiyan Henley, LB, Washington State

48. Kelee Ringo, CB, Georgia

51. Tyler Scott, WR, Cincinnati

53. Joe Tippmann, OG/C, Wisconsin

54. Jakorian Bennett, CB, Maryland

55. Hendon Hooker, QB, Tennessee

56. Trenton Simpson, LB, Clemson

57. JL Skinner, S, Boise State

58. Luke Musgrave, TE, Oregon State

59. Jalen Redmond, DL, Oklahoma

60. Tuli Tuipulotu, EDGE, USC

61. Jalin Hyatt, WR, Tennessee

62. Isaiah Foskey, EDGE, Notre Dame

63. Jartavius 'Quan' Martin, CB/S, Illinois

64. DJ Turner, CB, Michigan

65. Julius Brents, CB, Kansas State

66. Blake Freeland, OT, BYU

67. Karl Brooks, DT, Bowling Green

68. Andre Carter II, EDGE, Army

69. Gervon Dexter Sr., DT, Florida

70. Antonio Johnson, S, Texas A&M

71. Byron Young, EDGE, Tennessee

72. Jayden Reed, WR, Michigan State

73. Marte Mapu, LB, Sacramento State

74. Rashee Rice, WR, SMU

75. Byron Young, DT, Alabama

76. Marvin Mims, WR, Oklahoma

77. Cedric Tillman, WR, Tennessee

78. Zacch Pickens, DT, South Carolina

79. Roschon Johnson, RB, Texas

80. Nick Saldiveri, OL, Old Dominion

81. Moro Ojomo, DT, Texas

Coverage of Day 2 begins at 7 p.m. ET Friday. Teams will work their way through Rounds 2 and 3.