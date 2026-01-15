2026 NWSL schedule, regular season, Challenge Cup: Play kicks off on March 13 and runs through November 1
Year 14 of the NWSL sees a break for the men's World Cup and a relocated Challenge Cup along with a 16 team field for the first time
The wait is over and a 248-game schedule has arrived. The 2026 NWSL regular season schedule is here and ringing in milestones for the league.
The league will celebrate year 14, and the regular season begins on Friday, March 13. For the first time, 16 teams will take the field as the league welcomes new expansion sides Boston Legacy and Denver Summit. Every team will manage a newly balanced 30-game regular season match schedule, the longest ever for teams in NWSL history, and games will test roster depth and strategy.
Along with two new teams, there will be new facilities celebrating women's soccer. Denver Summit FC will mark their first home game at NFL's Empower Field at Mile High Stadium and play remaining home games at Centennial Stadium. Boston Legacy will play a portion of its home games at Gillette Stadium in Foxborough, Massachusetts.
Chicago Stars FC recently announced that they play all their home games in Evanston's Northwestern Medicine Field at Martin Stadium. Also getting a new location, and new date, is the 2026 NWSL Challenge Cup.
The single match Cup event is moving to June 26 at ScottsMiracle-Gro Field, home of the MLS Columbus Crew, in Columbus, Ohio. This is to help relieve early season schedule congestion for Gotham FC due to their participation in the inagural FIFA Women's Champions Cup.
After a break from June 1 to June 28 for the men's 2026 FIFA World Cup, rivalry week returns July 10. Decision Day will cap off the regular season on November 1, and the NWSL playoffs begin on November 6 with eight teams battling for a spot in the 2026 NWSL Championship on November 21, CBS is the official home of the NWSL Championship.
Fans can watch select NWSL regular season matches across CBS platforms, including CBS, CBS Sports Network, Paramount+, and CBS Sports Golazo Network.
Here's the full schedule
Complete NWSL schedule for 2026 regular season
Friday, March 13
Washington Spirit vs. Portland Thorns FC, 8 p.m. ET (Prime Video)
Saturday, March 14
Boston Legacy FC vs. NJ/NY Gotham FC, 12:30 p.m. ET (ABC)
Kansas City Current vs. Utah Royals FC, 4 p.m. ET (ION)
Bay FC vs. Denver Summit FC, 6:30 p.m. ET (ION)
North Carolina Courage vs. Racing Louisville FC, 7 p.m. ET (NWSL+)
San Diego Wave FC vs. Houston Dash, 8:45 p.m. ET (ION)
Sunday, March 15
Orlando Pride vs. Seattle Reign FC, 4 p.m. ET (Victory+)
Angel City FC vs. Chicago Red Stars, 7 p.m. ET (Victory+)
Friday, March 20
Racing Louisville FC vs. Washington Spirit, 8 p.m. ET (Victory+)
Orlando Pride vs. Denver Summit FC, 8 p.m. ET (Victory+)
Portland Thorns FC vs. Seattle Reign FC, 10 p.m. ET (Prime Video)
Saturday, March 21
Houston Dash vs. Boston Legacy FC, 4 p.m. ET (ION)
NJ/NY Gotham FC vs. North Carolina Courage, 6:30 p.m. ET (ION)
Bay FC vs. Angel City FC, 8:45 p.m. ET (ION)
Sunday, March 22
Chicago Red Stars vs. Kansas City Current, 2 p.m. ET (ESPN2)
Utah Royals FC vs. San Diego Wave FC, 7 p.m. ET (Victory+)
Wednesday, March 25
NJ/NY Gotham FC vs. Denver Summit FC, 7 p.m. ET (Victory+)
Washington Spirit vs. Utah Royals FC, 7 p.m. ET (Victory+)
Chicago Red Stars vs. Orlando Pride, 8 p.m. ET (Victory+)
Seattle Reign FC vs. Kansas City Current, 9 p.m. ET (NWSL+)
San Diego Wave FC vs. Portland Thorns FC, 10 p.m. ET (CBS Sports Network)
Friday, March 27
Angel City FC vs. Houston Dash, 10 p.m. ET (Prime Video)
Saturday, March 28
Boston Legacy FC vs. Utah Royals FC, 12 p.m. ET (ESPN2)
Denver Summit FC vs. Washington Spirit, 2 p.m. ET (CBS)
Portland Thorns FC vs. Kansas City Current, 4 p.m. ET (CBS)
Seattle Reign FC vs. Racing Louisville FC, 6:30 p.m. ET (ION)
North Carolina Courage vs. Bay FC, 7 p.m. ET (NWSL+)
San Diego Wave FC vs. Chicago Red Stars, 8:45 p.m. ET (ION)
Sunday, March 29
NJ/NY Gotham FC vs. Orlando Pride, 7 p.m. ET (Victory+)
Friday, April 3
Boston Legacy FC vs. San Diego Wave FC, 8 p.m. ET (NWSL+)
Orlando Pride vs. Angel City FC, 8 p.m. ET (Prime Video)
Houston Dash vs. Racing Louisville FC, 8:30 p.m. ET (NWSL+)
Utah Royals FC vs. Chicago Red Stars, 9 p.m. ET (NWSL+)
Saturday, April 4
Kansas City Current vs. NJ/NY Gotham FC, 4 p.m. ET (CBS)
North Carolina Courage vs. Portland Thorns FC, 6:30 p.m. ET (ION)
Seattle Reign FC vs. Denver Summit FC, 8:45 p.m. ET (ION)
Sunday, April 5
Bay FC vs. Washington Spirit, 5 p.m. ET (ESPN2)
Friday, April 24
Racing Louisville FC vs. Orlando Pride, 5:30 p.m. ET (Victory+)
Washington Spirit vs. Kansas City Current, 8 p.m. ET (Prime Video)
Saturday, April 25
NJ/NY Gotham FC vs. Bay FC, 1 p.m. ET (CBS)
Chicago Red Stars vs. Boston Legacy FC, 6:30 p.m. ET (ION)
Houston Dash vs. North Carolina Courage, 8 p.m. ET (NWSL+)
Denver Summit FC vs. San Diego Wave FC, 8:45 p.m. ET (ION)
Sunday, April 26
Angel City FC vs. Portland Thorns FC, 6 p.m. ET (ESPN2)
Seattle Reign FC vs. Utah Royals FC, 8 p.m. ET (Victory+)
Wednesday, April 29
Washington Spirit vs. Racing Louisville FC, 7 p.m. ET (Victory+)
Boston Legacy FC vs. North Carolina Courage, 8 p.m. ET (Victory+)
Chicago Red Stars vs. NJ/NY Gotham FC, 8 p.m. ET (Victory+)
Portland Thorns FC vs. San Diego Wave FC, 10 p.m. ET (CBS Sports Network)
Friday, May 1
Houston Dash vs. Seattle Reign FC, 8 p.m. ET (Victory+)
Saturday, May 2
Orlando Pride vs. Washington Spirit, 4 p.m. ET (ION)
North Carolina Courage vs. Kansas City Current, 6:30 p.m. ET (ION)
Angel City FC vs. Utah Royals FC, 8:45 p.m. ET (ION)
Sunday, May 3
Chicago Red Stars vs. Portland Thorns FC, 1 p.m. ET (ESPN2)
Boston Legacy FC vs. Denver Summit FC, 3 p.m. ET (CBS Sports Network)
NJ/NY Gotham FC vs. Racing Louisville FC, 5 p.m. ET (CBS Sports Network)
San Diego Wave FC vs. Bay FC, 7 p.m. ET (Victory+)
Wednesday, May 6
Utah Royals FC vs. Houston Dash, 10 p.m. ET (CBS Sports Network)
Friday, May 8
Racing Louisville FC vs. Portland Thorns FC, 6:30 p.m. ET (NWSL+)
Orlando Pride vs. North Carolina Courage, 8 p.m. ET (Prime Video)
Saturday, May 9
NJ/NY Gotham FC vs. Boston Legacy FC, 6:30 p.m. ET (ION)
Houston Dash vs. Denver Summit FC, 8 p.m. ET (NWSL+)
Angel City FC vs. San Diego Wave FC, 8:45 p.m. ET (ION)
Sunday, May 10
Kansas City Current vs. Chicago Red Stars, 12:30 p.m. ET (ESPN)
Bay FC vs. Utah Royals FC, 4 p.m. ET (Victory+)
Seattle Reign FC vs. Washington Spirit, 7 p.m. ET (Victory+)
Tuesday, May 12
Boston Legacy FC vs. Orlando Pride, 8 p.m. ET (Victory+)
Friday, May 15
Kansas City Current vs. Houston Dash, 8 p.m. ET (Prime Video)
Bay FC vs. Boston Legacy FC, 10 p.m. ET (Victory+)
Seattle Reign FC vs. NJ/NY Gotham FC, 10 p.m. ET (Victory+)
San Diego Wave FC vs. Washington Spirit, 10 p.m. ET (Victory+)
Saturday, May 16
North Carolina Courage vs. Chicago Red Stars, 6:30 p.m. ET (ION)
Denver Summit FC vs. Orlando Pride, 8:45 p.m. ET (ION)
Sunday, May 17
Portland Thorns FC vs. Angel City FC, 6 p.m. ET (ESPN2)
Utah Royals FC vs. Racing Louisville FC, 8 p.m. ET (Victory+)
Wednesday, May 20
Houston Dash vs. San Diego Wave FC, 8 p.m. ET (CBS Sports Network)
Angel City FC vs. Kansas City Current, 10 p.m. ET (Victory+)
Portland Thorns FC vs. Bay FC, 10 p.m. ET (Victory+)
Friday, May 22
Boston Legacy FC vs. Seattle Reign FC, 8 p.m. ET (Prime Video)
Saturday, May 23
Racing Louisville FC vs. North Carolina Courage, 4 p.m. ET (ION)
Utah Royals FC vs. Denver Summit FC, 6:30 p.m. ET (ION)
Houston Dash vs. Angel City FC, 8:45 p.m. ET (ION)
Sunday, May 24
Kansas City Current vs. Portland Thorns FC, 1 p.m. ET (CBS)
Bay FC vs. Chicago Red Stars, 5 p.m. ET (ESPN App)
San Diego Wave FC vs. Orlando Pride, 7 p.m. ET (Victory+)
Friday, May 29
Orlando Pride vs. Bay FC, 7 p.m. ET (NWSL+)
Racing Louisville FC vs. Denver Summit FC, 8 p.m. ET (Prime Video)
Saturday, May 30
Kansas City Current vs. Boston Legacy FC, 1:30 p.m. ET (ION)
Portland Thorns FC vs. Utah Royals FC, 4 p.m. ET (ION)
Washington Spirit vs. Seattle Reign FC, 6:30 p.m. ET (ION)
Sunday, May 31
Chicago Red Stars vs. San Diego Wave FC, 1 p.m. ET (CBS Sports Network)
NJ/NY Gotham FC vs. Houston Dash, 3 p.m. ET (NWSL+)
Angel City FC vs. North Carolina Courage, 7 p.m. ET (Victory+)
Friday, June 26
NJ/NY Gotham FC vs. Kansas City Current, 8 p.m. ET (Prime Video)
Friday, July 3
Washington Spirit vs. Houston Dash, 8 p.m. ET (Victory+)
Denver Summit FC vs. Kansas City Current, 9:30 p.m. ET (NWSL+)
Angel City FC vs. Orlando Pride, 10 p.m. ET (Prime Video)
Saturday, July 4
North Carolina Courage vs. Seattle Reign FC, 6:30 p.m. ET (ION)
San Diego Wave FC vs. NJ/NY Gotham FC, 8:45 p.m. ET (ION)
Sunday, July 5
Boston Legacy FC vs. Bay FC, 12 p.m. ET (ESPN)
Chicago Red Stars vs. Utah Royals FC, 5 p.m. ET (CBS Sports Network)
Portland Thorns FC vs. Racing Louisville FC, 7 p.m. ET (Victory+)
Friday, July 10
Boston Legacy FC vs. Chicago Red Stars, 8 p.m. ET (NWSL+)
Racing Louisville FC vs. Bay FC, 8 p.m. ET (NWSL+)
Orlando Pride vs. Kansas City Current, 8 p.m. ET (Prime Video)
Utah Royals FC vs. NJ/NY Gotham FC, 10 p.m. ET (Victory+)
Saturday, July 11
North Carolina Courage vs. Washington Spirit, 6:30 p.m. ET (ION)
San Diego Wave FC vs. Angel City FC, 8:45 p.m. ET (ION)
Sunday, July 12
Seattle Reign FC vs. Portland Thorns FC, 4 p.m. ET (ESPN)
Denver Summit FC vs. Houston Dash, 7 p.m. ET (Victory+)
Wednesday, July 15
NJ/NY Gotham FC vs. Washington Spirit, 7 p.m. ET (NWSL+)
Orlando Pride vs. Boston Legacy FC, 7 p.m. ET (NWSL+)
Friday, July 17
Kansas City Current vs. San Diego Wave FC, 8 p.m. ET (Prime Video)
Saturday, July 18
NJ/NY Gotham FC vs. Seattle Reign FC, 12 p.m. ET (ABC)
Denver Summit FC vs. Portland Thorns FC, 2 p.m. ET (CBS)
Bay FC vs. North Carolina Courage, 4 p.m. ET (CBS)
Chicago Red Stars vs. Angel City FC, 6:30 p.m. ET (ION)
Racing Louisville FC vs. Houston Dash, 8 p.m. ET (NWSL+)
Utah Royals FC vs. Orlando Pride, 8:45 p.m. ET (ION)
Sunday, July 19
Boston Legacy FC vs. Washington Spirit, 7 p.m. ET (Victory+)
Friday, July 24
Houston Dash vs. Bay FC, 8 p.m. ET (Victory+)
Orlando Pride vs. Chicago Red Stars, 8 p.m. ET (Victory+)
Portland Thorns FC vs. NJ/NY Gotham FC, 10 p.m. ET (Prime Video)
Saturday, July 25
Boston Legacy FC vs. Kansas City Current, 5 p.m. ET (ION)
North Carolina Courage vs. Utah Royals FC, 7:45 p.m. ET (ION)
Sunday, July 26
San Diego Wave FC vs. Seattle Reign FC, 5 p.m. ET (CBS Sports Network)
Washington Spirit vs. Denver Summit FC, 7 p.m. ET (Victory+)
Angel City FC vs. Racing Louisville FC, 9 p.m. ET (ESPN)
Wednesday, July 29
Kansas City Current vs. Racing Louisville FC, 8 p.m. ET (CBS Sports Network)
Utah Royals FC vs. Washington Spirit, 9 p.m. ET (NWSL+)
Bay FC vs. NJ/NY Gotham FC, 10 p.m. ET (CBS Sports Network)
Friday, July 31
North Carolina Courage vs. Orlando Pride, 8 p.m. ET (Prime Video)
Saturday, Aug. 1
Racing Louisville FC vs. Chicago Red Stars, 4 p.m. ET (CBS Sports Network)
Kansas City Current vs. Angel City FC, 6:30 p.m. ET (ION)
Houston Dash vs. NJ/NY Gotham FC, 8 p.m. ET (NWSL+)
Bay FC vs. Seattle Reign FC, 8:45 p.m. ET (ION)
Sunday, Aug. 2
Washington Spirit vs. San Diego Wave FC, 4 p.m. ET (CBS Sports Network)
Utah Royals FC vs. Portland Thorns FC, 7 p.m. ET (Victory+)
Denver Summit FC vs. Boston Legacy FC, 9 p.m. ET (ESPN)
Wednesday, Aug. 5
Denver Summit FC vs. North Carolina Courage, 10 p.m. ET (CBS Sports Network)
Friday, Aug. 7
NJ/NY Gotham FC vs. San Diego Wave FC, 8 p.m. ET (Prime Video)
Saturday, Aug. 8
Denver Summit FC vs. Utah Royals FC, 4 p.m. ET (ION)
Washington Spirit vs. North Carolina Courage, 6:30 p.m. ET (ION)
Orlando Pride vs. Racing Louisville FC, 7 p.m. ET (NWSL+)
Houston Dash vs. Kansas City Current, 8:45 p.m. ET (ION)
Sunday, Aug. 9
Boston Legacy FC vs. Portland Thorns FC, 4 p.m. ET (CBS Sports Network)
Chicago Red Stars vs. Bay FC, 7 p.m. ET (Victory+)
Seattle Reign FC vs. Angel City FC, 9 p.m. ET (ESPN)
Friday, Aug. 14
NJ/NY Gotham FC vs. Kansas City Current, 8 p.m. ET (Prime Video)
San Diego Wave FC vs. Denver Summit FC, 10 p.m. ET (Victory+)
Seattle Reign FC vs. Chicago Red Stars, 10 p.m. ET (Victory+)
Utah Royals FC vs. Bay FC, 10 p.m. ET (Victory+)
Saturday, Aug. 15
Racing Louisville FC vs. Boston Legacy FC, 6:30 p.m. ET (ION)
Portland Thorns FC vs. Orlando Pride, 8:45 p.m. ET (ION)
Sunday, Aug. 16
North Carolina Courage vs. Houston Dash, 7 p.m. ET (Victory+)
Angel City FC vs. Washington Spirit, 9 p.m. ET (ESPN)
Wednesday, Aug. 19
Racing Louisville FC vs. Seattle Reign FC, 6:30 p.m. ET (NWSL+)
Houston Dash vs. Chicago Red Stars, 8 p.m. ET (CBS Sports Network)
Friday, Aug. 21
San Diego Wave FC vs. Utah Royals FC, 10 p.m. ET (Prime Video)
Saturday, Aug. 22
Kansas City Current vs. Seattle Reign FC, 6:30 p.m. ET (ION)
North Carolina Courage vs. Boston Legacy FC, 7:30 p.m. ET (NWSL+)
Portland Thorns FC vs. Denver Summit FC, 8:45 p.m. ET (ION)
Sunday, Aug. 23
Chicago Red Stars vs. Racing Louisville FC, 2 p.m. ET (CBS Sports Network)
Washington Spirit vs. Orlando Pride, 4 p.m. ET (ESPN2)
Bay FC vs. Houston Dash, 6 p.m. ET (CBS Sports Network)
Angel City FC vs. NJ/NY Gotham FC, 8 p.m. ET (Victory+)
Wednesday, Aug. 26
North Carolina Courage vs. Angel City FC, 8 p.m. ET (CBS Sports Network)
Friday, Aug. 28
NJ/NY Gotham FC vs. Portland Thorns FC, 8 p.m. ET (Prime Video)
San Diego Wave FC vs. Racing Louisville FC, 10 p.m. ET (Victory+)
Saturday, Aug. 29
Kansas City Current vs. North Carolina Courage, 6:30 p.m. ET (ION)
Orlando Pride vs. Utah Royals FC, 7 p.m. ET (NWSL+)
Denver Summit FC vs. Chicago Red Stars, 8:45 p.m. ET (ION)
Sunday, Aug. 30
Washington Spirit vs. Bay FC, 12:30 p.m. ET (ESPN2)
Seattle Reign FC vs. Houston Dash, 7 p.m. ET (Victory+)
Monday, Aug. 31
Boston Legacy FC vs. Angel City FC, 8 p.m. ET (CBS Sports Network)
Friday, Sept. 4
Utah Royals FC vs. Boston Legacy FC, 9:30 p.m. ET (NWSL+)
Bay FC vs. Kansas City Current, 10 p.m. ET (Prime Video)
Saturday, Sept. 5
Racing Louisville FC vs. Angel City FC, 6:30 p.m. ET (ION)
Sunday, Sept. 6
Denver Summit FC vs. NJ/NY Gotham FC, 2 p.m. ET (CBS)
Portland Thorns FC vs. Washington Spirit, 4 p.m. ET (CBS)
Chicago Red Stars vs. North Carolina Courage, 4 p.m. ET (CBS Sports Network)
Orlando Pride vs. Houston Dash, 7 p.m. ET (Victory+)
Seattle Reign FC vs. San Diego Wave FC, 9 p.m. ET (ESPN2)
Friday, Sept. 11
Racing Louisville FC vs. NJ/NY Gotham FC, 6:30 p.m. ET (NWSL+)
Kansas City Current vs. Orlando Pride, 8 p.m. ET (Prime Video)
Seattle Reign FC vs. Bay FC, 8:30 p.m. ET (NWSL+)
Angel City FC vs. Denver Summit FC, 10 p.m. ET (Victory+)
Saturday, Sept. 12
San Diego Wave FC vs. North Carolina Courage, 6:30 p.m. ET (ION)
Houston Dash vs. Utah Royals FC, 8:45 p.m. ET (ION)
Sunday, Sept. 13
Washington Spirit vs. Boston Legacy FC, 1 p.m. ET (ESPN)
Portland Thorns FC vs. Chicago Red Stars, 7 p.m. ET (Victory+)
Wednesday, Sept. 16
Denver Summit FC vs. Bay FC, 9:30 p.m. ET (Victory+)
Angel City FC vs. Seattle Reign FC, 10 p.m. ET (Victory+)
Friday, Sept. 18
San Diego Wave FC vs. Kansas City Current, 8 p.m. ET (Prime Video)
Saturday, Sept. 19
Orlando Pride vs. Portland Thorns FC, 4 p.m. ET (ION)
North Carolina Courage vs. NJ/NY Gotham FC, 6:30 p.m. ET (ION)
Denver Summit FC vs. Seattle Reign FC, 8:45 p.m. ET (ION)
Sunday, Sept. 20
Boston Legacy FC vs. Houston Dash, 2 p.m. ET (CBS Sports Network)
Chicago Red Stars vs. Washington Spirit, 5 p.m. ET (ESPN)
Utah Royals FC vs. Angel City FC, 7 p.m. ET (Victory+)
Bay FC vs. Racing Louisville FC, 7 p.m. ET (Victory+)
Friday, Sept. 25
Racing Louisville FC vs. San Diego Wave FC, 6:30 p.m. ET (NWSL+)
NJ/NY Gotham FC vs. Chicago Red Stars, 8 p.m. ET (Prime Video)
Seattle Reign FC vs. Boston Legacy FC, 8:30 p.m. ET (NWSL+)
Saturday, Sept. 26
Kansas City Current vs. Denver Summit FC, 12:30 p.m. ET (CBS)
Washington Spirit vs. Angel City FC, 6:30 p.m. ET (ION)
Portland Thorns FC vs. Houston Dash, 8:45 p.m. ET (ION)
Sunday, Sept. 27
Bay FC vs. Orlando Pride, 5 p.m. ET (ESPN)
Utah Royals FC vs. North Carolina Courage, 7 p.m. ET (Victory+)
Friday, Oct. 2
Orlando Pride vs. San Diego Wave FC, 8 p.m. ET (Prime Video)
Seattle Reign FC vs. North Carolina Courage, 10 p.m. ET (Victory+)
Saturday, Oct. 3
Racing Louisville FC vs. Utah Royals FC, 4 p.m. ET (ION)
Kansas City Current vs. Bay FC, 6:30 p.m. ET (ION)
Portland Thorns FC vs. Boston Legacy FC, 8:45 p.m. ET (ION)
Sunday, Oct. 4
NJ/NY Gotham FC vs. Angel City FC, 12 p.m. ET (ABC)
Chicago Red Stars vs. Denver Summit FC, 4 p.m. ET (CBS Sports Network)
Houston Dash vs. Washington Spirit, 7 p.m. ET (Victory+)
Friday, Oct. 16
Boston Legacy FC vs. Racing Louisville FC, 8 p.m. ET (Prime Video)
Saturday, Oct. 17
Washington Spirit vs. NJ/NY Gotham FC, 12:30 p.m. ET (CBS)
Utah Royals FC vs. Kansas City Current, 6:30 p.m. ET (ION)
North Carolina Courage vs. San Diego Wave FC, 7 p.m. ET (NWSL+)
Denver Summit FC vs. Angel City FC, 8:45 p.m. ET (ION)
Sunday, Oct. 18
Houston Dash vs. Orlando Pride, 1 p.m. ET (CBS Sports Network)
Bay FC vs. Portland Thorns FC, 5 p.m. ET (ESPN)
Chicago Red Stars vs. Seattle Reign FC, 7 p.m. ET (Victory+)
Friday, Oct. 23
Chicago Red Stars vs. Houston Dash, 8 p.m. ET (Victory+)
Utah Royals FC vs. Seattle Reign FC, 9:30 p.m. ET (NWSL+)
Portland Thorns FC vs. North Carolina Courage, 10 p.m. ET (Prime Video)
Saturday, Oct. 24
Denver Summit FC vs. Racing Louisville FC, 6:30 p.m. ET (ION)
Angel City FC vs. Bay FC, 8:45 p.m. ET (ION)
Sunday, Oct. 25
Orlando Pride vs. NJ/NY Gotham FC, 3 p.m. ET (CBS Sports Network)
Kansas City Current vs. Washington Spirit, 5 p.m. ET (ESPN)
San Diego Wave FC vs. Boston Legacy FC, 7 p.m. ET (Victory+)
Sunday, Nov. 1
Bay FC vs. San Diego Wave FC, 5 p.m. ET (ESPN TBD)
NJ/NY Gotham FC vs. Utah Royals FC, 5 p.m. ET (ESPN TBD)
Houston Dash vs. Portland Thorns FC, 5 p.m. ET (ESPN TBD)
Angel City FC vs. Boston Legacy FC, 5 p.m. ET (ESPN TBD)
Racing Louisville FC vs. Kansas City Current, 5 p.m. ET (ESPN TBD)
North Carolina Courage vs. Denver Summit FC, 5 p.m. ET (ESPN TBD)
Seattle Reign FC vs. Orlando Pride, 5 p.m. ET (ESPN TBD)
Washington Spirit vs. Chicago Red Stars, 5 p.m. ET (ESPN TBD)