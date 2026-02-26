INDIANAPOLIS -- It's Thursday of NFL combine week, which means prospect measurements and on-field workouts are officially underway. The schedule is as follows:

Thursday: EDGE, DL and LB

EDGE, DL and LB Friday: TE and DB

TE and DB Saturday: QB, RB and WR



QB, RB and WR Sunday: OL

In the morning, players will log official measurements, including height, weight, wingspan, arm length and hand size. In the afternoon, they'll participate in on-field testing -- including the 40-yard dash, vertical and broad jumps and bench press -- before wrapping up with positional drills inside Lucas Oil Stadium.

As in past years, not every prospect will participate. Indiana QB Fernando Mendoza, widely viewed as the No. 1 pick in the 2026 NFL Draft, has already said he won't throw in Indianapolis, opting instead to do so at Indiana's pro day on April 1. Miami EDGE Rueben Bain Jr. -- the No. 2 prospect in CBS Sports draft analyst Mike Renner's rankings - also won't work out, per Todd McShay.

There has been some positive news on the participation front, however. The following top prospects are expected to compete in some capacity: Ohio State EDGE Arvell Reese (No. 3 in Renner's rankings), Ohio State LB Sonny Styles (No. 10), Notre Dame RB Jeremiyah Love (No. 16) and Texas Tech EDGE David Bailey (No. 19).

From arm length to 40 times, we've got you covered with every official measurement and testing number as they come in from Indianapolis.

EDGE measurements

Name School Height Weight Arm length Wingspan Hand size Rueben Bain Jr. Miami (FL)









Arvell Reese Ohio State









David Bailey Texas Tech









Cashius Howell Texas A&M









Akheem Mesidor Miami (FL)









R Mason Thomas Oklahoma









T.J. Parker Clemson









Anthony Lucas USC









Malachi Lawrence UCF









Gabe Jacas Illinois









Joshua Josephs Tennessee









Zion Young Missouri









Romello Height Texas Tech









Keyron Crawford Auburn









Ethan Burke Texas









Derrick Moore Michigan









Dani Dennis-Sutton Penn State









Nadame Tucker Western Michigan









Tyreak Sapp Florida









Wesley Williams Duke









Caden Curry Ohio State









Quintayvious Hutchins Boston College









Trey Moore Texas









Vincent Anthony Jr. Duke









Logan Fano Utah









Max Llewellyn Iowa









George Gumbs Florida









Patrick Payton LSU









Aidan Hubbard Northwestern









Jack Pyburn LSU









Marvin Jones Oklahoma









Nyjalik Kelly UCF









Mason Reiger Wisconsin











EDGE testing numbers

Name School 40-yard dash 10-yard split Vertical (in) Broad (in) 3-cone Shuttle Bench (reps) Rueben Bain Miami (FL)













Arvell Reese Ohio State













David Bailey Texas Tech













Cashius Howell Texas A&M













Akheem Mesidor Miami (FL)













R Mason Thomas Oklahoma













T.J. Parker Clemson













Anthony Lucas USC













Malachi Lawrence UCF













Gabe Jacas Illinois













Joshua Josephs Tennessee













Zion Young Missouri













Romello Height Texas Tech













Keyron Crawford Auburn













Ethan Burke Texas













Derrick Moore Michigan













Dani Dennis-Sutton Penn State













Nadame Tucker Western Michigan













Tyreak Sapp Florida













Wesley Williams Duke













Caden Curry Ohio State













Quintayvious Hutchins Boston College













Trey Moore Texas













Vincent Anthony Duke













Logan Fano Utah













Max Llewellyn Iowa













George Gumbs Florida













Patrick Payton LSU













Aidan Hubbard Northwestern













Jack Pyburn LSU













Marvin Jones Oklahoma













Nyjalik Kelly UCF













Mason Reiger Wisconsin















DL measurements

Name School Height Weight Arm length Wingspan Hand size Peter Woods Clemson









Lee Hunter Texas Tech









Kayden McDonald Ohio State









Keldric Faulk Auburn









Christen Miller Georgia









Caleb Banks Florida









Jaishawn Barham Michigan









Chris McClellan Missouri









Rayshaun Benny Michigan









Domonique Orange Iowa State









Dontay Corleone Cincinnati









Nick Barrett South Carolina









Darrell Jackson Florida State









LT Overton Alabama









Kaleb Proctor SE Louisiana









Clay Patterson Stanford









Jordan van den Berg Georgia Tech









Tim Keenan Alabama









Zxavian Harris Ole Miss









Skyler Gill-Howard Texas Tech









Gracen Halton Oklahoma









DeMonte Capehart Clemson









Albert Regis Texas A&M









Tyler Onyedim Texas A&M









Bryson Eason Tennessee









Brandon Cleveland NC State









David Gusta Kentucky









Zane Durant Penn State









Damonic Williams Oklahoma









Gary Smith UCLA









Cameron Ball Arkansas









Bobby Jamison-Travis Auburn









Deven Eastern Minnesota









Jackie Marshall Baylor











DL testing numbers

Name School 40-yard dash 10-yard split Vertical (in) Broad (in) 3-cone Shuttle Bench (reps) Peter Woods Clemson













Lee Hunter Texas Tech













Kayden McDonald Ohio State













Keldric Faulk Auburn













Christen Miller Georgia













Caleb Banks Florida













Jaishawn Barham Michigan













Chris McClellan Missouri













Rayshaun Benny Michigan













Domonique Orange Iowa State













Dontay Corleone Cincinnati













Nick Barrett South Carolina













Darrell Jackson Florida State













LT Overton Alabama













Kaleb Proctor SE Louisiana













Clay Patterson Stanford













Jordan van den Berg Georgia Tech













Tim Keenan Alabama













Zxavian Harris Ole Miss













Skyler Gill-Howard Texas Tech













Gracen Halton Oklahoma













DeMonte Capehart Clemson













Albert Regis Texas A&M













Tyler Onyedim Texas A&M













Bryson Eason Tennessee













Brandon Cleveland NC State













David Gusta Kentucky













Zane Durant Penn State













Damonic Williams Oklahoma













Gary Smith UCLA













Cameron Ball Arkansas













Bobby Jamison-Travis Auburn













Deven Eastern Minnesota













Jackie Marshall Baylor















LB measurements

Name School Height Weight 40-yard dash time Arm length Wingspan Hand size Sonny Styles Ohio State











Anthony Hill Texas











Jake Golday Cincinnati











Josiah Trotter Missouri











CJ Allen Georgia











Kyle Louis Pittsburgh











Jacob Rodriguez Texas Tech











Lander Barton Utah











Harold Perkins LSU











Arion Carter Tennessee











Red Murdock Buffalo











Cian Slone N.C. State











Keyshaun Elliott Arizona State











Deontae Lawson Alabama











Bryce Boettcher Oregon











Taurean York Texas A&M











Jimmy Rolder Michigan











Aiden Fisher Indiana











Wade Woodaz Clemson











Jack Kelly BYU











Kaleb Elarms-Orr TCU











Scooby Williams Texas A&M











Justin Jefferson Alabama











Xavian Sorey Arkansas











Namdi Obiazor TCU











Owen Heinecke Oklahoma











Kendal Daniels Oklahoma











Eric Gentry USC











Karson Sharar Iowa











Wesley Bissainthe Miami













LB testing numbers

Name School 40-yard dash 10-yard split Vertical (in) Broad (in) 3-cone Shuttle Bench (reps) Sonny Styles Ohio State













Anthony Hill Texas













Jake Golday Cincinnati













Josiah Trotter Missouri













CJ Allen Georgia













Kyle Louis Pittsburgh













Jacob Rodriguez Texas Tech













Lander Barton Utah













Harold Perkins LSU













Arion Carter Tennessee













Red Murdock Buffalo













Cian Slone N.C. State













Keyshaun Elliott Arizona State













Deontae Lawson Alabama













Bryce Boettcher Oregon













Taurean York Texas A&M













Jimmy Rolder Michigan













Aiden Fisher Indiana













Wade Woodaz Clemson













Jack Kelly BYU













Kaleb Elarms-Orr TCU













Scooby Williams Texas A&M













Justin Jefferson Alabama













Xavian Sorey Arkansas













Namdi Obiazor TCU













Owen Heinecke Oklahoma













Kendal Daniels Oklahoma













Eric Gentry USC













Karson Sharar Iowa













Wesley Bissainthe Miami















Friday: TE and DB measurements and testing numbers

Results will be added here as testing begins.

Saturday: QB, RB and WR measurements and testing numbers

Results will be added here as testing begins.

Sunday: OL measurements and testing numbers

Results will be added here as testing begins.