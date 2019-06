NHL Draft 2019: A team-by-team recap of all 217 picks in this year's draft

The 2019 NHL Draft is officially in the books.

The New Jersey Devils may have won Day One solely because they laid claim to the consensus No. 1 talent, an American phenom in Jack Hughes who instantly improves the team's long-term offense. The Montreal Canadiens may have snagged the best pure goal-scorer of the class just inside the lottery selections. And a delayed salary cap announcement may have quieted blockbuster trade talks to start the weekend festivities.

But there were a whole lot more players picked, deals done and cores constructed on Saturday, with rounds 2-7.

If you missed any of the action or are just eager to relive it, we've got you covered. Presenting a team-by-team recap of the 2019 NHL Draft, with a look at what all 31 franchises did on draft weekend:

Note: All player selections' draft positions (round and pick) are shown in parentheses.

Anaheim Ducks

C Trevor Zegras (1/1), USA, NTDP

LW Brayden Tracey (1/29), WHL

D Jackson Lacombe (2/39), USA

D Henry Thrun (4/101), USA, NTDP

C Trevor Janicke (5/132), USHL

D William Francis (6/163), USHL

D Mathew Hill (6/186), OHL

Arizona Coyotes

D Victor Sodestrom (1/11), Sweden

C John Farinacci (3/76), USA

LW Matias Maccelli (4/98), USHL

RW Alexandr Darin (4/107), Russia

RW Aku Raty (5/151), Finland

LW Danil Savunov (6/176), Russia

C Anthony Romano (6/176), USHL

D Axel Bergkvist (7/200), Sweden

C Valentin Nussbaumer (7/207), QMJHL

Boston Bruins

C John Beecher (1/30), USA, NTDP

LW Quinn Olson (3/92), AJHL

D Roman Bychkov (5/154), Russia

C Matias Mantykivi (6/185), Finland

LW Jake Schmaltz (6/192), USHL

Buffalo Sabres

C Dylan Cozens (1/7), Canada, WHL

D Ryan Johnson (1/31), USA, USHL

G Erik Portillo (3/67), Sweden

RW Aaron Huglen (4/102), USA

LW Filip Cederqvist (5/143), Sweden

RW Lukas Rousek (6/160), Czech Republic

Calgary Flames

LW Jakob Pelletier (1/26), QMJHL

C Ilya Nikolaev (3/88), Russia

LW Lucas Feuk (4/116), Sweden

C Joshua Nodler (5/150), USHL

G Dustin Wolf (7/214), WHL

Carolina Hurricanes

C Ryan Suzuki (1/28), OHL

G Pyotr Kochetkov (2/36), Russia

C Jamieson Rees (2/44), OHL

RW Patrik Puistola (3/73), Finland

D Anttoni Honka (3/83), Finland

D Domenick Fensore (3/90), USA, NTDP

D Cade Webber (4/99), USA

RW Tuukka Tieksola (4/121), Finland

RW Kirill Slepets (5/152), Russia

RW Kevin Wall (6/181), BCHL

C Blake Murray (6/183), OHL

C Massimo Rizzo (7/216), BCHL

Chicago Blackhawks

C Kirby Dach (1/3), WHL

D Alex Vlasic (2/43), USA, NTDP

LW Michael Teply (4/105), Czech Republic

C Antti Saarela (4/123), Finland

G Dominic Basse (6/167), USA

D Cole Moberg (7/194), WHL

Colorado Avalanche

D Bowen Bryan (1/4), WHL

C Alex Newhook (1/16), BCHL

D Drew Helleson (2/47), NTDP, USA

C Matthew Stienburg (3/63), Canada

RW Alex Beaucage (3/78), QMJHL

RW Sasha Mutala (5/140), WHL

RW Luka Burzan (6/171), WHL

G Trent Miner (7/202), WHL

Columbus Blue Jackets

D Eric Hjorth (4/104), Sweden

LW Dmitri Voronkov (4/114), Russia

C Tyler Angle (7/212), OHL

Dallas Stars

D Thomas Harley (1/18), OHL

D Samuel Sjolund (4/111), Sweden

LW Nicholas Porco (5/142), OHL

D Benjamin Brinkman (6/173), USA

Detroit Red Wings

D Moritz Seider (1/6), Germany

D Antti Tuomisto (2/35), Finland

LW Robert Mastrosimone (2/54), USHL

D Albert Johansson (2/60), Sweden

RW Albin Grewe (3/66), Sweden

C Ethan Phillips (4/97), USHL

D Cooper Moore (4/128), USA

RW Elmer Soderblom (4/159), Sweden

D Gustav Berglund (6/177), Sweden

LW Kirill Tyutyayev (7/190), Russia

G Carter Gylander (7/191), AJHL

Edmonton Oilers

D Philip Broberg (1/8), Sweden

C Raphael Lavoie (2/38), QMJHL

G Ilya Konovalov (3/85), Russia

RW Matej Blumel (4/100), USHL

C Tomas Mazura (6/162), Czech.

C Maxim Denezhkin (7/193), Russia

Florida Panthers

G Spencer Knight (1/13), NTDP, USA

D Vladislav Kolyachonok (2/52), OHL

D John Ludvig (3/69), WHL

RW Cole Schwindt (3/81), OHL

D Carter Berger (4/106), BCHL

RW Henrik Rybinski (5/136), WHL

C Owen Lindmark (5/137), NTDP, USA

C Greg Meireles (6/168), OHL

C Matthew Wedman (7/199), WHL

Los Angeles Kings

C Alex Turcotte (1/5), NTDP, USA

D Tobias Bjornfot (1/22), Sweden

RW Arthur Kaliyev (2/33), OHL

LW Samuel Fagemo (2/50), Sweden

G Lukas Parik (3/87), Czech Republic

D Jordan Spence (4/95), QMJHL

D Kim Nousiainen (4/119), Finland

D Braden Doyle (6/157), USA

LW Andre Lee (7/188), USHL

Minnesota Wild

LW Matthew Boldy (1/12), NTDP, USA

LW Vladislav Firstov (2/42), USHL

G Hunter Jones (2/59), OHL

LW Adam Beckman (3/75), WHL

C Matvey Guskov (5/149), OHL

D Marshall Warren (6/166), NTDP, USA

C Nikita Nesternko (6/172), USA

G Filip Lindberg (7/197), Finland

Montreal Canadiens

RW Cole Caufield (1/15), NTDP, USA

D Jayden Struble (2/46), USA

D Mattias Norlinder (3/64), Sweden

D Gianni Fairbrother (3/77), WHL

D Jacob Leguerrier (5/126), OHL

LW Rhett Pitlick (5/131), USA

G Frederik Nissen Dichow (5/138), Denmark

C Arsen Khisamutdinov (6/170), Russia

LW Rafael Harvey-Pinard (7/201), QMJHL

D Kieran Ruscheinski (7/206), AMHL

Nashville Predators

C Philip Tomasino (1/24), OHL

LW Egor Afanasyev (2/45), USHL

LW Alexander Campbell (3/65), BCHL

D Marc Del Gaizo (4/109), USA

D Semyon Chystyakov (4/117), Russia

G Ethan Haider (5/148), NAHL

RW Isak Walther (6/179), Sweden

C Juuso Parssinen (7/210), Finland

New Jersey Devils

C Jack Hughes (1/1), NTDP, USA

D Nikita Okhotyuk (2/61), OHL

D Daniil Misyul (3/70), Russia

RW Graeme Clarke (3/80), OHL

D Michael Vukojevic (3/82), OHL

RW Tyce Thompson (3/96), USA

D Case Mccarthy (4/118), NTDP, USA

G Cole Brady (5/127), NAHL

RW Arseny Gritsyuk (5/129), Russia

RW Patrick Moynihan (6/158), NTDP, USA

RW Nikola Pasic (7/189), Sweden

New York Islanders

RW Simon Holmstrom (1/23), Sweden

D Samuel Bolduc (2/57), QMJHL

C Reece Newkirk (5/147), WHL

C Felix Bibeau (6/178), QMJHL

RW Cole Coskey (7/209), OHL

New York Rangers

RW Kaapo Kakko (1/2), Finland

D Matthew Robertson (2/49), WHL

C Karl Henriksson (2/58), Sweden

D Zachary Jones (3/68), USHL

D Hunter Skinner (4/112), USHL

RW Leevi Aaltonen (5/130), Finland

C Adam Edstrom (6/161), Sweden

RW Eric Ciccolini (7/205), OJHL

Ottawa Senators

D Lassi Thomson (1/19), WHL

C Shane Pinto (2/32), USHL

G Mads Sogaard (2/37), WHL

C Viktor Lodin (4/94), Sweden

C Mark Kastelic (5/125), WHL

D Maxence Guenette (7/187), QMJHL

Philadelphia Flyers

D Cameron York (1/14), NTDP, USA

RW Bobby Brink (2/34), USHL

D Ronald Attard (3/72), USHL

D Mason Millman (4/103), OHL

RW Egor Serdyuk (6/165), QMJHL

G Roddy Ross (6/169), WHL

RW Bryce Brodzinski (7/196), USA

Pittsburgh Penguins

RW Samuel Poulin (1/21), QMJHL

RW Nathan Legare (3/74), QMJHL

RW Judd Caulfield (5/145), NTDP, USA

RW Valtteri Puustinen (7/203), Finland

D Santeri Airola (7/211), Finland

San Jose Sharks

D Artemi Kniazev (2/48), QMJHL

LW Dillon Hamaliuk (2/55), WHL

C Yegor Spiridonov (4/108), Russia

LW Timur Ibragimov (6/164), Russia

D Santeri Hatakka (6/184), Finland

St. Louis Blues

C Nikita Alexandrov (2/62), QMJHL

G Colten Ellis (3/93), QMJHL

C Keean Washkurak (5/155), OHL

G Vadim Zherenko (7/208), Russia

LW Jeremy Michel (7/217), QMJHL

Tampa Bay Lightning

LW Nolan Foote (1/27), WHL

G Hugo Alnefelt (3/71), Sweden

RW Maxim Cajkovic (3/89), QMJHL

D Maxwell Crozier (4/120), USHL

D Quinn Schmiemann (6/182), WHL

LW Mikhail Shalagin (7/198), Russia

Mckade Webster (7/213), USHL

Toronto Maple Leafs

LW Nicholas Robertson (2/53), OHL

D Mikko Kokkonen (3/84), Finland

C Mikhail Abramov (4/115), QMJHL

C Nicholas Abruzzese (4/124), USHL

D Michael Koster (5/146), USA

D Kalle Loponen (7/204), Finland

Vancouver Canucks

RW Vasily Podkolzin (1/10), Russia

LW Nils Hoglander (2/40), Sweden

LW Ethan Keppen (4/122), OHL

C Carson Focht (5/133), WHL

G Arturs Silovs (6/156), Russia

RW Karel Plasek (6/175), Czech Republic

RW Jack Malone (6/180), USHL

LW Aidan Mcdonough (7/195), USHL

C Arvid Costmar (7/215), Sweden

Vegas Golden Knights

C Peyton Krebs (1/17), WHL

D Kaedan Korczak (2/41), WHL

LW Pavel Dorofeyev (3/79), Russia

D Layton Ahac (3/86), BCHL

C Ryder Donovan (4/110), USA

G Isaiah Saville (5/135), USHL

LW Marcus Kallionkieli (5/139), USHL

C Mason Primeau (5/141), OHL

Washington Capitals

C Connor Mcmichael (1/25), OHL

RW Brett Leason (2/56), WHL

C Aliaksei Protas (3/91), WHL

D Martin Has (5/153), Finland

Winnipeg Jets