NFL roster cuts tracker 2025: Players released by all 32 teams at 53-man roster cutdown deadline
It's that time of year again in the NFL as we prepare for the start of the 2025 season
The busiest roster day throughout the NFL has come and gone. Teams have trimmed their 90-man rosters to 53 and had to do so by 4 p.m. ET, creating the initial rosters around the league ahead of the start of the season in less than two weeks.
Based on trimming their rosters from 90 to 53, 37 players were cut from each team -- meaning 1,182 players around the league have been waived or released by this afternoon. Teams are required to have 53 players on their active roster, but the players released still have an opportunity to be part of the 70-man roster.
This is possible via the practice squad, as teams can have a maximum of 16 players on their practice squad with one exception. If a team has a player from the International Pathway Program on its roster, it can keep 17 players. So teams can have a maximum number of players on their roster (53 active, 16 practice squad, 1 international pathway).
Players with less than four accrued seasons need to pass through the waiver wire in order to become unrestricted free agents. The NFL defines an accrued season as six or more games on either a team's 53-man roster, injured reserve, or the physically unable to perform list. Players who have four or more accrued seasons are immediately free agents and can sign with a team at any time.
For the players with less than four years of accrued service time, teams have until noon ET on Wednesday to make a claim for a player. Essentially, teams have 20 hours to make a claim -- if they so choose.
Here are all the players released heading up to the initial 53-man roster deadline, which we'll continue to update:
Arizona Cardinals
- WR Kelly Akharaiyi
- WR Andre Baccellia
- CB Ekow Boye-Doe
- TE Oscar Cardenas
- OL McClendon Curtis
- CB Steven Gilmore
- DL Patrick Jenkins
- LB Vi Jones
- OL Roy Mbaeteka
- WR Nate McCollum
- OL Dohnovan West
- LB Benton Whitley
- DL Kyon Barrs
- LS Aaron Brewer
- LB Elliott Brown
- OL Jeremiah Byers
- RB Michael Carter
- OL Jake Curhan
- RB DeeJay Dallas
- TE Josiah Deguara
- WR Simi Fehoko
- DL Anthony Goodlow
- WR Bryson Green
- CB Darren Hall
- OL Sincere Haynesworth
- CB Jaylon Jones
- OL Nick Leverett
- OL Royce Newman
- WR Tejhaun Palmer
- S Jammie Robinson
- DL Elijah Simmons
- LB Mykal Walker
Atlanta Falcons
- S Jordan Fuller
- ILB Ronnie Harrison
- CB C.J. Henderson
- EDGE Khalid Kareem
- OT Brandon Parker
- QB Easton Stick
- DT Kentavius Street
- CB Keith Taylor
- OL Jake Hanson
- DL Simeon Barrow Jr.
- S Henry Black, safety
- WR Chris Blair
- CB Cobee Bryant
- RB Jashaun Corbin
- WR Dylan Drummond
- OL Joshua Gray
- CB Dontae Manning
- WR Nick Nash
- TE Joshua Simon
- RB Carlos Washington Jr.
- OL Jordan Williams
- K Lenny Krieg
Baltimore Ravens
- OL Reid Holskey
- TE Baylor Cupp
- DB M.J. Devonshire
- FB Lucas Scott
- CB Jalyn Armour-Davis
- QB Devin Leary
- WR Malik Cunningham
- OLB Kaimon Rucker
- TE Scotty Washington
- WR Jahmal Banks
- DL Adedayo Odeleye
- DL C.J. Ravenell
- NT C.J. Okoye
- DE Brent Urban
- ILB Chandler Martin
- OLB Malik Hamm
- S Beau Brade
- OT Tank Lichtenhan
- TE Zaire Mitchell-Paden
- OL Garrett Dellinger
- C/G Darrian Dalcourt
- G Jared Penning
- C Nick Samac
- RB Myles Gaskin
- RB D'Ernest Johnson
Buffalo Bills
- DT Casey Rogers
- WR Laviska Shenault Jr.
- WR K.J. Hamler
- RB Jarveon Howard
- RB Elijah Young
- WR Grant DuBose
- WR Kaden Prather
- WR Jalen Virgil
- TE Matt Sokol
- OL Rush Reimer
- DE Nelson Ceaser
- LB Justin Hollins
- CB Zy Alexander
- CB Te'Cory Couch
- CB Tre Herndon
- CB Garnett Hollis Jr.
- K Caden Davis
- QB Shane Buechele
- QB Mike White
- RB Frank Gore Jr.
- WR Deon Cain
- WR Stephen Gosnell
- WR Kristian Wilkerson
- TE Zach Davidson
- TE Keleki Latu
- OL Jacob Bayer
- OL Travis Clayton
- OL Mike Edwards
- OL Dan Feeney
- OL Richard Gouraige
- OL Kendrick Green
- DLMarcus Harris
- DL Zion Logue
- DL Jordan Phillips
- DL Casey Rogers
- DE Paris Shand
- LB Jimmy Ciarlo
- LB Keonta Jenkins
- LB Edefuan Ulofoshio
- CB Daequan Hardy
- CB Dane Jackson
- S Darrick Forrest
Carolina Panthers
- WR Ja'seem Reed
- TE Bryce Pierre
- QB Jack Plummer
- CB Shemar Bartholomew
- CB Michael Reid
- LB Maz Mwansa
- LB Krys Barnes
- DT Sam Roberts
- RB Raheem Blackshear
- S Trevian Thomas
- EDGE Jared Harrison-Hunte
- OL Jarrett Kingston
- QB Bryce Perkins
- LB Jon Rhattigan
- OLB Boogie Basham
- OL Michael Tarquin
- OL Brandon Walton
- RB Emani Bailey
- RB Kayron Lynch-Adams
- WR Kobe Hudson
- WR Jacolby George
- WR T.J. Luther
- TE Dominique Dafney
- OL Steven Losoya
- OL Luke Kandra
- LB J.J. Weaver
- LB Jacoby Windmon
- CB JaTravis Broughton
- CB Mello Dotson
- CB Tre Swilling
- S Jack Henderson
- S Isaac Gifford
- K Matthew Wright
- OL Ja'Tyre Carter
- WR Hunter Renfrow
Chicago Bears
- RB Deion Hankins
- WR Samori Toure
- TE Thomas Gordon
- OL Chris Glaser
- LB Swayze Bozeman
- DB Major Burns
- DB Mark Perry
- DB Jeremiah Walker
- DT Zacch Pickens
- WR Maurice Alexander
- RB Brittain Brown
- LS Luke Elkin
- DL Jonathan Ford
- DB Mekhi Garner
- DL Jamree Kromah
- OL Jordan McFadden
- WR JP Richardson
- WR Tyler Scott
- OL Ricky Stromberg
- DB Tysheem Johnson (injured)
- OL Doug Kramer Jr. (injured)
- OL Bill Murray (injured)
- WR Miles Boykin
- TE Stephen Carlson
- DL Tanoh Kpassagnon
Cincinnati Bengals
- QB Payton Thorne
- QB Desmond Ridder
- OT Andrew Coker
- RB Quali Conley
- WR Cole Burgess
- WR Rashod Owens
- G Andrew Steuber
- C Andrew Raym
- DT Taven Bryan
- NT McTelvin Agim
- LB Craig Young
- CB Nate Brooks
- CB Lance Robinson
- S Shaquan Loyal
- HB Gary Brightwell
- LB Joe Giles-Harris
- CB Jalen Davis
- LS Cal Adomitis
- OT Caleb Etienne (Waived/Injured)
- DE Raymond Johnson III
- S Jaylen Key
- G Jaxson Kirkland
- CB Bralyn Lux
- WR Jamoi Mayes
- TE Tanner McLachlan (Waived/Injured)
- C Seth McLaughlin
- HB Kendall Milton
- WR Jordan Moore
- LB Maema Njongmeta
- WR Kendric Pryor
- DE Isaiah Thomas
- G Cordell Volson (Waived/Injured)
- WR Isaiah Williams
OT Devin Cochran
Cleveland Browns
- K Dustin Hopkins
- DT Sam Kamara
- DE Julian Okwara
- RB Trayveon Williams
- WR Diontae Johnson
- WR Chase Cota
- WR Kaden Davis
- S Christopher Edmonds
- CB LaMareon James
- WR Kisean Johnson
- RB Ahmani Marshall
- WR Cade McDonald (injury designation)
- RB Pierre Strong Jr. (injury designation)
- T Kilian Zierer
- CB Chigozie Anusiem
- TE Sal Canella
- G Javion Cohen
- T Sebastian Gutierrez
- DE K.J. Henry
- DT Ralph Holley
- CB Christian Holmes
- CB Keenan Isaac
- T Jason Ivey
- DE Titus Leo
- LB Marvin Moody
- CB Darius Rush
- LB Charlie Thomas III
- T Lorenzo Thompson
- G Dartanyan Tinsley
- TE Mitchell Van Vooren
- C Bucky Williams
- T Jackson Barton
- CB Tony Brown II
- QB Tyler Huntley
- S Nik Needham
Dallas Cowboys
- RB Deuce Vaughn
- WR Jalen Brooks
- OL La'el Collins
- DT Tommy Akingbesote
- OG Nick Broeker
- DT Denzel Daxon
- WR Josh Kelly
- TE Tyler Neville
- CB Troy Pride
- TE John Stephens Jr.
- CB Christian Matthew
- DB Bruce Harmon
- S Mike Smith
- S Alijah Clark
- LB Justin Barron
- RB Malik Davis
- DE Tyrus Wheat
Denver Broncos
- QB Sam Ehlinger
- RB Audric Estime
- RB Blake Watson
- FB Adam Prentice
- WR Courtney Jackson
- WR Joaquin Davis
- WR Michael Bandy
- WR A.T. Perry
- WR Kyrese Rowan
- WR Jerjuan Newton
- TE Caleb Lohner
- TE Caden Prieskorn
- OL Calvin Throckmorton
- OL Will Sherman
- OL Clay Webb
- OL Xavier Truss
- OL Joe Michalski
- OL Marques Cox
- DL Jordan Miller
- DL Michael Dwumfour
- DL Kristian Williams
- OLB Andrew Farmer
- OLB Garrett Nelson
- ILB Levelle Bailey
- ILB Jordan Turner
- ILB Garret Wallow
- CB Damarri Mathis
- CB Reese Taylor
- CB Quinton Newsome
- CB Micah Abraham
- CB Jaden Robinson
- CB Joshua Pickett
- S Sam Franklin
- S Keidron Smith
- S Delarrin Turner-Yell
Detroit Lions
- DL Myles Adams
- OL Trystan Colon
- WR Tom Kennedy
- OL Netane Muti
- LB Anthony Pittman
- OL Dan Skipper
- WR Malik Taylor
- DE Mitchell Agude
- CB Luq Barcoo
- WR Ronnie Bell
- OL Gunner Britton
- DL Keith Cooper
- CB Allan George
- LB DaRon Gilbert
- S Erick Hallett II
- QB Hendon Hooker
- TE Zach Horton
- RB Deon Jackson
- OL Zack Johnson
- WR Jakobie Keeney-James
- S Ian Kennelly
- DE Nate Lynn
- DL Brodric Martin
- WR Jackson Meeks
- CB D.J. Miller
- OL Mason Miller
- OL Michael Niese
- S Morice Norris
- TE Gunnar Oakes
- CB Tyson Russell
- RB Jacob Saylors
- TE Steven Stilianos
- S Loren Strickland
- DE Isaac Ukwu
- CB Nick Whiteside
- WR Kawann Baker
- OL Trey Hill
- OL J.J. Lippe
- TE Johnny Lumpkin
- WR Cornelius Johnson
- DL Devonte O'Malley
- DL James Ester
- LB Isaiah Simmons
- QB Taylor Elgersma
- OT Brant Banks
- RB Israel Abanikanda
- WR Mecole Hardman
- OL Lecitus Smith
- RB Amar Johnson
- WR Julian Hicks
- WR Will Sheppard
- RB Tyrion Davis-Price
- WR Isaiah Neyor
- DE Deslin Alexandre
- LB Jamon Johnson
- QB Sean Clifford
- OL Kadeem Telfort
- OL Tyler Cooper
- TE Messiah Swinson
- S Jaylin Simpson
- LB Jared Bartlet
- CB Tyron Herring
- K Mark McNamee
- CB Corey Ballentine
- CB Kalen King
- S Johnathan Baldwin
- DE Arron Mosby
- LB Kristian Welch
Houston Texans
- WR Quintez Cephus
- QB Kedon Slovis
- S Myles Bryant
- LB Nick Niemann
- CB Damon Arnette
- TE Luke Lachey
- FB Jakob Johnson
- LB Jackson Woodard
- LB K.C. Ossai
- LS Blake Ferguson
- DE Solomon Byrd
- DT Junior Tafuna
- C Eli Cox
- OT Conor McDermott
- OG LaDarius Henderson
- WR Daniel Jackson
- DE Casey Toohill
- OT Trent Brown
- CB D'Angelo Ross
- RB J.J. Taylor
- CB Arthur Maulet
- TE Dalton Keene
- S Jalen Mills
- TE Harrison Bryant
- S Russ Yeast
- RB Jawhar Jordan
- DT Haggai Ndubuisi
- OT Jaylon Thomas
- OT Zach Thomas
Indianapolis Colts
- RB Khalil Herbert
- CB Chris Lammons
- TE Sean McKeon
- CB Duke Shelley
- WR Laquon Treadwell
- DT Josh Tupou
- LB Austin Ajiake
- WR Ajou Ajou
- QB Jason Bean
- RB Ulysses Bentley IV
- CB JuJu Brents
- LB Jake Chaney
- DT Devonta Davis
- LB Solomon DeShields
- T Marshall Foerner
- C Wesley French
- DE Marcus Haynes
- CB Alex Johnson
- T Marcellus Johnson
- WR Tyler Kahmann
- DE Isaiah Land
- DE Desmond Little
- TE Maximilian Mang
- CB B.J. Mayes
- DE Durrell Nchami
- RB Nate Notel
- WR Coleman Owen
- WR Landon Parker
- G Josh Sills
- WR Blayne Taylor
- S Ladarius Tennison
- LB Joseph Vaughn
- C Mose Vavao
- S Trey Washington
- CB Sam Womack III
- TE Jelani Woods
- RB Nay'Quan Wright
- K Maddux Trujillo (injured)
Jacksonville Jaguars
- TE Shawn Bowman
- WR Chandler Brayboy
- WR Cam Camper
- DL James Carpenter
- OL Jerome Carvin
- DE Myles Cole
- LB Branson Combs
- TE John Copenhaver
- DL Ethan Downs
- OL Javon Foster
- RB Kevin Harris
- QB Seth Henigan
- TE Patrick Herbert
- RB Ja'Quinden Jackson
- DT Jordan Jefferson
- DT Tyler Lacy
- WR Darius Lassiter
- OL Ricky Lee
- CB Keni-H Lovely
- DB Jabbar Muhammed
- LB Chad Muma
- CB De'Antre Prince
- DL Keivie Rose
- DB Cam'Ron Silmon-Craig
- WR Dorian Singer
- DB Doneiko Slaughter
- DB Aydan White
- OL Sal Wormley
- WR Eli Pancol (waived/injured)
- OL Tremayne Anchrum
- WR Trenton Irwin
- TE Quintin Morris
- S Daniel Thomas
- QB John Wolford
Kansas City Chiefs
- S Mike Edwards
- DT Marlon Tuipulotu
- LB Cole Christiansen,
- G Dalton Cooper
- OL Chukwuebuka Godrick
- OL C.J. Hanson
- DT Coziah Izzard
- LB Cam Jones
- CB Kevin Knowles
- DE Nate Matlack
- QB Chris Oladokun
- T Esa Pole
- WR Hal Presley
- CB Melvin Smith
- FB Carson Steele
- TE Tre Watson
- QB Bailey Zappe
Las Vegas Raiders
- LB Amari Gainer
- RB Chris Collier
- RB Sincere McCormick
- TE Qadir Ismail
- DE Andre Carter II
- DT Zach Carter
- DE Jahfari Harvey
- DE Ovie Oghoufo
- WR Justin Shorter
- TE Albert Okwuegbunam
- WR Ketron Jackson Jr.
- WR Alex Bachman
- OT Dalton Wagner
- DT Keondre Coburn
- OT Gottlieb Ayedze
- LB Jaylon Smith
- WR Marquez Callaway
- WR Phillip Dorsett
- WR Collin Johnson
- CB Sam Webb
- DE Jah Joyner
- LB Michael Barrett
- DT Tank Booker
- S Hudson Clark
- OT Parker Clements
- C Jarrod Hufford
- CB John Humphrey
- CB Greedy Vance
- OL Laki Tasi
- CB JT Woods
- TE Carter Runyon
- WR Tommy Mellott
- S Trey Taylor
- S Terrell Edmunds
- QB Cam Miller
- WR Shedrick Jackson
- DT Treven Ma'ae
- LB Matt Jones
Los Angeles Chargers
- CB Trikweze Bridges
- WR Dez Fitzpatrick
- WR Brenden Rice
- LB Junior Colson
- CB Harrison Hand
- QB Taylor Heinicke
- S Tony Jefferson
- LB Kana'i Mauga
- RB Nyheim Miller-Hines
- LB Del'Shawn Phillips
- WR Jalen Reagor
- T Hudson Clark
- G Karsen Barnhart
- DB Trikweze Bridges
- WR Dalevon Campbell
- DL TeRah Edwards
- WR Luke Grimm
- OLB Kylan Guidry
- DL Christopher Hinton
- WR JaQuae Jackson
- LB Emany Johnson
- G Nash Jones
- C Josh Kaltenberger
- TE Stevo Klotz
- OLB Tre'Mon Morris-Brash
- T Ryan Nelson
- CB Myles Purchase
- OLB Garmon Randolph
- WR Brenden Rice
- RB Raheim Sanders
- CB Nehemiah Shelton
- DL Nesta Jade Silvera
- T Corey Stewart
- G Branson Taylor
- QB DJ Uiagalelei
- RB Kimani Vidal
- TE Thomas Yassmain
Los Angeles Rams
- OL AJ Arcuri
- OL Wyatt Bowles
- WR Britain Covey
- WR Tru Edwards
- DT Jack Heflin
- S Tanner Ingle
- CB Derion Kendrick
- OLB Brennan Jackson
- CB Cam Lampkin
- OL Dylan McMahon
- OLB Jamil Muhammad
- ILB Elias Neal
- DL Bill Norton
- ILB Pooh Paul Jr.
- WR Brennan Presley
- TE Mark Redman
- RB Ronnie Rivers
- RB Cody Schrader
- WR Drake Stoops
- S Nate Valcarcel
- RB Jordan Waters
- CB Charles Woods
- CB A.J. Green
- OL Willie Lampkin IV (injured)
- CB Shaun Jolly (injured)
Miami Dolphins
- CB Cornell Armstrong
- CB Mike Hilton
- CB Cameron Dantzler
- CB Kendall Sheffield
- EDGE Quinton Bell
- DL Matt Dickerson
- TE Chris Myarick
- TE Pharaoh Brown
- RB Mike Boone
- OL Jackson Carman
- WR Andrew Armstrong
- WR Theo Wease Jr.
- WR Erik Ezukanma
- WR AJ Henning
- TE Hayden Rucci
- OL Mason Brooks
- OL Braeden Daniels
- OL Josh Pribe
- OL Addison West
- OL Ryan Hayes
- OL Bayron Matos
- OL Jalen McKenzie
- RB Aaron Shampklin
- DL Alex Huntley
- DL Ben Stille
- LB Dequan Jackson
- LB Channing Tindall
- LB Eugene Asante
- EDGE Mohamed Kamara
- EDGE Derrick McLendon
- EDGE Grayson Murphy
- CB Ethan Robinson
- CB BJ Adams
- S Patrick McMorris
- S John Saunders Jr.
Minnesota Vikings
- QB Brett Rypien
- RB Tre Stewart
- WR Silas Bolden
- WR Robert Lewis
- OL Zack Bailey
- OT Logan Brown
- DL Travis Bell
- LB Cam Gill
- LB Max Tooley
- CB Keenan Garber
- CB Reddy Steward
- S Mishael Powell
- S Kahlef Hailassie
- S Gervarrius Owens
- OT Leroy Watson
- OLB Gabriel Murphy
- RB Xazavian Valladay
- OL Michael Gonzalez
- CB Zemaiah Vaughn
- P Oscar Chapman
- WR Dontae Fleming
- TE Bryson Nesbit
- LB Dorian Mausi
- G Vershon Lee
- G Henry Byrd
- OL Michael Gonzalez
- WR Lucky Jackson
- WR Jeshaun Jones
- WR Thayer Thomas
- DL Taki Taimani
- CB Ambry Thomas
- TE Nick Vannett
- TE Giovanni Ricci
- DL Jonathan Harris
New England Patriots
- TE CJ Dippre
- OT Demontrev Jacobs
- S Marcus Epps
- LB R.J. Moten
- RB Micah Bernard
- WR Phil Lutz
- DT Kyle Peko
- TE Cole Fotheringham
- RB Shane Watts
- DT Philip Blidi
- QB Ben Wooldridge
- DB Jordan Polk
- LB Monty Rice
- G Sidy Sow
- TE Jaheim Bell
- DB Isaiah Bolden
- G Tyrese Robinson
- CB Miles Battle
- G Mehki Butler
- G Jack Conley
- CB Brandon Crossley
- TE C.J. Dippre
- RB JaMycal Hasty
- T Demontrey Jacobs
- RB Terrell Jennings
- WR John Jiles
- DE Truman Jones
- C Alec Lindstrom
- DB Kobee Minor
- DT David Olajiga
- LB Cam Riley
- DT Jahvaree Ritzie
- K Parker Romo
- TE Gee Scott Jr.
- G Cole Strange
- LB Bradyn Swinson
- WR Jeremiah Webb
New Orleans Saints
- QB Jake Haener
- LB Isaiah Foskey
- DT Jake Peevy
- LB D'Marco Jackson
- WR Roderick Daniels Jr.
- WR Donovan Peoples-Jones
- TE Michael Jacobson
- RB Cam Akers
- EDGE Jasheen Davis
- OT Josiah Ezirim
- WR Moochie Dixon
- EDGE Jeremiah Martin
- TE Seth Green
- OT Jonathan Mendoza
- OG Kyle Hergel
- OG Mike Panasiuk
- EDGE Omari Thomas
- LB Tyreem Powell
- P James Burnip
New York Giants
- WR Dalen Cambre
- DL Elijah Chatman
- QB Tommy DeVito
- TE Greg Dulcich
- DL Cory Durden
- OLB Trace Ford
- OLB Tomon Fox
- DL Elijah Garcia
- C Bryan Hudson
- G Jake Kubas
- S Raheem Layne
- K Jude McAtamney
- RB Dante Miller
- C Jimmy Morrissey
- S Makari Paige
- DL Jordon Riley
- WR Juice Wells Jr.
- CB Dee Williams
- OT Stone Forsythe
- WR Lil'Jordan Humphrey
- DL Jeremiah Ledbetter
- WR Ihmir Smith-Marsette
- RB Jonathan Ward
- WR Da'Quan Felton (injured)
- CB Tre Hawkins III (injured)
- TE Jermaine Terry II (injured)
New York Jets
- DE Rashad Weaver
- DT Phidarian Mathis
- CB Bump Cooper
- CB Mario Goodrich
- OT Samuel Jackson
- TE Neal Johnson
- WR Dymere Miller
- DT Fatorma Mulbah
- WR Pokey Wilson
- DT Derrick Nnadi
- LB Jamin Davis
- QB Adrian Martinez
- DE Michael Fletcher
- OL Liam Fornadel
- TE Zack Kuntz
- DB Tanner McCalister
- RB Lawrance Toafili
- OT Carter Warren
- OG Kohl Levao
- DE Eric Watts
- WR Brandon Smith
- CB Jarrick Bernard-Converse
- CB Jordan Clark
- WR Malachi Corley
- S Dean Clark
- LB Aaron Smith
- WR Quentin Skinner
Philadelphia Eagles
- LS Charley Hughlett
- OLB Patrick Johnson
- T Kendall Lamm
- WR Terrace Marshall
- CB Parry Nickerson
- WR Avery Williams
- WR Ife Adeyi
- LB Chance Campbell
- CB Tariq Castro-Fields (Injured)
- WR Elijah Cooks
- LB Lance Dixon
- DT Joe Evans
- LB Dallas Gant
- G Kenyon Green
- S Maxen Hook
- TE E.J. Jenkins
- CB Brandon Johnson
- RB Montrell Johnson
- TE Cameron Latu
- OLB Ochaun Mathis
- QB Kyle McCord
- WR Taylor Morin
- TE Nick Muse
- T Hollin Pierce
- RB ShunDerrick Powell
- OLB Antwaun Powell-Ryland
- CB Eli Ricks
- DE Jereme Robinson
- RB Keilan Robinson
- DT Justin Rogers
- S Andre Sam
- WR Ainias Smith
- DT Jacob Sykes
- T Laekin Vakalahi
- CB A.J. Woods
Pittsburgh Steelers
- K Ben Sauls
- LB Mark Robinson
- LB Julius Welschof
- DB D'Shawn Jamison
- DB Daryl Porter
- DT Kyle Baugh
- OL Steven Jones
- OL Aiden Williams
- RB Lew Nichols,
- TE JJ Galbreath
- WR Max Hurleman
- WR Lance McCutcheon
- P Cameron Johnston
- LB Kenny Willekes
- LS Jake McQuaide
- DB Kam Alexander
- DB Quindell Johnson
- DB Kyler McMichael
- DB Mikey Victor
- OL Doug Nester
- OL Julian Pearl
- QB Logan Woodside
- RB Evan Hull
- TE Kevin Foelsch.
San Francisco 49ers
- WR Robbie Chosen
- OL Michael Dunn
- WR Russell Gage Jr.
- DL Jonathan Garvin
- DL Trevis Gipson
- DL Bruce Hector
- WR Isaiah Hodgins
- CB Fabian Moreau
- P Thomas Morstead
- LB Curtis Robinson
- LB Chazz Surratt
- WR Malik Turner
- RB Jeff Wilson Jr.
- WR Junior Bergen
- LB Stone Blanton
- DL William Bradley-King
- DB Derrick Canteen
- CB Dallis Flowers
- LB Jalen Graham
- S Jaylen Mahoney
- OL Drake Nugent
- WR Terique Owens
- DL Sebastian Valdez
- TE Brayden Willis
- OL Nick Zakelj
Seattle Seahawks
- DT Quinton Bohanna
- CB Shemar Jean-Charles
- LS Zach Triner
- WR Marquez Valdes-Scantling
- WR Tyrone Broden
- CB Keydrain Calligan
- DT Anthony Campbell
- LB Seth Coleman
- T Luke Felix-Fualalo
- DE Jalan Gaines
- LB D'Eryk Jackson
- T Amari Kight
- TE Marshall Lang
- G Sataoa Laumea
- C Federico Maranges
- RB Damien Martinez
- LB Patrick O'Connell
- NT Brandon Pili
- S Jerrick Reed II
- LB Josh Ross
- LB Jamie Sheriff
- DT J.R. Singleton
- LB Tyreke Smith
- NT Bubba Thomas
- LB Alphonzo Tuputala
- RB Anthony Tyus III
- WR Ricky White III
- CB Damarion Williams
- RB Jacardia Wright
- CB Tyler Hall
- WR Steven Sims
- WR John Rhys Plumlee (injured)
- FB Wesley Steiner (injured)
Tampa Bay Buccaneers
- CB Tre Avery
- QB Connor Bazelak
- DL C.J. Brewer
- S Will Brooks
- WR Garrett Greene
- DL Mike Greene
- G Luke Haggard
- WR Dennis Houston
- DL Nash Hutmacher
- LB Nick Jackson
- WR Rakim Jarrett
- DL Dvon J-Thomas
- RB Jase McClellan
- T Tyler McLellan
- T Lorenz Metz
- WR Trey Palmer
- OLB Warren Peeples Jr.
- OLB Jose Ramirez
- S Shilo Sanders
- G Ben Scott
- TE Tanner Taula
- RB Owen Wright
- CB JayVian Farr
- CB Tyrek Funderburk
- LB Antonio Grier Jr.
- C Jake Majors
- G Raiqwon O'Neal
- CB Roman Parodie
- DL Eric Banks
- DL Adam Gotsis
- CB Bryce Hall
- WR Jacob Harris
- OL Michael Jordan
- G Sua Opeta
- QB Kyle Trask
Tennessee Titans
- LB Brian Asamoah II
- DB Kendell Brooks
- TE Drake Dabney
- OL Jaelyn Duncan
- OLB Ali Gaye
- DT Cam Horsley
- RB Jermar Jefferson
- WR Mason Kinsey
- RB Jordan Mims
- TE Thomas Odukoya
- DT Isaiah Raikes
- WR Xavier Restrepo
- OL Andrew Rupcich
- TE Josh Whyle
- OL Brenden Jaimes
- LB Blake Lynch
- CB Amani Oruwariye
- WR James Proche II
- QB Trevor Siemian
- DL Carlos Watkins
Washington Commanders
- RB Kazmeir Allen
- LB Kam Arnold
- DT Ricky Barber
- WR Ja'Corey Brooks
- TE Lawrence Cager
- WR River Cracraft
- DT Carl Davis
- DT Sheldon Day
- C Michael Deiter
- RB Demetric Felton
- DE Clelin Ferrell
- CB Antonio Hamilton Sr.
- QB Sam Hartman
- T Bobby Hart
- DE Andre Jones Jr.
- WR Jacoby Jones
- DE Jalyn Holmes
- DE T.J. Maguranyanga
- WR Tay Martin
- S Rob McDaniel
- G Timothy McKay
- WR Chris Moore
- S Ben Nikkel
- WR K.J. Osborn
- CB Bobby Price
- LB Duke Riley
- T Foster Sarell
- TE Cole Turner
- CB Car'lin Vigers
- S Daryl Worley