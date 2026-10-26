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Ballon d'Or 2026 live updates: Rankings, nominees and more ahead of today's ceremony

The 2026 edition of the most prestigious individual award ceremony in soccer will take place on Monday in London

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Getty Images

The wait is over: the 2026 edition of the Ballon d'Or will take place Monday at the London Palladium. The event moves to England to celebrate the 70th anniversary of the award and to honor Sir Stanley Matthews, the English legend who won the very first Ballon d'Or in 1956. Multiple awards will be presented on Monday, but when it comes to the men's Ballon d'Or, Harry Kane, Kylian Mbappe, Lamine Yamal and Lionel Messi are among the nominees for the most desired individual prize in the sport. Follow all the action with us! 

How to watch the 2026 Ballon d'Or ceremony

  • Date: Monday, Oct. 26 | Time: Red Carpet: 3 p.m. ET; Ceremony: 4 p.m. ET
  • Location: London Palladium -- London, England
  • Watch: DAZN
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Updating Live
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The Top 10

The Ballon d'Or winners will be among those names, let's take a look: 

Players still alive in Men's Ballon d'Or Top 10 voting:

Ousmane Dembélé (PSG, France)
Erling Haaland (Manchester City, Norway)
Harry Kane (Bayern Munich, England)
Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Georgia)
Lamine Yamal (Barcelona, Spain)
Kylian Mbappé (Real Madrid, France)
Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)
Michael Olise (Bayern Munich, France)
Rodri (Manchester City/Barcelona, Spain)
Fabián Ruiz (PSG, Spain)


Players still alive in Women's Ballon d'Or Top 10 voting:

Temwa Chawinga (Kansas City Current, Malawi)
Melchie Dumornay (OL Lyonnes, Haiti)
Caroline Graham Hansen (Barcelona, Norway)
Patri Guijarro (Barcelona, Spain)
Pernille Harder (Bayern München, Denmark)
Ewa Pajor (Barcelona, Poland)
Clàudia Pina (Barcelona, Spain)
Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses, Spain)
Alessia Russo (Arsenal, England)
Khadija Shaw (Manchester City, Jamaica)

 
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Men's Ballon d'Or (from 11 to 30)

The Ballon d'Or's official social media accounts have unveiled the 2026 Men's Ballon d'Or rankings, revealing the players who finished between 11th and 30th place. Here we go: 

12th: Pau Cubarsí (Barcelona, Spain)
13th: Achraf Hakimi (PSG, Morocco)
14th: Vitinha (PSG, Portugal)
15th: Declan Rice (Arsenal, England)
16th: Ferran Torres (Barcelona/PSG, Spain)
17th: Vinícius Jr. (Real Madrid, Brazil)
18th: Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid, Spain)
19th: João Neves (PSG, Portugal)
20th: Willian Pacho (PSG, Ecuador)
21st: Gabriel (Arsenal, Brazil)
22nd: Lautaro Martínez (Inter, Argentina)
23rd: Nuno Mendes (PSG, Portugal)
24th: Luis Díaz (Bayern Munich, Colombia)
25th: Marquinhos (PSG, Brazil)
26th: Dayot Upamecano (Bayern Munich, Germany)
27th: Bruno Fernandes (Manchester United, Portugal)
28th: Julián Quiñones (Al-Qadsiah, Mexico)
29th (tie): Sadio Mané (Al Nassr, Senegal)
29th (tie): William Saliba (Arsenal, France)

 
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Women's Ballon d'Or (from 11 to 30)

The Ballon d'Or's official social media accounts have unveiled the 2026 Women's Ballon d'Or rankings, revealing the players who finished between 11th and 30th place. Here we go: 

11 Yui Hasegawa (Japan, Manchester City)
12 Klara Bühl (Germany, Bayern München)
13 Mariona Caldentey (Spain, Arsenal)
14 Wendie Renard (France, OL Lyonnes)
15 Cata Coll (Spain, Barcelona)
16 Mapi León (Spain, Barcelona/London City Lionesses)
17 Esmee Brugts (Netherlands, Barcelona)
18 Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)
19 Tessa Wullaert (Belgium, Inter/Como)
20 Selma Bacha (France, OL Lyonnes)
21 Scarlett Camberos (Mexico, Club América)
22 Manaka Matsukubo (Japan, North Carolina Courage/Chelsea)
23 Momoko Tanikawa (Japan, Bayern München)
24 Kerstin Casparij (Netherlands, Manchester City)
25 Caroline Weir (Scotland, Real Madrid/OL Lyonnes)
26 Alex Greenwood (England, Manchester City)
27 Rose Lavelle (United States, Gotham FC)
28 Lorena (Brazil, Kansas City Current)
28 Melvine Malard (France, Manchester United/Chelsea)
28 Vivianne Miedema (Netherlands, Manchester City)

 
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Welcome to the show!

It's a big day in the world of football as the London Palladium prepares to host the 70th edition of the Ballon d'Or, the sport's most prestigious individual award. With several awards set to be handed out, there's plenty to look forward to! Want to know who takes home the top honours? Follow all the action with us as we bring you the latest updates, winners, and highlights from the ceremony!
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