Week 6 of the 2026 NFL season is here and it kicks off on Thursday night with a battle between the defending Super Bowl champion Seattle Seahawks and the Denver Broncos. Both have relatively short injury reports this week, with just two players listed out for each team ahead of the primetime matchup.

Speaking of injuries, the league is riddled with them this season and it seems the quarterbacks have been hit the hardest. So many starters have already missed time and the season hasn't even hit the halfway mark. This week, some key QBs could make their return. 

Ravens star quarterback Lamar Jackson sat out last week, but has a real chance to return. Former No. 1 overall pick Caleb Williams could also be making his highly anticipated return from the hamstring injury that sidelined him for the last three games. The good news for Falcons fans, who watched Tua Tagovailoa struggle in place of an injured Michael Penix Jr. last week, is that the former first-round pick was a full participant in practice. 

Another offensive star that could come back this week is Eagles running back Saquon Barkley. With Philly's offense stale, they could use him back. 

Here's a look at the rest of Wednesday's injury report: 

Seahawks vs. Broncos

Texans vs. Jaguars

Jets vs. Patriots

Panthers vs. Eagles

Steelers vs. Buccaneers

Ravens vs. Browns

Bears vs. Falcons

Saints vs. Giants

Titans vs. Colts

  • Titans: DL John Franklin-Myers (not injury related - rest), RB Tony Pollard (not injury related - rest), S Kevin Winston Jr. (shoulder) DID NOT PARTICIPATE; CB Marcus Harris (ankle), S Amani Hooker (concussion), David Martin-Robinson (hamstring), RB Tyjae Spears (knee) LIMITED; CB Cordale Flott (chest), CB Joshua Williams (pec) FULL PARTICIPANT
  • ColtsWR Keenan Allen (not injury related - rest), LB Jaylon Carlies (ribs), WR Ashton Dublin (hamstring), T Jalen Travis (ankle), CB Charvarius Ward (not injury related - rest) DID NOT PARTICIPATE; WR Josh Downs (rest/hamstring), G Matt Goncalves (concussion evaluation), RB Jonathan Taylor (rest), DE Jaylahn Tuimoloau (concussion evaluation) LIMITED; QB Daniel Jones (ankle), TE Will Mallory (thumb), WR Darius Slayton (knee) FULL PARTICIPANT

Cardinals vs. Rams

  • Cardinals: S Budda Baker (not injury related/rest), RB Jeremiyah Love (ankle), OL Isaac Seumalo (not injury related/rest), LB Josh Sweat (not injury related/rest), S Wydett Williams Jr. (concussion), S Andrew Wingard (knee) DID NOT PARTICIPATE; S Kitan Crawford (ankle), WR Devin Duvernay LIMITED
  • RamsTE Davis Allen (foot) DID NOT PARTICIPATE; LB Nate Landman (wrist/shoulder), WR Alex Bachman (not injury related - rest), TE Colby Parkinson (shoulder), CB Josh Wallace (shoulder) LIMITED; LB Omar Speights (knee) FULL PARTICIPANT

Chargers vs. Chiefs

  • ChargersT Joe Alt (neck), G Kayode Awosika (fibula), WR Tre Harris (hamstring), CB Donte Jackson (hamstring), S Derwin James (hamstring), OLB Khalil Mack (not injury related - rest) DID NOT PARTICIPATE; DL Jamaree Caldwell (knee), OLB Bud Dupree (neck), DL Justin Eboigbe (shoulder), LB Daiyan Henley (knee), WR Quentin Johnston (chest), WR KeAndre Lambert-Smith (hamstring), WR Ladd McConkey (foot), DB Elijah Molden (hamstring), CB Rodney Shelley (hamstring), WR Brenen Thompson (quadricep), DL Dalvin Tomlinson (hamstring), WR Marquez Valdez-Scantling (rib), S Kendall Williamson (ankle) LIMITED; TE Charlie Kolar (forearm) FULL PARTICIPANT
  • Chiefs: WR Rashee Rice (hamstring/knee) DID NOT PARTICIPATE; T Josh Simmons (back), CB L'Jarius Sneed (back) LIMITED; DB Chamarri Connor (knee), FB Ben VanSumeren (thumb), QB Patrick Mahomes (knee) FULL PARTICIPANT

Bills vs. Raiders

Cowboys vs. Packers

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