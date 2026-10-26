The 2026 Ballon d'Or ceremony will take place on Monday at the London Palladium, with some of the best soccer players around the world hoping to win the most important individual award in the sport. Multiple awards will be presented, but eyes are on the tight race for the men's Ballon d'Or as Harry Kane, Lamine Yamal and Lionel Messi are among the nominees for the most desired individual prize in the sport.
Now, it's time to see how the Golazo crew voted:
Voting system
The voting system is based on three factors: individual performances, team achievements and career. Each spot in the top 10 earns a specific number of points that are then tallied.
- 15 points
- 12 points
- 10 points
- 8 points
- 7 points
- 5 points
- 4 points
- 3 points
- 2 points
- 1 point
The votes
|James Benge
|Jimmy Conrad
|Mike Grella
|Aaron West
|Nico Cantor
|Nigel Reo-Coker
|Tony Meola
|Stefano Fusaro
|Michael Lahoud
|Charlie Davies
|#1
|Harry Kane
|Harry Kane
|Lamine Yamal
|Lamine Yamal
|Harry Kane
|Lamine Yamal
|Harry Kane
|Harry Kane
|Lionel Messi
|Harry Kane
|#2
|Vitinha
|Lamine Yamal
|Khvicha Kvaratskhelia
|Harry Kane
|Lamine Yamal
|Harry Kane
|Rodri
|Lamine Yamal
|Harry Kane
|Rodri
|#3
|Michael Olise
|Kylian Mbappe
|Rodri
|Rodri
|Khvicha Kvaratskhelia
|Kylian Mbappe
|Kylian Mbappe
|Kylian Mbappe
|Lamine Yamal
|Michael Olise
|#4
|Lamine Yamal
|Rodri
|Lionel Messi
|Michael Olise
|Rodri
|Jude Bellingham
|Lamine Yamal
|Rodri
|Kylian Mbappe
|Kylian Mbappe
|#5
|Kylian Mbappe
|Lionel Messi
|Kylian Mbappe
|Fabian Ruiz
|Lionel Messi
|Michael Olise
|Michael Olise
|Michael Olise
|Rodri
|Lionel Messi
|#6
|Gabriel
|Michael Olise
|Harry Kane
|Kylian Mbappe
|Ousmane Dembélé
|Ousmane Dembélé
|Lionel Messi
|Jude Bellingham
|Khvicha Kvaratskhelia
|Lamine Yamal
|#7
|Luis Diaz
|Khvicha Kvaratskhelia
|Erling Haaland
|Ousmane Dembélé
|Fabian Ruiz
|Rodri
|Erling Haaland
|Khvicha Kvaratskhelia
|Michael Olise
|Erling Haaland
|#8
|Bruno Fernandes
|Gabriel
|Vinicius Junior
|Khvicha Kvaratskhelia
|Erling Haaland
|Nuno Mendes
|Jude Bellingham
|Erling Haaland
|Pau Cubarsi
|Khvicha Kvaratskhelia
|#9
|Lionel Messi
|Fabian Ruiz
|Ousmane Dembélé
|Lionel Messi
|Kylian Mbappe
|Hakimi
|Ousmane Dembélé
|Lionel Messi
|Fabian Ruiz
|Jude Bellingham
|#10
|Rodri
|Declan Rice
|Jude Bellingham
|Pau Cubarsi
|Bruno Fernandes
|Khvicha Kvaratskhelia
|Khvicha Kvaratskhelia
|Bruno Fernandes
|Ousmane Dembele
|Ousmane Dembele
|Chris Wittyngham
|Geoff Shreeves
|Francesco Porzio
|Phil Kitromilides
|Alex Pearlman
|Lucas Panzica
|Benny Feilhaber
|Claudia Pagan
|Troy Deeney
|Matteo Bonetti
|#1
|Khvicha Kvaratskhelia
|Harry Kane
|Khvicha Kvaratskhelia
|Lamine Yamal
|Harry Kane
|Lamine Yamal
|Lionel Messi
|Harry Kane
|Lamine Yamal
|Harry Kane
|#2
|Harry Kane
|Lamine Yamal
|Harry Kane
|Harry Kane
|Kylian Mbappe
|Kylian Mbappe
|Lamine Yamal
|Lamine Yamal
|Michael Olise
|Lamine Yamal
|#3
|Kylian Mbappe
|Michael Olise
|Kylian Mbappe
|Rodri
|Lamine Yamal
|Harry Kane
|Kylian Mbappe
|Kylian Mbappe
|Khvicha Kvaratskhelia
|Kylian Mbappe
|#4
|Erling Haaland
|Fabian Ruiz
|Lionel Messi
|Kylian Mbappe
|Rodri
|Lionel Messi
|Michael Olise
|Rodri
|Harry Kane
|Rodri
|#5
|Lionel Messi
|Kylian Mbappe
|Michael Olise
|Lionel Messi
|Ousmane Dembélé
|Jude Bellingham
|Khvicha Kvaratskhelia
|Erling Haaland
|Kylian Mbappe
|Lionel Messi
|#6
|Michael Olise
|Khvicha Kvaratskhelia
|Ousmane Dembele
|Khvicha Kvaratskhelia
|Erling Haaland
|Michael Olise
|Ousmane Dembélé
|Khvicha Kvaratskhelia
|David Raya
|Khvicha Kvaratskhelia
|#7
|Lamine Yamal
|Rodri
|Lamine Yamal
|Jude Bellingham
|Michael Olise
|Rodri
|Harry Kane
|Michael Olise
|Fabian Ruiz
|Ousmane Dembele
|#8
|Vitinha
|Lionel Messi
|Vinicius Junior
|Erling Haaland
|Jude Bellingham
|Fabian Ruiz
|Raphinha
|Bruno Fernandes
|Pau Cubarsi
|Michael Olise
|#9
|Raphinha
|Declan Rice
|Erling Haaland
|Michael Olise
|Lionel Messi
|Ousmane Dembélé
|Rodri
|Ousmane Dembele
|Lautaro Martinez
|Jude Bellingham
|#10
|Rodri
|Jude Bellingahm
|Lautaro Martinez
|Fabian Ruiz
|Khvicha Kvaratskhelia
|Erling Haaland
|Erling Haaland
|Lionel Messi
|William Saliba
|Erling Haaland
2026 Ballon d'Or Golazo Network results
The top 10. Kane (Bayern Munich) leads the votes ahead of Yamal (Barcelona) and Kylian Mbappe (Real Madrid).
|Ranking
|#1
|Harry Kane
|234 PTS
|#2
|Lamine Yamal
|211 PTS
|#3
|Kylian Mbappe
|163 PTS
|#4
|Rodri
|117 PTS
|#5
|Michael Olise
|115 PTS
|#6
|Khvicha Kvaratskhelia
|106 PTS
|#7
|Lionel Messi
|106 PTS
|#8
|Erling Haaland
|45 PTS
|#9
|Ousmane Dembele
|41 PTS
|#10
|Jude Bellingham
|34 PTS