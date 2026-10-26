The 2026 Ballon d'Or ceremony will take place on Monday at the London Palladium, with some of the best soccer players around the world hoping to win the most important individual award in the sport. Multiple awards will be presented, but eyes are on the tight race for the men's Ballon d'Or as Harry Kane, Lamine Yamal and Lionel Messi are among the nominees for the most desired individual prize in the sport.

Now, it's time to see how the Golazo crew voted: 

Voting system

The voting system is based on three factors: individual performances, team achievements and career. Each spot in the top 10 earns a specific number of points that are then tallied.

  1. 15 points
  2. 12 points
  3. 10 points
  4. 8 points
  5. 7 points
  6. 5 points
  7. 4 points
  8. 3 points 
  9. 2 points 
  10. 1 point

The votes 


James BengeJimmy ConradMike GrellaAaron WestNico CantorNigel Reo-CokerTony MeolaStefano FusaroMichael LahoudCharlie Davies
#1Harry KaneHarry KaneLamine YamalLamine YamalHarry KaneLamine YamalHarry KaneHarry KaneLionel MessiHarry Kane
#2VitinhaLamine YamalKhvicha KvaratskheliaHarry KaneLamine YamalHarry KaneRodriLamine YamalHarry KaneRodri
#3Michael OliseKylian MbappeRodriRodriKhvicha KvaratskheliaKylian MbappeKylian MbappeKylian MbappeLamine YamalMichael Olise
#4Lamine YamalRodriLionel MessiMichael OliseRodriJude BellinghamLamine YamalRodriKylian MbappeKylian Mbappe
#5Kylian MbappeLionel MessiKylian MbappeFabian RuizLionel MessiMichael OliseMichael OliseMichael OliseRodriLionel Messi
#6GabrielMichael OliseHarry KaneKylian MbappeOusmane DembéléOusmane DembéléLionel MessiJude BellinghamKhvicha KvaratskheliaLamine Yamal
#7Luis DiazKhvicha KvaratskheliaErling HaalandOusmane DembéléFabian RuizRodriErling HaalandKhvicha KvaratskheliaMichael OliseErling Haaland
#8Bruno FernandesGabrielVinicius JuniorKhvicha KvaratskheliaErling HaalandNuno MendesJude BellinghamErling HaalandPau CubarsiKhvicha Kvaratskhelia
#9Lionel MessiFabian RuizOusmane DembéléLionel MessiKylian MbappeHakimiOusmane DembéléLionel MessiFabian RuizJude Bellingham
#10RodriDeclan RiceJude BellinghamPau CubarsiBruno FernandesKhvicha KvaratskheliaKhvicha KvaratskheliaBruno FernandesOusmane DembeleOusmane Dembele

Chris WittynghamGeoff ShreevesFrancesco PorzioPhil KitromilidesAlex PearlmanLucas PanzicaBenny FeilhaberClaudia PaganTroy DeeneyMatteo Bonetti
#1Khvicha KvaratskheliaHarry KaneKhvicha KvaratskheliaLamine YamalHarry KaneLamine YamalLionel MessiHarry KaneLamine YamalHarry Kane
#2Harry KaneLamine YamalHarry KaneHarry KaneKylian MbappeKylian MbappeLamine YamalLamine YamalMichael OliseLamine Yamal
#3Kylian MbappeMichael OliseKylian MbappeRodriLamine YamalHarry KaneKylian MbappeKylian MbappeKhvicha KvaratskheliaKylian Mbappe
#4Erling HaalandFabian RuizLionel MessiKylian MbappeRodriLionel MessiMichael OliseRodriHarry KaneRodri
#5Lionel MessiKylian MbappeMichael OliseLionel MessiOusmane DembéléJude BellinghamKhvicha KvaratskheliaErling HaalandKylian MbappeLionel Messi
#6Michael OliseKhvicha KvaratskheliaOusmane DembeleKhvicha KvaratskheliaErling HaalandMichael OliseOusmane DembéléKhvicha KvaratskheliaDavid RayaKhvicha Kvaratskhelia
#7Lamine YamalRodriLamine YamalJude BellinghamMichael OliseRodriHarry KaneMichael OliseFabian RuizOusmane Dembele
#8VitinhaLionel MessiVinicius JuniorErling HaalandJude BellinghamFabian RuizRaphinhaBruno FernandesPau CubarsiMichael Olise
#9RaphinhaDeclan RiceErling HaalandMichael OliseLionel MessiOusmane DembéléRodriOusmane DembeleLautaro MartinezJude Bellingham
#10RodriJude BellingahmLautaro MartinezFabian RuizKhvicha KvaratskheliaErling HaalandErling HaalandLionel MessiWilliam SalibaErling Haaland

2026 Ballon d'Or Golazo Network results

The top 10. Kane (Bayern Munich) leads the votes ahead of Yamal (Barcelona) and Kylian Mbappe (Real Madrid). 

Ranking 

#1Harry Kane234 PTS
#2Lamine Yamal211 PTS
#3Kylian Mbappe163 PTS
#4Rodri117 PTS
#5Michael Olise115 PTS
#6Khvicha Kvaratskhelia106 PTS
#7Lionel Messi106 PTS
#8Erling Haaland45 PTS
#9Ousmane Dembele41 PTS
#10Jude Bellingham34 PTS
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