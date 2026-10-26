Ballon d'Or 2026 live updates: Rankings, nominees and more ahead of today's ceremony

10:26 Real Madrid win El Clásico with Mbappe BRACE - Scoreline



0:51 Golazo Of The Day! (10/25/26) - Scoreline



7:04 Will Kylian Mbappe WIN the Ballon d'Or? - Golazo Matchday



10:04 Manchester United LOSE AGAIN | Is Michael Carrick out of time at Manchester United? - Golazo Matchday



22:34 Real Madrid DEFEATS Barcelona at the Camp Nou | Mbappe BRACE in El Clasico - Golazo Matchday



0:43 Golazo Of The Day! (10/24/26) - Scoreline



8:09 Arsenal go LEVEL on points with Manchester City with win over Everton - Scoreline



10:15 Barcelona vs. Real Madrid PREVIEW | Yamal vs. Mbappe, Who will make the DIFFERENCE? - Scoreline



10:26 Chelsea FALL APART vs. Tottenham | Cole Palmer sees RED! - Scoreline



5:25 More Frustrations for Allegri and Napoli, is Allegri Still the BEST Option? - Golazo Matchday



12:14 This Match had EVERYTHING 🔥 McTominay MVP? Allegri RED! Late Equalizer! | Full Match Reaction - Golazo Matchday



8:11 Can Chelsea make it 7 WINS in a Row vs Tottenham!? Will Spurs have an Answer? EPL Preview - Scoreline



10:46 LAMINE VS MBAPPE! Which Stars Will SHINE in El Clásico - Scoreline



9:55 Is the USMNT TOO Comfortable Playing at Home? - Call It What You Want



9:53 Tyler Adams RAGEBAITS AC Milan | Should we be worried about Pulisic? - Call It What You Want



21:58 Barcelona vs Real Madrid: No Vini Jr, Will Lamine Impress? | El Clásico Preview! - Morning Footy



10:38 Liverpool vs. Brighton: Premier League PREVIEW | Who's in BETTER FORM? - Morning Footy



13:01 Swansea Manager Vitor Matos discusses INFLUENCE of Snoop Dogg and LEADING the Championship - Morning Footy



8:00 Is Michael Carrick Running Out of Time? Man United vs. Como PREVIEW - Scoreline

