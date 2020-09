In a year where nothing about the preseason was normal, one thing did stay the same and that's cut day. The NFL's annual roster purge always occurs on the Saturday before the first week of the season and this year, and this season was no exception. Each of the NFL's 32 teams had until 4 p.m. ET on Saturday to get their roster down to 53 players, which means nearly 1,000 players will have been released before the weekend is over. The good news for anyone losing a job is that practice squads are expanding to 16 players this year, which means as many as 512 of the guys who were cut could be scooped back up before the start of the season.

The Jaguars actually got the ball rolling pretty early this year with cuts when they surprisingly decided to release Leonard Fournette earlier this week (Fournette has actually already found a new team in the Tampa Bay Buccaneers). Washington followed the trend of dumping veteran running backs by cutting Adrian Peterson on Friday. The Cowboys also made a surprising cut this week when they released Ha Ha Clinton-Dix.

There have also been some notable cuts in the AFC East. In New England, the Patriots cut both of their kickers (they don't currently have a kicker on their roster) while the Bills also decided to make a change at kicker (They cut veteran Stephen Hauschka, who lost his job to rookie Tyler Bass). In Miami, the Dolphins dumped former first-round pick Josh Rosen, who they acquired in a trade just last year. Miami sent a second-round pick to Arizona in exchange for the quarterback.

For a look at every cut that was made around the NFL on Saturday, be sure to check out our tracker below.

AFC East

Buffalo Bills

Players cut to reach 53 (FINAL): K Stephen Hauschka, P Lachlan Edwards, PR/KR Andre Roberts, LB Vosean Joseph, LB Corey Thompson, TE Jason Croom, RB Antonio Williams, CB Cam Lewis, LB Andre Smith, OL Brandon Walton, WR Duke Williams, DE Bryan Cox Jr., DT Vincent Taylor, QB Davis Webb, WR Robert Foster, OL Trey Adams, DB Brian Allen, TE Nate Becker, OL Evan Boehm, OL Marquel Harrell, DB Dane Jackson, DE Mike Love, DB Dean Marlowe, OL Victor Salako, DT Tanzel Smart, DB Josh Thomas, RB Christian Wade, DT Justin Zimmer

Miami Dolphins

Players cut to reach 53 (FINAL): QB Josh Rosen, S Jeremiah Dinson, DE Avery Moss, CB Deatrick Nichols, WR Ricardo Louis, WR Chester Rogers, WR Andy Jones, DE/LB Trent Harris, RB Salvon Ahmed, CB Breon Borders, DT Brandin Bryant, OL Shaq Calhoun, WR Matt Cole, CB Tae Hayes, DB Nate Holley, OL Jonathan Hubbard, OL Danny Isidora, WR Gary Jennings, LB Kylan Johnson, DT Benito Jones, WR Kirk Merritt, TE Chris Myarick, DT Durval Queiroz Neto, DE Tyshun Render, OL Keaton Sutherland, CB Ken Webster, TE Nate Wieting, DB Nate Brooks, RB Kalen Ballage

New England Patriots

Players cut to reach 53 (FINAL): WR Mohamed Sanu, CB Michael Jackson, DL Michael Barnett, QB Brian Lewerke, OL Ben Braden, WR Jeff Thomas, WR Andre Baccellia, TE Paul Butler, OL Tyler Gauthier, RB Lamar Miller, LB Terez Hall, FB Paul Quessenberry, DL Nick Thurman, CB Myles Bryant, CB D'Angelo Ross, TE/DE Rashod Berry, DL Tashawn Bower, TE Jake Burt, K Nick Folk, LB Scoota Harris, LB Cassh Maluia, DL Bill Murray, K Justin Rohrwasser, WR Devin Ross, RB J.J. Taylor, DL Xavier Williams, WR Isaiah Zuber

New York Jets

Players cut to reach 53 (FINAL) : QB Mike White, LB James Burgess, OL Jonotthan Harrison, CB Lamar Jackson, CB Nate Hairston, CB Zane Lewis, WR Lawrence Cager, WR Jehu Chesson, CB Javelin Guidry, OL Jared Hilbers, TE Ross Travis, QB David Fales, RB Josh Adams, WR George Campbell, WR Josh Malone, WR D.J. Montgomery, TE Daniel Brown, TE Bronson Kaufusi, OL Josh Andrews, OL Jared Hilbers, OL Corbin Kaufusi, OL Brad Lundblade, OL Jimmy Murray, DB Shyheim Carter, DB Matthias Farley, DB Bennett Jackson

AFC North

Baltimore Ravens

Players cut to reach 53 (FINAL): TE Jerell Adams, LB Aaron Adeoye, DB Terrell Bonds, OL Trystan Colon-Castillo, DT Aaron Crawford, DB Khalil Dorsey, OL Parker Ehinger, OL Will Holden, QB Tyler Huntley, WR Jaylon Moore, LS Nick Moore, DB Josh Nurse, DB Jordan Richards, DE Chauncey Rivers, TE Charles Scarff, P Johnny Townsend, DB Nigel Warrior, LB Kristian Welch, RB Ty'Son Williams, DE Marcus Willoughby, TE Eli Wolf

Cincinnati Bengals

Players cut to reach 53 (FINAL): QB Brandon Allen, DT Freedom Akinmoladun, DE Amani Bledsoe, DT Trey Dishon, QB Jake Dolegala, TE Jordan Franks, DE Kendall Futrell, LS Dan Godsil, S Trayvon Henderson, WR Trenton Irwin, OT Josh Knipfel, WR DaMarkus Lodge, CB Greg Mabin, C Frederick Mauigoa, DT Kahlil McKenzie, CB Torry McTyer, WR Stanley Morgan, HB Jacques Patrick, CB Winston Rose, TE Mason Schreck, S Maurice Smith, LB Marcel Spears Jr., WR Scotty Washington, TE Mitchell Wilcox

Cleveland Browns

Players cut to reach 53 (FINAL): QB Kevin Davidson, QB Garrett Gilbert, RB Dontrell Hilliard, RB Benny LeMay, FB Johnny Stanton, WR Ja'Marcus Bradley, WR Damion Ratley, WR Taywan Taylor, OL Brady Aiello, OL Alex Taylor, OL Jon Toth, OL Michael Dunn, OL Willie Wright, DE Robert McCray, DE Chad Thomas, DT Daniel Ekuale, LB Solomon Ajayi, LB Willie Harvey, LB Montrel Meander, CB A.J. Green, CB Robert Jackson, CB Donovan Olumba, S Elijah Benton, S Javonte Moffatt

Pittsburgh Steelers

Players cut to reach 53 (FINAL): LB Tuzar Skipper, TE Kyle Markway, DT Cavon Walker, DB Trajan Bandy, WR Ryan Switzer, DL Daniel McCullers, DB Antoine Brooks Jr., QB Paxton Lynch; RB Kerrith Whyte Jr., RB Trey Edmunds, RB Wendell Smallwood, WR Saeed Blacknall, WR DeAndre Thompkins, WR Deon Cain WR, Amara Darboh, OL Christian DiLauro, OL John Keenoy, OL Derwin Gray, OL Anthony Coyle, OL Jarron Jones, TE Kevin Rader, DL Henry Mondeaux, DL Calvin Taylor, LB Jayrone Elliott, DB John Battle

AFC South

Houston Texans

Players cut to reach 53 (FINAL): QB Alex McGough, LB Daren Bates, DL Albert Huggins, TE Dylan Stapleton, OL Cordel Iwuagwu, OL Rick Leonard, LB Nate Hall, OL Greg Mancz, OL Kyle Murphy, OL Jerald Hawkins, S Jaylen Watkins, DT Auzoyah Alufohai, DT Angelo Blackson, OL Brent Qvale, LS Jon Weeks, LB Davin Bellamy, CB Anthony Chesley, LB Nate Hall, WR Chad Hansen, RB Karan Higdon, LS Anthony Kukwa, WR Steven Mitchell, OL Elijah Nkansah, DB Jonathan Owens, RB Scottie Phillips, WR Tyler Simmons, TE Jordan Thomas, WR Isaac Whitney

Indianapolis Colts

Players cut to reach 53 (FINAL): QB Chad Kelly, OL Joey Hunt, TE Xavier Grimble, CB Andre Chachere, DT Kameron Kline, TE Dominique Dafney, OL Jake Eldrenkamp, WR Daurice Fountain, TE Farrod Green, DE Gerri Green, WR DeMichael Harris, OL Brandon Hitner, WR Marcus Johnson, K Chase McLaughlin, OL Carter O'Donnell, OL Javon Patterson, CB Lafayette Pitts, CB Jackson Porter, DB Donald Rutledge, CB Tremon Smith, TE Andrew Vollert, DT Chris Williams, DT Robert Windsor, CB Travis Reed

Jacksonville Jaguars

Players cut to reach 53 (FINAL): RB Leonard Fournette, DE Caraun Reid, QB Mike Glennon, QB Josh Dobbs, RB Nathan Cottrell, TE Ben Ellefson, LB Nate Evans, TE Matt Flanagan, LB Joe Giles-Harris, WR Terry Godwin, WR Josh Hammond, OL Blake Hance, CB Amari Henderson, OL K.C. McDermott, OL Garrett McGhin, CB Parry Nickerson, LS Matt Orzech, OL Austen Pleasants, OL Ryan Pope, S J.R. Reed, WR Marvelle Ross, OL Tre'Vour Wallace-Simms, WR Mike Walker

Tennessee Titans

Players cut to reach 53 (FINAL): DL Joey Ivie, QB Trevor Siemian, CB Kareem Orr, LB D'Andre Walker, LB Cale Garrett, WR Rashard Davis, LB D'Andre Walker, CB Tye Smith, CB Chris Milton, DB Ibraheim Campbell, WR Krishawn Hogan, OL Brandon Kemp, OL Zac Kerin, WR Mason Kinsey, RB Marcus Marshall, K Tucker McCann, DB Doug Middleton, RB Senorise Perry, DE Wyatt Ray, WR Kristian Wilkerson, WR Nick Westbrook-Ikhine, DE Jamal Davis, DB Kenneth Durden, TE Tommy Hudson, RB Jeremy McNichols, OL David Quessenberry, DL Teair Tart, DL Kobe Smith

AFC West

Denver Broncos

Players cut to reach 53 (FINAL): OL Quinn Bailey, RB LeVante Bellamy, WR Trinity Benson, WR Fred Brown, OLB Malik Carney, S Douglas Coleman III, RB Jeremy Cox, WR Kendall Hinton, S Alijah Holder, LB Justin Hollins, OL Tyler Jones, S P.J. Locke, C Pat Morris, T Darrin Paulo, T Jake Rodgers, QB Brett Rypien, OLB Derrek Tuszka, ILB Josh Watson, T Hunter Watts, WR Cody White, DL DeShawn Williams, WR Juwann Winfree, CB De'Vante Bausby, TE Troy Fumagalli

Kansas City Chiefs

Players cut to reach 53 (FINAL): S Adrian Colbert, OL Ryan Hunter, WR Gehrig Dieter, CB Chris Lammons, RB DeAndre Washington, QB Matt Moore, QB Jordan Ta'amu, OL Jackson Barton, DB Rodney Clemons, LB Omari Cobb, WR Maurice Ffrench, WR Jody Fortson, LB Darius Harris, TE Daniel Helm, DB Lavert Hill, DT Braxton Hoyett, DT Devaroe Lawrence, WR Kalija Lipscomb, RB Elijah McGuire, OL Greg Senat, WR Justice Shelton-Mosley, DE Breeland Speaks, DE Tim Ward, OL Darryl Williams

Los Angeles Chargers

Players cut to reach 53 (FINAL): LB Asmar Bilal, RB Darius Bradwell, CB John Brannon, LB Cole Christiansen, WR Jeff Cotton, OL Josh Dunlop, NT Breiden Fehoko, LB Romeo Finley, DE Joe Gaziano, OL Nate Gilliam, RB Derrick Gore, OL Ryan Groy, FB Bobby Holly, LB Malik Jefferson, WR Darius Jennings, WR Tyron Johnson, DE Jessie Lemonier, CB Kevin McGill, DB Quenton Meeks, FB Gabe Nabers, OL Ryan Roberts, WR Dalton Schoen, OL Trent Scott, DT TJ Smith, OL Cole Toner, CB Donte Vaughn

Las Vegas Raiders

Players cut to reach 53 (FINAL): CB Prince Amukamara, OL Jordan Devey, RB Rod Smith, CB Nick Nelson, DE Sharif Finch, OL Jordan Roos, S Damarious Randall, DL Chris Smith, LB Javin White, DL Datone Jones, RB Theo Riddick, WR Marcell Ateman, TE Nick Bowers, OL Lester Cotton, WR Keelan Doss, DB Madre Harper, CB Dylan Mabin, DT Mike Panasiuk, LB Justin Phillips, WR De'Mornay Pierson-El, OL Kamaal Seymour, LB Kyle Emanuel, LB Kyle Wilber, OL Sam Young

NFC East

Dallas Cowboys

Players cut to reach 53 (FINAL): WR Devin Smith, QB Clayton Thorson, OL Adam Redmond, OL Mitch Hyatt, OL Wyatt Miller, OL Pace Murphy, OL Cody Wichmann, TE Charlie Taumoepeau, S Ha Ha Clinton-Dix, DE Joe Jackson, DB Saivion Smith, CB Deante Burton, RB Sewo Olonilua, LB Francis Bernard, WR Tevin Jones, WR Jon'Vea Johnson, CB Chris Westry, S Luther Kirk, DL Justin Hamilton, DL Ron'Dell Carter, Justin Bernard, OL Isaac Alarcon, CB C.J. Goodwin, DL Ladarius Hamilton, OL Marcus Henry, WR Aaron Parker

New York Giants

Players cut to reach 53 (FINAL): QB Cooper Rush, QB Alex Tanney, LB Ryan Connelly, DT Chris Slayton, WR Johnny Holton, WR Alex Bachman, WR Derrick Dillon, WR Austin Mack, WR Binjimen Victor, RB Tavien Feaster, TE Eric Tomlinson, TE Garrett Dickerson, OL Jon Halapio, OL Eric Smith, OL Tyler Haycraft, OL Kyle Murphy, DL Daylon Mack, DL Niko Lalos, LB Josiah Tauaefa, DB Grant Haley, DB Montre Hartage, DB Brandon Williams, DB Dravon Askew-Henry, DB KeiVarae Russell, DB Jarren Williams, DB Prince Smith, Jr., LS Carson Tinker

Philadelphia Eagles

Players cut to reach 53 (FINAL): RB Elijah Holyfield, RB Adrian Killins, RB Michael Warren, OL Julian Good-Jones, OL Luke Juriga, TE Tyrone Swoopes, TE Caleb Wilson, WR Manasseh Bailey, WR Deontay Burnett, WR Travis Fulgham, WR Marcus Green, DB Grayland Arnold, DB Elijah Riley, CB Trevor Williams, DT T.Y. McGill, DB Michael Jacquet, DE Matt Leo, CB Sidney Jones, DE Shareef Miller, CB Rasul Douglas, DE Joe Ostman, OL Sua Opeta, DT Anthony Rush, TE Noah Togiai, OL Prince Tega Wanogho, DT Raequan Williams

Washington Football Team

Players cut to reach 53 (FINAL): CB Aaron Colvin, S Sean Davis, DE Nate Orchard, TE Richard Rodgers, T Paul Adams, DT David Bada, DE Jordan Brailford, WR Tony Brown, G Joshua Garnett, TE Hale Hentges, WR Johnathon Johnson, CB Ryan Lewis, QB Steven Montez, LB Jared Norris, T Timon Parris, LB Donald Payne, C Ross Pierschbacher, WR Trey Quinn, S Jeremy Reaves, WR Cam Sims, T David Steinmetz, WR Jester Weah

NFC North

Chicago Bears

Players cut to reach 53 (FINAL): RB Napoleon Maxwell, WR Alex Wesley, WR Ahmad Wagner, OL Corey Levin, DL Lee Autry, LB Keandre Jones, K Cairo Santos, DL Abdullah Anderson, CB Stephen Denmark, DL LaCale London, QB Tyler Bray, OL Lachavious Simmons, RB Artavis Pierce, OL Dieter Eiselen, PL Badara Traore, DT Trevor McSwain, LB Rashad Smith, LB Ledarius Mack, WR Rodney Adams, WR Thomas Ives, WR Reggie Davis, OL Sam Mustipher, S Xavier Crawford, LB Isaiah Irving, DB Kevin Tolliver, TE Jesper Horsted

Detroit Lions

Players cut to reach 53 (FINAL): G Oday Aboushi, G Beau Benzschawel, QB David Blough, WR Victor Bolden, DE Will Clarke, S Jalen Elliott, DT Frank Herron, RB Wes Hills, DT Albert Huggins, RB Jason Huntley, WR Tom Kennedy, WR Chris Lacy, TE Isaac Nauta, LB Anthony Pittman, S Bobby Price, DT Olive Sagapolu, P Arryn Siposs, TE Matt Sokol, DT Kevin Strong, CB Dee Virgin, G Kenny Wiggins, DT Kevin Wilkins, RB Jonathan Williams, LS Steve Wirtel, T Dan Skipper

Green Bay Packers

Players cut to reach 53 (FINAL): WR Jake Kumerow, WR Darrius Shepherd, WR Reggie Begelton, WR Malik Turner, RB Dexter Williams, LB Tim Williams, TE Evan Baylis, FB John Lovett, CB Stanford Samuels, DT Willington Previlion, OL Alex Light, RB Damarea Crockett, OL John Leglue, OL Cody Conway, OL Zack Johnson, OL Jake Hanson, LB Krys Barnes, LB Tipa Galeai, LB Greg Roberts, LB Delontae Scott, DB DaShaun Amos, DB Will Sunderland, DB Henry Black

Minnesota Vikings

Players cut to reach 53 (FINAL): RB Tony Brooks-James, LB Jordan Fehr, DE Stacy Keely, DE Anthony Zettel, DB Josh Metellus, DB Myles Dorn, WR Alexander Hollins, DB Steven Parker, DT David Moa, OL Kyle Hinton, FB Jake Bargas, QB Jake Browning, QB Nate Stanley, OL Aviante Collins, OL Brett Jones, LB Blake Lynch, OL Blake Brandel, CB Nevelle Clark, WR Quartney Davis, TE Brandon Dillon, CB Mark Fields II, TE Nakia Griffin-Stewart, OL Jake Lacina, LB Blake Lynch, CB Nate Meadors, WR Dillon Mitchell, LB David Reese II

NFC South

Atlanta Falcons

Players cut to reach 53 (FINAL): DB Delrick Abrams Jr., DT Hinwa Allieu, OT Ka'John Armstrong, QB Kurt Benkert, DB Jamal Carter, DB Chris Cooper, RB Mikey Daniel, DE Austin Edwards, OG Justin Gooseberry, WR Devin Gray, WR Juwan Green, DB Tyler Hall, OG Sean Harlow, DB Josh Hawkins, OT Evin Ksiezarczyk, OT Sailosi Latu, QB Kyle Lauletta, WR Jalen McCleskey, TE Jared Pinkney, RB Craig Reynolds, LB Edmond Robinson, WR Chris Rowland, WR Laquon Treadwell, LB Ray Wilborn, DB J.J. Wilcox

Carolina Panthers

Players cut to reach 53 (FINAL): DT Myles Adams, DB Quin Blanding, RB Reggie Bonnafon, OT Branden Bowen, DT Woodrow Hamilton, DT Bruce Hector, OG Mike Horton, DB Jameson Houston, WR Ishmael Hyman, DB Natrell Jamerson, DE Jalen Jelks, LB Jordan Kunaszyk, DE Austin Larkin, WR Marken Michel, OT Aaron Monterio, LB James Onwualu, LB Chris Orr, WR Cam Phillips, TE Giovanni Ricci, WR Darrell Stewart, C Sam Tecklenburg, TE Colin Thompson, K/P Kaare Vedvik, DB T.J. Green, TE Temarrick Hemingway

New Orleans Saints

Players cut to reach 53 (FINAL): LB Anthony Chickillo, DE Mario Edwards, WR Bennie Fowler III, OL Patrick Omameh, DE Margus Hunt, LB Joe Bachie, WR Emmanuel Butler, WR Austin Carr, DE T.J. Carter, LB Andrew Dowell, TE Garrett Griffin, CB Kemon Hall, WR Lil'Jordan Humphrey, WR Juwan Johnson, RB Tony Jones, LB Wynton McManis, OL Jordany Steckler, TE Tommy Stevens, OL Calvin Throckmorton, OL Cameron Tom, DB Keith Washington, TE Ethan Wolf

Tampa Bay Buccaneers

Players cut to reach 53 (FINAL): G Zack Bailey, RB Raymond Calais, LB Kahzin Daniels, LB Noah Dawkins, LB Michael Divinity, S D'Cota Dixon, C Anthony Fabiano, K Matt Gay, WR Cyril Grayson, S Javon Hagan, TE Tanner Hudson, DL Jeremiah Ledbetter, G Nick Leverett, TE Codey McElroy, CB Herb Miller, WR Bryant Mitchell, RB Dare Ogunbowale, WR Josh Pearson, DL Benning Potoa'e, ILB Chapelle Russell, WR Spencer Schnell, C Zach Shackelford, QB Reid Sinnett, CB Mazzi Wilkins

NFC West

Arizona Cardinals

Players cut to reach 53 (FINAL): TE Ryan Becker, OL Steven Gonzalez, OL Sam Jones, OL Brett Toth, CB Zane Lewis, DE Adam Shuler, CB Jalen Davis, WR Hakeem Butler, P Ryan Winslow, CB Chris Jones, CB Jace Whittaker, DB Kentrell Brice, DL Jonathan Bullard, TE Dylan Cantrell, DL Trevon Coley, CB Ken Crawley, RB D.J. Foster, CB Chris Jones, OL Koda Martin, WR Andre Patton, WR A.J. Richardson, LB Reggie Walker, WR JoJo Ward, RB Jonathan Ward, LB Evan Weaver

Los Angeles Rams

Players cut to reach 53 (FINAL): K Austin MacGinnis, K Lirim Hajrullahu, DB Adonis Alexander, LB Daniel Bituli, TE Kendall Blanton, OL Cohl Cabral, OL Jamil Demby, WR Earnest Edwards, DB Jake Gervase, DB Juju Hughes, RB John Kelly, OL Jeremiah Kolone, WR J.J. Koski, DB Dayan Lake, DB Tyrique McGhee, LB Derrick Moncrief, WR Easop Winston, CB Donte Deayon, DT Marquise Copeland, DB Donte Deayon, DT Michael Hoecht, LB Clay Johnston, LB Natrez Patrick, QB Bryce Perkins, LB Christian Rozeboom, DE Jonah Williams

San Francisco 49ers

Players cut to reach 53 (FINAL): CB Jamar Taylor, OL Dakoda Shepley, WR Jauan Jennings, OL Ross Reynolds, DL Alex Barrett, WR River Cracraft, S Johnathan Cyprien, DL Darrion Daniels, LB Evan Foster, OL Hroniss Grasu, TE MarQueis Gray, TE Chase Harrell, CB Tim Harris Jr., RB JaMycal Hasty, FB Josh Hokit, CB Dontae Johnson, OL Jaryd Jones-Smith, DL Dion Jordan, DL Cameron Malveaux, S Jared Mayden, WR Shawn Poindexter, OL William Sweet, CB Jamar Taylor, LB Joe Walker, WR Kevin White

Seattle Seahawks

Players cut to reach 53 (FINAL): TE Stephen Sullivan, QB Danny Etling, DE/LB Shaquem Griffin, QB Anthony Gordon, WR Paul Richardson, FB Nick Bellore, OT Tommy Champion, DT Demarcus Christmas, WR Aaron Fuller, WR Penny Hart, CB Gavin Helsop, DT P.J. Johnson, DT Cedrick Lattimore, WR Lance Lenoir, TE Tyler Mabry, S Chris Miller, DB Ryan Neal, CB Debione Renfro, DB Jayson Stanley, WR Cody Thompson, OT Chad Wheeler