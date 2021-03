Paramount+ is your new home for top flight Brazilian soccer. Campeonato Brasileiro Serie A, commonly known as Brasileirao, will feature stories clubs such as Flamengo, Corinthians, Internacional, Gremio, Atletico Mineiro, Sao Paulo, Palmeiras and Santos, the factory that produced Pele, Neymar and other legendary players. Soccer fans will be able to stream every Brazilian league match live, with 380 league matches available on Paramount+ each season.

Below you'll find the standings and matchdays for the 2021 season. On Wednesday, CBF, Brazilian football's governing body, released the matchday schedule for the new season, though dates and times have not yet been announced. The season is tentively scheduled to begin on May 29, with an end-date of Dec. 5.

Format

All 20 clubs are pitted in a traditional single table, similar to other leagues in Europe. Each team will have one home and one away match with every team in the table which will take place in the span of 38 matchdays. The bottom four teams will be relegated to Serie B, Brazil's second flight. The team atop the table will be crowned champions of Brazil and punch a ticket to the 2022 Copa Libertadores, along with the second, third- and fourth-placed teams.

Flamengo are the current holders, having won back-to-back Brasileirao titles for the first time since 1983.

Standings

POS TEAM PLD W D L GD PTS 1 America Mineiro 0 0 0 0 0 0 2 Athletico Paranaense 0 0 0 0 0 0 3 Atletico Goianiense 0 0 0 0 0 0 4 America Mineiro 0 0 0 0 0 0 5 Bahia 0 0 0 0 0 0 6 Ceara 0 0 0 0 0 0 7 Chapecoense 0 0 0 0 0 0 8 Corinthians 0 0 0 0 0 0 9 Cuiaba 0 0 0 0 0 0 10 Flamengo 0 0 0 0 0 0 11 Fluminense 0 0 0 0 0 0 12 Fortaleza 0 0 0 0 0 0 13 Gremio 0 0 0 0 0 0 14 Internacional 0 0 0 0 0 0 15 Juventude 0 0 0 0 0 0 16 Palmeiras 0 0 0 0 0 0 17 Red Bull Bragantino 0 0 0 0 0 0 18 Santos 0 0 0 0 0 0 19 Sao Paulo 0 0 0 0 0 0 20 Sport Recife 0 0 0 0 0 0

Schedule

(All times U.S./Eastern)

Matchday 1

Flamengo vs. Palmeiras

Corinthians vs. Atletico Goianiense

Sao Paulo vs. Fluminense

Atletico Mineiro vs. Fortaleza

Internacional vs. Sport Recife

Ceara vs. Gremio

Bahia vs. Santos

Athletico Paranaense vs. America Mineiro

Chapecoense vs. Red Bull Bragantino

Cuiaba vs. Juventude

Matchday 2

Fluminense vs. Cuiaba

Palmeiras vs. Chapecoense

Santos vs. Ceara

America Mineiro vs. Corinthians

Gremio vs. Flamengo

Fortaleza vs. Internacional

Sport Recife vs. Atletico Mineiro

Red Bull Bragantino vs. Bahia

Juventude vs. Athletico Paranaense

Atletico Goianiense vs. Sao Paulo

Matchday 3

Flamengo vs. America Mineiro

Palmeiras vs. Corinthians

Santos vs. Juventude

Atletico Mineiro vs. Sao Paulo

Gremio vs. Athletico Paranaense

Fortaleza vs. Sport

Bahia vs. Internacional

Red Bull Bragantino vs. Fluminense

Chapecoense vs. Ceara

Cuiaba vs. Atletico Goianiense

Matchday 4

Fluminense vs. Santos

Corinthians vs. Red Bull Bragantino

Sao Paulo vs. Chapecoense

America Mineiro vs. Cuiaba

Internacional vs. Atletico Mineiro

Ceara vs. Bahia

Sport vs. Gremio

Athletico Paranaense vs. Flamengo

Juventude vs. Palmeiras

Atletico Goianiense vs. Fortaleza

Matchday 5

Flamengo vs. Red Bull Bragantino

Palmeiras vs. America Mineiro

Santos vs. Sao Paulo

Atletico Mineiro vs. Chapecoense

Internacional vs. Ceara

Fortaleza vs. Fluminense

Bahia vs. Corinthians

Athletico Paranaense vs. Atletico Goianiense

Juventude vs. Sport

Cuiaba vs. Gremio

Matchday 6

Flamengo vs. Fortaleza

Corinthians vs. Sport Recife

Sao Paulo vs. Cuiaba

America Mineiro vs. Juventude

Gremio vs. Santos

Ceara vs. Atletico Mineiro

Bahia vs. Athletico Paranaense

Red Bull Bragantino vs. Palmeiras

Chapecoense vs. Internacional

Atletico Goianiense vs. Fluminense

Matchday 7

Fluminense vs. Corinthians

Palmeiras vs. Bahia

Santos vs. Atletico Mineiro

America Mineiro vs. Internacional

Gremio vs. Fortaleza

Ceara vs. Sao Paulo

Sport Recife vs. Cuiaba

Athletico Paranaense vs. Chapecoense

Juventude vs. Flamengo

Atletico Goianiense vs. Red Bull Bragantino

Matchday 8

Fluminense vs. Athletico Paranaense

Corinthians vs. Sao Paulo

Santos vs. Sport Recife

Atletico Mineiro vs. Atletico Goianiense

Internacional vs. Palmeiras

Fortaleza vs. Chapecoense

Bahia vs. America Mineiro

Red Bull Bragantino vs. Ceara

Juventude vs. Gremio

Cuiaba vs. Flamengo

Matchday 9

Flamengo vs. Fluminense

Corinthians vs. Internacional

Sao Paulo vs. Red Bull Bragantino

America Mineiro vs. Santos

Gremio vs. Atletico Goianiense

Ceara vs. Juventude

Sport Recife vs. Palmeiras

Athletico Paranaense vs. Fortaleza

Chapecoense vs. Bahia

Cuiaba vs. Atletico Mineiro

Matchday 10

Fluminense vs. Ceara

Palmeiras vs. Gremio

Santos vs. Athletico Paranaense

Atletico Mineiro vs. Flamengo

Internacional vs. Sao Paulo

Fortaleza vs. America Mineiro

Bahia vs. Juventude

Red Bull Bragantino vs. Cuiaba

Chapecoense vs. Corinthians

Atletico Goianiense vs. Sport Recife

Matchday 11

Flamengo vs. Chapecoense

Palmeiras vs. Santos

Sao Paulo vs. Bahia

America Mineiro vs. Atletico Mineiro

Gremio vs. Internacional

Fortaleza vs. Corinthians

Sport Recife vs. Fluminense

Athletico Paranaense vs. Red Bull Bragantino

Juventude vs. Atletico Goianiense

Cuiaba vs. Ceara

Matchday 12

Fluminense vs. Gremio

Corinthians vs. Atletico Mineiro

Sao Paulo vs. Fortaleza

America Mineiro vs. Sport Recife

Internacional vs. Juventude

Ceara vs. Athletico Paranaense

Bahia vs. Flamengo

Red Bull Bragantino vs. Santos

Chapecoense vs. Cuiaba

Atletico Goianiense vs. Palmeiras

Matchday 13

Flamengo vs. Sao Paulo

Palmeiras vs. Fluminense

Santos vs. Atletico Goianiense

Atletico Mineiro vs. Bahia

Gremio vs. America Mineiro

Fortaleza vs. Red Bull Bragantino

Sport Recife vs. Ceara

Athletico Paranaense vs. Internacional

Juventude vs. Chapecoense

Cuiaba vs. Corinthians

Matchday 14

Fluminense vs. Juventude

Corinthians vs. Flamengo

Sao Paulo vs. Palmeiras

Atletico Mineiro vs. Athletico Paranaense

Internacional vs. Cuiaba

Ceara vs. Fortaleza

Bahia vs. Sport Recife

Red Bull Bragantino vs. Gremio

Chapecoense vs. Santos

Atletico Goianiense vs. America Mineiro

Matchday 15

Flamengo vs. Internacional

Palmeiras vs. Fortaleza

Santos vs. Corinthians

America Mineiro vs. Fluminense

Gremio vs. Chapecoense

Ceara vs. Atletico Goianiense

Sport Recife vs. Red Bull Bragantino

Athletico Paranaense vs. Sao Paulo

Juventude vs. Atletico Mineiro

Cuiaba vs. Bahia

Matchday 16

Flamengo vs. Sport Recife

Corinthians vs. Ceara

Sao Paulo vs. Gremio

Atletico Mineiro vs. Palmeiras

Internacional vs. Fluminense

Fortaleza vs. Santos

Bahia vs. Atletico Goianiense

Red Bull Bragantino vs. Juventude

Chapecoense vs. America Mineiro

Cuiaba vs. Athletico Paranaense

Matchday 17

Fluminense vs. Atletico Mineiro

Palmeiras vs. Cuiaba

Santos vs. Internacional

America Mineiro vs. Red Bull Bragantino

Gremio vs. Bahia

Ceara vs. Flamengo

Sport Recife vs. Sao Paulo

Athletico Paranaense vs. Corinthians

Juventude vs. Fortaleza

Atletico Goianiense vs. Chapecoense

Matchday 18

Fluminense vs. Bahia

Palmeiras vs. Athletico Paranaense

Santos vs. Flamengo

America Mineiro vs. Ceara

Gremio vs. Corinthians

Fortaleza vs. Cuiaba

Sport Recife vs. Chapecoense

Red Bull Bragantino vs. Atletico Mineiro

Juventude vs. Sao Paulo

Atletico Goianiense vs. Internacional

Matchday 19

Flamengo vs. Atletico Goianiense

Corinthians vs. Juventude

Sao Paulo vs. America Mineiro

Atletico Mineiro vs. Gremio

Internacional vs. Red Bull Bragantino

Ceara vs. Palmeiras

Bahia vs. Fortaleza

Athletico Paranaense vs. Sport Recife

Chapecoense vs. Fluminense

Cuiaba vs. Santos

Matchday 20

Fluminense vs. Sao Paulo

Palmeiras vs. Flamengo

Santos vs. Bahia

America Mineiro vs. Athletico Paranaense

Gremio vs. Ceara

Fortaleza vs. Atletico Mineiro

Sport Recife vs. Internacional

Red Bull Bragantino vs. Chapecoense

Juventude vs. Cuiaba

Atletico Goianiense vs. Corinthians

Matchday 21

Flamengo vs. Gremio

Corinthians vs. America Mineiro

Sao Paulo vs. Atletico Goianiense

Atletico Mineiro vs. Sport Recife

Internacional vs. Fortaleza

Ceara vs. Santos

Bahia vs. Red Bull Bragantino

Athletico Paranaense vs. Juventude

Chapecoense vs. Palmeiras

Cuiaba vs. Fluminense

Matchday 22

Fluminense vs. Red Bull Bragantino

Corinthians vs. Palmeiras

Sao Paulo vs. Atletico Mineiro

America Mineiro vs. Flamengo

Internacional vs. Bahia

Ceara vs. Chapecoense

Sport Recife vs. Fortaleza

Athletico Paranaense vs. Gremio

Juventude vs. Santos

Atletico Goianiense vs. Cuiaba

Matchday 23

Flamengo vs. Athletico Paranaense

Palmeiras vs. Juventude

Santos vs. Fluminense

Atletico Mineiro vs. Internacional

Gremio vs. Sport Recife

Fortaleza vs. Atletico Goianiense

Bahia vs. Ceara

Red Bull Bragantino vs. Corinthians

Chapecoense vs. Sao Paulo

Cuiaba vs. America Mineiro

Matchday 24

Fluminense vs. Fortaleza

Corinthians vs. Bahia

Sao Paulo vs. Santos

America Mineiro vs. Palmeiras

Gremio vs. Cuiaba

Ceara vs. Internacional

Sport Recife vs. Juventude

Red Bull Bragantino vs. Flamengo

Chapecoense vs. Atletico Mineiro

Atletico Goianiense vs. Athletico Paranaense

Matchday 25

Fluminense vs. Atletico Goianiense

Palmeiras vs. Red Bull Bragantino

Santos vs. Gremio

Atletico Mineiro vs. Ceara

Internacional vs. Chapecoense

Fortaleza vs. Flamengo

Sport Recife vs. Corinthians

Athletico Paranaense vs. Bahia

Juventude vs. America Mineiro

Cuiaba vs. Sao Paulo

Matchday 26

Flamengo vs. Juventude

Corinthians vs. Fluminense

Sao Paulo vs. Ceara

Atletico Mineiro vs. Santos

Internacional vs. America Mineiro

Fortaleza vs. Gremio

Bahia vs. Palmeiras

Red Bull Bragantino vs. Atletico Goianiense

Chapecoense vs. Athletico Paranaense

Cuiaba vs. Sport

Matchday 27

Flamengo vs. Cuiaba

Palmeiras vs. Internacional

Sao Paulo vs. Corinthians

America Mineiro vs. Bahia

Gremio vs. Juventude

Ceara vs. Red Bull Bragantino

Sport Recife vs. Santos

Athletico Paranaense vs. Fluminense

Chapecoense vs. Fortaleza

Atletico Goianiense vs. Atletico Mineiro

Matchday 28

Fluminense vs. Flamengo

Palmeiras vs. Sport Recife

Santos vs. America Mineiro

Atletico Mineiro vs. Cuiaba

Internacional vs. Corinthians

Fortaleza vs. Athletico Paranaense

Bahia vs. Chapecoense

Red Bull Bragantino vs. Sao Paulo

Juventude vs. Ceara

Atletico Goianiense vs. Gremio

Matchday 29

Flamengo vs. Atletico Mineiro

Corinthians vs. Chapecoense

Sao Paulo vs. Internacional

America Mineiro vs. Fortaleza

Gremio vs. Palmeiras

Ceara vs. Fluminense

Sport Recife vs. Atletico Goianiense

Athletico Paranaense vs. Santos

Juventude vs. Bahia

Cuiaba vs. Red Bull Bragantino

Matchday 30

Fluminense vs. Sport Recife

Corinthians vs. Fortaleza

Santos vs. Palmeiras

Atletico Mineiro vs. America Mineiro

Internacional vs. Gremio

Ceara vs. Cuiaba

Bahia vs. Sao Paulo

Red Bull Bragantino vs. Athletico Paranaense

Chapecoense vs. Flamengo

Atletico Goianiense vs. Juventude

Matchday 31

Flamengo vs. Bahia

Palmeiras vs. Atletico Goianiense

Santos vs. Red Bull Bragantino

Atletico Mineiro vs. Corinthians

Gremio vs. Fluminense

Fortaleza vs. Sao Paulo

Sport Recife vs. America Mineiro

Athletico Paranaense vs. Ceara

Juventude vs. Internacional

Cuiaba vs. Chapecoense

Matchday 32

Fluminense vs. Palmeiras

Corinthians vs. Cuiaba

Sao Paulo vs. Flamengo

America Mineiro vs. Gremio

Internacional vs. Athletico Paranaense

Ceara vs. Sport Recife

Bahia vs. Atletico Mineiro

Red Bull Bragantino vs. Fortaleza

Chapecoense vs. Juventude

Atletico Goianiense vs. Santos

Matchday 33

Flamengo vs. Corinthians

Palmeiras vs. Sao Paulo

Santos vs. Chapecoense

America Mineiro vs. Atletico Goianiense

Gremio vs. Red Bull Bragantino

Fortaleza vs. Ceara

Sport Recife vs. Bahia

Athletico Paranaense vs. Atletico Mineiro

Juventude vs. Fluminense

Cuiaba vs. Internacional

Matchday 34

Fluminense vs. America Mineiro

Corinthians vs. Santos

Sao Paulo vs. Athletico Paranaense

Atletico Mineiro vs. Juventude

Internacional vs. Flamengo

Fortaleza vs. Palmeiras

Bahia vs. Cuiaba

Red Bull Bragantino vs. Sport

Chapecoense vs. Gremio

Atletico Goianiense vs. Ceara

Matchday 35

Fluminense vs. Internacional

Palmeiras vs. Atletico Mineiro

Santos vs. Fortaleza

America Mineiro vs. Chapecoense

Gremio vs. Sao Paulo

Ceara vs. Corinthians

Sport Recife vs. Flamengo

Athletico Paranaense vs. Cuiaba

Juventude vs. Red Bull Bragantino

Atletico Goianiense vs. Bahia

Matchday 36

Flamengo vs. Ceara

Corinthians vs. Athletico Paranaense

Sao Paulo vs. Sport Recife

Atletico Mineiro vs. Fluminense

Internacional vs. Santos

Fortaleza vs. Juventude

Bahia vs. Gremio

Red Bull Bragantino vs. America Mineiro

Chapecoense vs. Atletico Goianiense

Cuiaba vs. Palmeiras

Matchday 37

Flamengo vs. Santos

Corinthians vs. Gremio

Sao Paulo vs. Juventude

Atletico Mineiro vs. Red Bull Bragantino

Internacional vs. Atletico Goianiense

Ceara vs. America Mineiro

Bahia vs. Fluminense

Athletico Paranaense vs. Palmeiras

Chapecoense vs. Sport Recife

Cuiaba vs. Fortaleza

Matchday 38