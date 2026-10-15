Week 6 of the 2026 NFL season is here and it kicks off on Thursday night with a battle between the defending Super Bowl champion Seattle Seahawks and the Denver Broncos. Both have relatively short injury reports this week, with just two players listed out for each team ahead of the primetime matchup.
Speaking of injuries, the league is riddled with them this season and it seems the quarterbacks have been hit the hardest. So many starters have already missed time and the season hasn't even hit the halfway mark. This week, some key QBs could make their return.
Ravens star quarterback Lamar Jackson sat out last week, but has a real chance to return. Former No. 1 overall pick Caleb Williams could also be making his highly anticipated return from the hamstring injury that sidelined him for the last three games. The good news for Falcons fans, who watched Tua Tagovailoa struggle in place of an injured Michael Penix Jr. last week, is that the former first-round pick was a full participant in practice.
Another offensive star that could come back this week is Eagles running back Saquon Barkley. With Philly's offense stale, they could use him back.
Here's a look at the rest of Wednesday's injury report:
Seahawks vs. Broncos
- Seahawks: RB Zach Charbonnet (knee), LB Chazz Surratt (calf), LB Drake Thomas (ankle) OUT
- Broncos: S Talanoa Hufanga (ankle), CB Patrick Surtain II (ankle) OUT; CB Riley Moss (ribs) QUESTIONABLE
Texans vs. Jaguars
- Texans: LB Azeez Al-Shaair (groin), T Trent Brown (knee), RB David Montgomery (groin), S Jalen Pitre (shoulder) DID NOT PARTICIPATE; DE Will Anderson Jr. (not injury related - rest), DE Jadeveon Clowney (knee), WR Nico Collins (not injury related - rest), DE Logan Hall (not injury related - rest), S Ja'Marcus Ingram (elbow), TE Dalton Schultz (not injury related - rest), LB Henry To'oTo'o (shoulder) LIMITED; WR Tank Dell (knee), LB Wade Woodaz (thumb) FULL PARTICIPANT
- Jaguars: CB Montaric Brown (hamstring), LS Ross Matiscik (shoulder) DID NOT PARTICIPATE; TE Nate Boerkircher (back), CB Jarrian Jones (elbow), CB Jaylon Jones (hamstring), CB Jourdan Lewis (hamstring), S Eric Murray (concussion), OL Emmanuel Pregnon (toe), OL Cole Van Lanen (knee) LIMITED
Jets vs. Patriots
- Jets: RB Breece Hall (quad), WR Adane Mitchell (finger), Edge Joseph Ossai (ankle), OL Dylan Parham (knee) DID NOT PARTICIPATE; S Dane Belton (knee), WR Omar Cooper Jr. (ankle), TE Kenyon Sadiq (concussion) LIMITED; LB Kiko Mauigoa (quad) FULL PARTICIPANT
- Patriots: CB Carlton Davis III (neck), CB Karon Prunty (hamstring) DID NOT PARTICIPATE; WR AJ Brown (ankle), T Marcus Bryant (ankle), S Kevin Byard III (chest), T Will Campbell (knee), LB Christian Ellis (chest), CB Christian Gonzalez (shoulder), RB TreVeyon Henderson (ankle), LB Dre'Mont Jones (shoulder), CB Marcus Jones (ankle), T Morgan Moses (foot), CB Charles Woods (shoulder), S Craig Woodson (shoulder) LIMITED; QB Drake Maye (right shoulder) FULL PARTICIPANT
Panthers vs. Eagles
- Panthers: T Monroe Freeling (Knee), RB A.J. Dillon (Knee) DID NOT PARTICIPATE; G Damien Lewis (Elbow), OLB Jaelan Phillips (Hamstring), TE Tommy Tremble (Ribs), TE Darren Waller (Toe) LIMITED; WR Jalen Coker (Quadriceps), RB Trevor Etienne (Ankle), OLB Thomas Incoom (Ribs), T Taylor Moton (Lungs/Blood Clot), DT Tershawn Wharton (Neck), QB Bryce Young (Knee) FULL PARTICIPANT
- Eagles: RB Saquon Barkley (Hamstring), DB Michael Carter (Abdomen), OLB Jalyx Hunt (Knee/Ankle), C Drew Kendall (Knee), RB Will Shipley (Foot), WR DeVonta Smith (Hamstring/Toe) DID NOT PARTICIPATE; CB Jakorian Bennett (Knee), WR Marquise Brown (Ankle), TE Grant Calcaterra (Back), G Landon Dickerson (Knee), OLB A.J. Epenesa (Back), S Marcus Epps (Groin), OLB Jonathan Greenard (Ankle), TE E.J. Jenkins (Toe), G Tyler Steen (Shoulder), TE Eli Stowers (Quad), WR Dontayvion Wicks (Hamstring) LIMITED; LB Zack Baun (Shoulder), LB Jihaad Campbell (Knee/Wrist), DT Jalen Carter (Wrist), OLB Arnold Ebiketie (Shoulder), QB Jalen Hurts (Calf), T Fred Johnson (Knee), S Andrew Mukuba (Shoulder) FULL PARTICIPANT
Steelers vs. Buccaneers
- Steelers: DT Keeanu Benton (ankle), DT Cameron Hayward (rest), CB Jalen Ramsey (wrist), WR Ben Skowronek (calf), WR Roman Wilson (finger) DID NOT PARTICIPATE; CB Jamel Dean (ankle), RB Rico Dowdle (toe), S DeShon Elliott (knee), T.J. Watt (rest) LIMITED
- Buccaneers: CB Ayden Garnes (ankle), WR Chris Godwin Jr. (rest), QB Baker Mayfield (right thumb), RB Sean Tucker (quad), Antoine Winfield Jr. (rib) DID NOT PARTICIPATE; CB Benjamin Morrison (quad), LB SirVocea Dennis (ankle/foot) LIMITED; WR David Sills V (hamstring), T Tristan Wirfs (knee) FULL PARTICIPANT
Ravens vs. Browns
- Ravens: DL Calais Campbell (not injury related-rest), TE Matthew Hibner (hand), QB Lamar Jackson (ankle) DID NOT PARTICIPATE; WR Rashod Bateman (shoulder), LB Teddye Buchanan (groin), CB Marlon Humphrey (hamstring/calf), G/T Emery Jones Jr. (knee), Cam Jurgens (concussion), T Roger Rosengarten (knee), G John Simpson (groin), LB Trenton Simpson (hamstring), T Ronnie Stanley (not injury related - rest/toe/ankle), TE Nick Vannett (knee), G Andrew Vorhees (foot), DL Broderick Washington (ankle) LIMITED; TE Mark Andrews (hand), S Kyle Hamilton (stinger), LB Trey Hendrickson (finger), WR Ja'Kobi Lane (wrist) FULL PARTICIPANT
- Browns: DE Derek Barnett (ankle), DT Maliek Collins (foot), DT Kalia Davis (quad), DT Mason Graham (knee/ankle), DT Mike Hall Jr. (ankle), OT Tytus Howard (knee), G Teven Jenkins (back), RB Quinshon Judkins (ankle), TE Carsen Ryan (calf), RB Dylan Sampson (Knee), LB Carson Schwesinger (ankle) DID NOT PARTICIPATE; WR Denzel Boston (foot), WR KC Concepcion (Concussion), S Grant Delpit (shoulder/knee), C Elgton Jenkins (knee), WR Tylan Wallace (knee) LIMITED; QB Dillon Gabriel (back) FULL PARTICIPANT
Bears vs. Falcons
- Bears: LB T.J. Edwards (hamstring), LB Keyshaun Elliott (quadricep), RB Kyle Monangai (thumb/toe), OL Dayo Odeyingbo (quadricep) DID NOT PARTICIPATE; DB Tyrique Stevenson (hip) LIMITED; DB Kyler Gordon (calf), QB Caleb Williams (hamstring) FULL PARTICIPANT
- Falcons: CB C.J. Henderson (groin) DID NOT PARTICIPATE; LB Divine Deablo (hamstring), DE Za'Darius Smith (concussion/neck) LIMITED; LT Jake Matthews (groin), QB Michael Penix Jr. (ribs) FULL PARTICIPANT
Saints vs. Giants
- Saints: LB Kaden Ellis (calf), EDGE Anfernee Jennings (knee), WR Chris Olave (illness), DL Nathan Shepherd (illness) DID NOT PARTICIPATE; DL Vernon Broughton (illness), RB Alvin Kamara (back), EDGE Tyree Wilson (ankle), DL Colby Wooden (toe) LIMITED; QB Tyler Shough (left hand), LS Zach Wood (calf), G Jeremiah Wright (concussion) FULL PARTICIPANT
- Giants: LB Abdul Carter (calf), T Jermaine Eluemunor (calf), CB Colton Hood (concussion), S Tyler Nubin (neck), T Andrew Thomas (groin) DID NOT PARTICIPATE; TE Theo Johnson (neck), WR Darnell Mooney (neck), CB Greg Newsome (groin), S Jason Pinnock (concussion) LIMITED; S Elijah Campbell (thumb), RB Najee Harris (ribs), TE Isaiah Likely (foot) FULL PARTICIPANT
Titans vs. Colts
- Titans: DL John Franklin-Myers (not injury related - rest), RB Tony Pollard (not injury related - rest), S Kevin Winston Jr. (shoulder) DID NOT PARTICIPATE; CB Marcus Harris (ankle), S Amani Hooker (concussion), David Martin-Robinson (hamstring), RB Tyjae Spears (knee) LIMITED; CB Cordale Flott (chest), CB Joshua Williams (pec) FULL PARTICIPANT
- Colts: WR Keenan Allen (not injury related - rest), LB Jaylon Carlies (ribs), WR Ashton Dublin (hamstring), T Jalen Travis (ankle), CB Charvarius Ward (not injury related - rest) DID NOT PARTICIPATE; WR Josh Downs (rest/hamstring), G Matt Goncalves (concussion evaluation), RB Jonathan Taylor (rest), DE Jaylahn Tuimoloau (concussion evaluation) LIMITED; QB Daniel Jones (ankle), TE Will Mallory (thumb), WR Darius Slayton (knee) FULL PARTICIPANT
Cardinals vs. Rams
- Cardinals: S Budda Baker (not injury related/rest), RB Jeremiyah Love (ankle), OL Isaac Seumalo (not injury related/rest), LB Josh Sweat (not injury related/rest), S Wydett Williams Jr. (concussion), S Andrew Wingard (knee) DID NOT PARTICIPATE; S Kitan Crawford (ankle), WR Devin Duvernay LIMITED
- Rams: TE Davis Allen (foot) DID NOT PARTICIPATE; LB Nate Landman (wrist/shoulder), WR Alex Bachman (not injury related - rest), TE Colby Parkinson (shoulder), CB Josh Wallace (shoulder) LIMITED; LB Omar Speights (knee) FULL PARTICIPANT
Chargers vs. Chiefs
- Chargers: T Joe Alt (neck), G Kayode Awosika (fibula), WR Tre Harris (hamstring), CB Donte Jackson (hamstring), S Derwin James (hamstring), OLB Khalil Mack (not injury related - rest) DID NOT PARTICIPATE; DL Jamaree Caldwell (knee), OLB Bud Dupree (neck), DL Justin Eboigbe (shoulder), LB Daiyan Henley (knee), WR Quentin Johnston (chest), WR KeAndre Lambert-Smith (hamstring), WR Ladd McConkey (foot), DB Elijah Molden (hamstring), CB Rodney Shelley (hamstring), WR Brenen Thompson (quadricep), DL Dalvin Tomlinson (hamstring), WR Marquez Valdez-Scantling (rib), S Kendall Williamson (ankle) LIMITED; TE Charlie Kolar (forearm) FULL PARTICIPANT
- Chiefs: WR Rashee Rice (hamstring/knee) DID NOT PARTICIPATE; T Josh Simmons (back), CB L'Jarius Sneed (back) LIMITED; DB Chamarri Connor (knee), FB Ben VanSumeren (thumb), QB Patrick Mahomes (knee) FULL PARTICIPANT
Bills vs. Raiders
- Bills: WR DJ Moore (shoulder), DL Ed Oliver (knee) DID NOT PARTICIPATE; CB Dee Alford (ankle), T Spencer Brown (back), RB Ty Johnson (hamstring), WR Joshua Palmer (shoulder), DL T.J. Sanders (shoulder) LIMITED; CB Christian Benford (toe), LB Terrel Bernard (knee), LB Bradley Chubb (thumb), WR Keon Coleman (ankle), DL Landon Jackson (knee), S C.J. Gardner-Johnson (ankle/knee), LB TJ Parker (rib), G Ar'maj Reed-Adams (elbow) FULL PARTICIPANT
- Raiders: DT Tonka Hemingway (concussion), WR Jalen Nailor (concussion) DID NOT PARTICIPATE; TE Brock Bowers (knee), DT Foley Fatukasi (shoulder), TE Carter Runyon (foot), G Trey Zuhn III (knee) LIMITED; G Spencer Burford (knee), RB Ashton Jeanty (foot), DE Patrick Johnson (oblique/shoulder), LB Segun Olubi (wrist), WR Dont'e Thornton Jr. (hamstring), WR Dareke Young (shoulder) FULL PARTICIPANT
Cowboys vs. Packers
- Cowboys: CB Cobie Durant (hamstring), OLB Von Miller (not injury-related - rest), LB DeMarvion Overshown (hamstring), T Drew Shelton (hamstring), CB Ameer Speed (knee) DID NOT PARTICIPATE; Joey Porter Jr. (ankle) LIMITED; S Alijah Clark (hamstring), T Tyler Guyton (back), OLB James Houston (shoulder), WR CeeDee Lamb (thigh), CB Shavon Revel Jr. (knee), G Tyler Smith (thumb) FULL PARTICIPANT
- Packers: DT Jonathan Ford (calf), DT Javon Hargrave (Achilles), WR Skyy Moore (ankle), CB Keisean Nixon (groin), CB Benjamin St-Juste (hamstring) DID NOT PARTICIPATE; G Aaron Banks (knee/toe), DT Anthony Campbell (ankle), C Jacob Monk (quad), DT Jordon Riley (Achilles), S Evan Williams (illness), WR Savion Williams (ankle), DT Devonte Wyatt (ankle) LIMITED; EDGE Lukas Van Ness (shoulder) FULL PARTICIPANT