FIFA 2026 World Cup full schedule: Where and when USMNT, Argentina, Brazil and the rest of the field will play
The full schedule of the 2026 World Cup was announced on Saturday
The stage is now set. After the FIFA 2026 World Cup draw which took place on Friday at the John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington , D.C., on Saturday the official schedule was released. FIFA President Gianni Infantino, joined by former soccer stars such as Ronaldo Nazario, Francesco Totti and Hristo Stoichkov announced the match schedule for the 104 matches that will take place in the United States, Canada and Mexico next summer. Venues and kickoff times were confirmed for the 48 teams involved in the tournament but the final version of the match schedule will be only available in March, once the FIFA and European playoff tournaments have taken place and the final six slots have been filled. Here's all you need to know:
Groups in full
- Group A: Mexico, Korea Republic, South Africa, UEFA Playoff D (Denmark/North Macedonia/Czechia/Republic of Ireland)
- Group B: Canada, Switzerland, Qatar, UEFA Playoff A (Italy/Northern Ireland/Wales/Bosnia and Herzegovina)
- Group C: Brazil, Morocco, Scotland, Haiti
- Group D: USA, Australia, Paraguay, UEFA Playoff D (Turkiye/Romania/Slovakia/Kosovo)
- Group E: Germany, Ecuador, Ivory Coast, Curacao
- Group F: Netherlands, Japan, Tunisia, UEFA Playoff B (Sweden/Ukraine/Poland/Albania)
- Group G: Belgium, Iran, Egypt, New Zealand
- Group H: Spain, Uruguay, Saudi Arabia, Cabo Verde
- Group I: France, Senegal, Norway, Intercontinental Playoff 2 (Iraq/Bolivia/Suriname)
- Group J: Argentina, Austria, Algeria, Jordan
- Group K: Portugal, Colombia, Uzbekistan, Intercontinental Playoff 1 (DR Congo/Jamaica/New Caledonia)
- Group L: England, Croatia, Panama, Ghana
Full schedule
Eastern time
Group Stage
Thursday, 11 June 2026
3 p.m. Mexico vs. South Africa, Group A -- Mexico City
10 p.m. South Korea vs. UEFA Playoff D, Group A -- Guadalajara
Friday, 12 June 2026
3 p.m. Canada vs. UEFA Playoff A, Group B -- Toronto
9 p.m. USMNT vs. Paraguay, Group D -- Los Angeles
Saturday, 13 June 2026
3 p.m. Qatar vs. Switzerland, Group B - San Francisco
6 p.m. Brazil vs. Morocco, Group C - New York City
9 p.m. Haiti vs. Scotland, Group C - Boston
12 a.m. Australia vs. UEFA Playoff C, Group D - Vancouver
Sunday, 14 June 2026
1 p.m. Germany vs. Curacao, Group E - Houston
4 p.m. Netherlands vs. Japan, Group F - Dallas
7 p.m. Ivory Coast vs. Ecuador, Group E - Philadelphia
10 p.m. UEFA Playoff B vs. Tunisia, Group F - Monterrey
Monday, 15 June 2026
12 p.m. Spain vs. Cabo Verde, Group H - Atlanta
3 p.m. Belgium vs. Egypt, Group G - Seattle
6 p.m. Saudi Arabia vs. Uruguay – Group H - Miami
9 p.m. Iran vs. New Zeland – Group G - Los Angeles
Tuesday, 16 June 2026
3 p.m. France vs. Senegal, Group I - New York New Jersey
6 p.m. Intercontinental Playoff 2 vs. Norway, Group I - Boston
9 p.m. Argentina vs. Algeria, Group J - Kansas City
12 a.m. Austria vs. Jordan – Group J - San Francisco Bay Area
Wednesday, 17 June 2026
1 p.m. Portugal vs. Intercontinental Playoff 1, Group K - Houston
4 p.m. England vs. Croatia, Group L - Dallas
7 p.m. Ghana vs. Panama, Group L - Toronto
10 p.m. Uzbekistan vs. Colombia, Group K - Mexico City
Thursday, 18 June 2026
12 p.m. UEFA Playoff D vs. South Africa, Group A - Atlanta
3 p.m. Switzerland vs. UEFA Playoff A, Group B - Los Angeles
6 p.m. Canada vs. Qatar, Group B - Vancouver
9 p.m. Mexico vs. South Korea, Group A - Guadalajara
Friday, 19 June 2026
3 p.m. USMNT vs. Australia, Group D - Seattle
6 p.m. Scotland vs. Morocco, Group C - Boston
9 p.m. Brazil vs. Haiti, Group C - Philadelphia
12 a.m. UEFA Playoff C vs. Paraguay, Group D - San Francisco
Saturday, 20 June 2026
1 p.m. Netherlands vs. UEFA Playoff B, Group F - Houston
4 p.m. Germany vs. Ivory Coast, Group E - Toronto
8 p.m. Ecuador vs. Curacao, Group E - Kansas City
12 a.m. Tunisia vs. Japan, Group F - Monterrey
Sunday, 21 June 2026
12 p.m. Spain vs. Saudi Arabia, Group H - Atlanta
3 p.m. Belgium vs. Iran, Group G - Los Angeles
6 p.m. Uruguay vs. Cabo Verde, Group H - Miami
9 p.m. New Zeland vs. Egypt, Group G - Vancouver
Monday, 22 June 2026
1 p.m. Argentina vs. Austria, Group J - Dallas
5 p.m. France vs. Intercontinental Playoff 2, Group I - Philadelphia
8 p.m. Norway vs. Senegal, Group I - New York City
11 p.m. Jordan vs. Algeria, Group J - San Francisco
Tuesday, 23 June 2026
1 p.m. Portugal vs. Uzbekistan, Group K - Houston
4 p.m. England vs Ghana, Group L - Boston
7 p.m. Panama vs. Croatia, Group L - Toronto
10 p.m. Colombia vs. Intercontinental Playoff 1, Group K - Guadalajara
Wednesday, 24 June 2026
3 p.m. Switzerland vs. Canada, Group B - Vancouver
3 p.m. UEFA Playoff A vs. Qatar, Group B - Seattle
6 p.m. Scotland vs. Brazil, Group C - Miami
6 p.m. Morocco vs. Haiti, Group C - Atlanta
9 p.m. UEFA Playoff D vs. Mexico, Group A - Mexico City
9 p.m. South Africa vs. South Korea, Group A - Monterrey
Thursday, 25 June 2026
4 p.m. Ecuador vs. Germany, Group E - New York City
4 p.m. Curacao vs. Ivory Coast, Group E - Philadelphia
7 p.m. Tunisia vs. Netherlands, Group F - Dallas
7 p.m. Japan vs. UEFA Playoff B, Group F - Kansas City
10 p.m. UEFA Playoff C vs. USMNT, Group D - Los Angeles
10 p.m. Paraguay vs. Australia, Group D - San Francisco
Friday, 26 June 2026
3 p.m. Norway vs. France, Group I - Boston
3 p.m. Senegal vs. Intercontinental Playoff 2, Group I - Toronto
8 p.m. Uruguay vs. Spain, Group H - Guadalajara
8 p.m. Cabo Verde vs. Saudi Arabia, Group H - Houston
11 p.m. New Zeland vs. Belgium, Group G - Vancouver
11 p.m. Egypt vs. Iran, Group G - Seattle
Saturday, 27 June 2026
5 p.m. Panama vs. England, Group L - New York City
5 p.m. Croatia vs. Ghana, Group L - Philadelphia Stadium
7:30 p.m. Colombia vs. Portugal – Group K - Miami Stadium
7:30 p.m. Intercontinental Playoff 1 vs. Uzbekistan – Group K - Atlanta Stadium
10 p.m. Jordan vs. Argentina – Group J - Dallas Stadium
10 p.m. Algeria vs. Austria – Group J - Kansas City Stadium
Round of 32
- Match 73: Runner-up Group A vs Runner-up Group B – Los Angeles
- Match 74: Winner Group E vs Best 3rd place Group A/B/C/D/F – Boston
- Match 75: Winner Group F vs Runner-up Group C – Guadalajara
- Match 76: Winner Group C vs Runner-up Group F – Houston
- Match 77: Winner Group I vs Best 3rd place Group C/D/F/G/H – New York City
- Match 78: Runner-up Group E vs Runner-up Group I – Dallas
- Match 79: Winner Group A vs Best 3rd place Group C/E/F/H/I – Mexico City
- Match 80: Winner Group L vs Best 3rd place Group E/H/I/J/K – Atlanta
- Match 81: Winner Group D vs Best 3rd place Group B/E/F/I/J – San Francisco
- Match 82;: Winner Group G vs Best 3rd place Group A/E/H/I/J – Seattle
- Match 83: Runner-up Group K vs Runner-up Group L – Toronto
- Match 84: Winner Group H vs Runner-up Group J – Los Angeles
- Match 85: Winner Group B vs Best 3rd place Group E/F/G/I/J – Vancouver
- Match 86: Winner Group J vs Runner-up Group H – Miami
- Match 87: Winner Group K vs Best 3rd place Group D/E/I/J/L – Kansas City
- Match 88: Runner-up Group D vs Runner-up Group G – Dallas
Round of 16
- Match 89: Match 74 winner vs. Match 77 winner – Philadelphia
- Match 90: Match 73 winner vs. Match 75 winner – Houston
- Match 91: Match 76 winner vs. Match 78 winner – New York City
- Match 92: Match 79 winner vs. Match 80 winner – Mexico City
- Match 93: March 83 winner vs. Match 84 winner – Dallas
- Match 94: Match 81 winner vs. Match 82 winner – Seattle
- Match 95: Match 86 winner vs. Match 88 winner – Atlanta
- Match 96: Match 85 winner vs. Match 87 winner – Vancouver
Quarterfinals
- Match 97: Match 89 winner vs. Match 90 winner – Boston
- Match 98: Match 93 winner vs. Match 94 winner – Los Angeles
- Match 99: Match 91 winner vs March 92 winner – Miami
- Match 100: Match 95 winner vs. Match 96 winner – Kansas City
Semifinals
- Winner 97 vs. Winner 98 – Dallas
- Winner 99 vs. Winner 100 – Atlanta
Third place
- July 18, 2026: Semifinal losers – Miami
Final
- July 19, 2026: Semifinal winners at New York New Jersey Stadium