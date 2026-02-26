sonny-styles.jpg
USATSI

INDIANAPOLIS -- It's Thursday of NFL combine week, which means prospect measurements and on-field workouts are officially underway. The schedule is as follows:

  • Thursday: EDGE, DL and LB
  • Friday: TE and DB
  • Saturday: QB, RB and WR
  • Sunday: OL

In the morning, players will log official measurements, including height, weight, wingspan, arm length and hand size. In the afternoon, they'll participate in on-field testing -- including the 40-yard dash, vertical and broad jumps and bench press -- before wrapping up with positional drills inside Lucas Oil Stadium.

As in past years, not every prospect will participate. Indiana QB Fernando Mendoza, widely viewed as the No. 1 pick in the 2026 NFL Draft, has already said he won't throw in Indianapolis, opting instead to do so at Indiana's pro day on April 1. Miami EDGE Rueben Bain Jr. -- the No. 2 prospect in CBS Sports draft analyst Mike Renner's rankings - also won't work out, per Todd McShay.

There has been some positive news on the participation front, however. The following top prospects are expected to compete in some capacity: Ohio State EDGE Arvell Reese (No. 3 in Renner's rankings), Ohio State LB Sonny Styles (No. 10), Notre Dame RB Jeremiyah Love (No. 16) and Texas Tech EDGE David Bailey (No. 19).

From arm length to 40 times, we've got you covered with every official measurement and testing number as they come in from Indianapolis.

EDGE measurements

NameSchoolHeightWeightArm lengthWingspanHand size
Rueben Bain Jr.Miami (FL)




Arvell ReeseOhio State




David BaileyTexas Tech




Cashius HowellTexas A&M




Akheem MesidorMiami (FL)




R Mason ThomasOklahoma




T.J. ParkerClemson




Anthony LucasUSC




Malachi LawrenceUCF




Gabe JacasIllinois




Joshua JosephsTennessee




Zion YoungMissouri




Romello HeightTexas Tech




Keyron CrawfordAuburn




Ethan BurkeTexas




Derrick MooreMichigan




Dani Dennis-SuttonPenn State




Nadame TuckerWestern Michigan




Tyreak SappFlorida




Wesley WilliamsDuke




Caden CurryOhio State




Quintayvious HutchinsBoston College




Trey MooreTexas




Vincent Anthony Jr.Duke




Logan FanoUtah




Max LlewellynIowa




George GumbsFlorida




Patrick PaytonLSU




Aidan HubbardNorthwestern




Jack PyburnLSU




Marvin JonesOklahoma




Nyjalik KellyUCF




Mason ReigerWisconsin




EDGE testing numbers

NameSchool40-yard dash10-yard splitVertical (in)Broad (in)3-coneShuttleBench (reps)
Rueben BainMiami (FL)






Arvell ReeseOhio State






David BaileyTexas Tech






Cashius HowellTexas A&M






Akheem MesidorMiami (FL)






R Mason ThomasOklahoma






T.J. ParkerClemson






Anthony LucasUSC






Malachi LawrenceUCF






Gabe JacasIllinois






Joshua JosephsTennessee






Zion YoungMissouri






Romello HeightTexas Tech






Keyron CrawfordAuburn






Ethan BurkeTexas






Derrick MooreMichigan






Dani Dennis-SuttonPenn State






Nadame TuckerWestern Michigan






Tyreak SappFlorida






Wesley WilliamsDuke






Caden CurryOhio State






Quintayvious HutchinsBoston College






Trey MooreTexas






Vincent AnthonyDuke






Logan FanoUtah






Max LlewellynIowa






George GumbsFlorida






Patrick PaytonLSU






Aidan HubbardNorthwestern






Jack PyburnLSU






Marvin JonesOklahoma






Nyjalik KellyUCF






Mason ReigerWisconsin






DL measurements

NameSchoolHeightWeightArm lengthWingspanHand size
Peter WoodsClemson




Lee HunterTexas Tech




Kayden McDonaldOhio State




Keldric FaulkAuburn




Christen MillerGeorgia




Caleb BanksFlorida




Jaishawn BarhamMichigan




Chris McClellanMissouri




Rayshaun BennyMichigan




Domonique OrangeIowa State




Dontay CorleoneCincinnati




Nick BarrettSouth Carolina




Darrell JacksonFlorida State




LT OvertonAlabama




Kaleb ProctorSE Louisiana




Clay PattersonStanford




Jordan van den BergGeorgia Tech




Tim KeenanAlabama




Zxavian HarrisOle Miss




Skyler Gill-HowardTexas Tech




Gracen HaltonOklahoma




DeMonte CapehartClemson




Albert RegisTexas A&M




Tyler OnyedimTexas A&M




Bryson EasonTennessee




Brandon ClevelandNC State




David GustaKentucky




Zane DurantPenn State




Damonic WilliamsOklahoma




Gary SmithUCLA




Cameron BallArkansas




Bobby Jamison-TravisAuburn




Deven EasternMinnesota




Jackie MarshallBaylor




DL testing numbers

NameSchool40-yard dash10-yard splitVertical (in)Broad (in)3-coneShuttleBench (reps)
Peter WoodsClemson






Lee HunterTexas Tech






Kayden McDonaldOhio State






Keldric FaulkAuburn






Christen MillerGeorgia






Caleb BanksFlorida






Jaishawn BarhamMichigan






Chris McClellanMissouri






Rayshaun BennyMichigan






Domonique OrangeIowa State






Dontay CorleoneCincinnati






Nick BarrettSouth Carolina






Darrell JacksonFlorida State






LT OvertonAlabama






Kaleb ProctorSE Louisiana






Clay PattersonStanford






Jordan van den BergGeorgia Tech






Tim KeenanAlabama






Zxavian HarrisOle Miss






Skyler Gill-HowardTexas Tech






Gracen HaltonOklahoma






DeMonte CapehartClemson






Albert RegisTexas A&M






Tyler OnyedimTexas A&M






Bryson EasonTennessee






Brandon ClevelandNC State






David GustaKentucky






Zane DurantPenn State






Damonic WilliamsOklahoma






Gary SmithUCLA






Cameron BallArkansas






Bobby Jamison-TravisAuburn






Deven EasternMinnesota






Jackie MarshallBaylor






LB measurements

NameSchoolHeightWeight40-yard dash timeArm lengthWingspanHand size
Sonny StylesOhio State





Anthony HillTexas





Jake GoldayCincinnati





Josiah TrotterMissouri





CJ AllenGeorgia





Kyle LouisPittsburgh





Jacob RodriguezTexas Tech





Lander BartonUtah





Harold PerkinsLSU





Arion CarterTennessee





Red MurdockBuffalo





Cian SloneN.C. State





Keyshaun ElliottArizona State





Deontae LawsonAlabama





Bryce BoettcherOregon





Taurean YorkTexas A&M





Jimmy RolderMichigan





Aiden FisherIndiana





Wade WoodazClemson





Jack KellyBYU





Kaleb Elarms-OrrTCU





Scooby WilliamsTexas A&M





Justin JeffersonAlabama





Xavian SoreyArkansas





Namdi ObiazorTCU





Owen HeineckeOklahoma





Kendal DanielsOklahoma





Eric GentryUSC





Karson ShararIowa





Wesley BissaintheMiami





LB testing numbers

NameSchool40-yard dash10-yard splitVertical (in)Broad (in)3-coneShuttleBench (reps)
Sonny StylesOhio State






Anthony HillTexas






Jake GoldayCincinnati






Josiah TrotterMissouri






CJ AllenGeorgia






Kyle LouisPittsburgh






Jacob RodriguezTexas Tech






Lander BartonUtah






Harold PerkinsLSU






Arion CarterTennessee






Red MurdockBuffalo






Cian SloneN.C. State






Keyshaun ElliottArizona State






Deontae LawsonAlabama






Bryce BoettcherOregon






Taurean YorkTexas A&M






Jimmy RolderMichigan






Aiden FisherIndiana






Wade WoodazClemson






Jack KellyBYU






Kaleb Elarms-OrrTCU






Scooby WilliamsTexas A&M






Justin JeffersonAlabama






Xavian SoreyArkansas






Namdi ObiazorTCU






Owen HeineckeOklahoma






Kendal DanielsOklahoma






Eric GentryUSC






Karson ShararIowa






Wesley BissaintheMiami






Friday: TE and DB measurements and testing numbers

Results will be added here as testing begins.

Saturday: QB, RB and WR measurements and testing numbers

Results will be added here as testing begins.

Sunday: OL measurements and testing numbers

Results will be added here as testing begins.