Ballon d'Or 2026 live updates: Rankings, nominees and more ahead of today's ceremony

The Top 10
The Ballon d'Or winners will be among those names, let's take a look:
Players still alive in Men's Ballon d'Or Top 10 voting:
Ousmane Dembélé (PSG, France)
Erling Haaland (Manchester City, Norway)
Harry Kane (Bayern Munich, England)
Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Georgia)
Lamine Yamal (Barcelona, Spain)
Kylian Mbappé (Real Madrid, France)
Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)
Michael Olise (Bayern Munich, France)
Rodri (Manchester City/Barcelona, Spain)
Fabián Ruiz (PSG, Spain)
Players still alive in Women's Ballon d'Or Top 10 voting:
Temwa Chawinga (Kansas City Current, Malawi)
Melchie Dumornay (OL Lyonnes, Haiti)
Caroline Graham Hansen (Barcelona, Norway)
Patri Guijarro (Barcelona, Spain)
Pernille Harder (Bayern München, Denmark)
Ewa Pajor (Barcelona, Poland)
Clàudia Pina (Barcelona, Spain)
Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses, Spain)
Alessia Russo (Arsenal, England)
Khadija Shaw (Manchester City, Jamaica)