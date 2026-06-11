How to watch the 2026 FIFA World Cup in Spanish: Where to find every game of 48-team field

On Thursday, all the action for the World Cup kicks off as Mexico host South Africa at Mexico City Stadium in Mexico City. It's a historic fixture, as in 2010, when South Africa hosted the tournament, Mexico were their opponents in the opening game, and now it's a chance to return the favor there. It's the third time that Mexico has hosted the World Cup, and they'll be the first nation to earn that distinction while sharing hosting duties with the United States and Canada.
It's the start of the biggest World Cup ever in more ways than one. Not only are attendance records expected to be broken, but when it comes to teams, there have never been as many as the 48 teams in action in the 2026 World Cup. That has led to the creation of a round of 32 before the round of 16 takes place. So with those additional teams, each will now play one more game than in previous tournaments on the road to East Rutherford, New Jersey, where the final will take place at the New York/New Jersey stadium.
Strap in for quite a ride as we see if anyone can knock off the defending champions, Argentina, in the tournament.
Where can World Cup matches be seen?
When it comes to watching the World Cup, all matches will be available in English on Fox networks, but in Spanish, matches are broadcast on Telemundo and Universio, all of which are available on Fubo TV (Try for free)
FIFA World Cup schedule
All times Eastern
Thursday, June 11
Mexico vs. South Africa, 3 p.m.
South Korea vs. Czechia, 10 p.m.
Friday, June 12
Canada vs. Bosnia and Herzegovina, 3 p.m.
USA vs. Paraguay, 9 p.m.
Saturday, June 13
Qatar vs. Switzerland, 3 p.m.
Brazil vs. Morocco, 6 p.m.
Haiti vs. Scotland, 9 p.m.
Australia vs. Turkiye, 12 a.m.
Sunday, June 14
Germany vs. Curacao, 1 p.m.
Netherlands vs. Japan, 4 p.m.
Ivory Coast vs. Ecuador, 7 p.m.
Sweden vs. Tunisia, 10 p.m.
Monday, June 15
Spain vs. Cape Verde, 12 p.m.
Belgium vs. Egypt, 3 p.m.
Saudi Arabia vs. Uruguay, 6 p.m.
Iran vs. New Zealand, 9 p.m.
Tuesday, June 16
France vs. Senegal, 3 p.m.
Iraq vs. Norway, 6 p.m.
Argentina vs. Algeria, 9 p.m.
Austria vs. Jordan, 12 a.m.
Wednesday, June 17
Portugal vs. DR Congo, 1 p.m.
England vs. Croatia, 4 p.m.
Ghana vs. Panama, 7 p.m.
Uzbekistan vs. Colombia, 10 p.m.
Thursday, June 18
Czechia vs. South Africa, 12 p.m.
Switzerland vs. Bosnia and Herzegovina, 3 p.m.
Canada vs. Qatar, 6 p.m.
Mexico vs. South Korea, 9 p.m.
Friday, June 19
Scotland vs. Morocco, 6 p.m.
USA vs. Australia, 3 p.m.
Brazil vs. Haiti, 9 p.m.
Turkiye vs. Paraguay, 12 a.m.
Saturday, June 20
Netherlands vs. Sweden, 1 p.m.
Germany vs. Ivory Coast, 4 p.m.
Ecuador vs. Curacao, 8 p.m.
Tunisia vs. Japan, 12 a.m.
Sunday, June 21
Spain vs. Saudi Arabia, 12 p.m.
Belgium vs. Iran, 3 p.m.
Uruguay vs. Cape Verde, 6 p.m.
New Zealand vs. Egypt, 9 p.m.
Monday, June 22
Argentina vs. Austria, 1 p.m.
France vs. Iraq, 5 p.m.
Norway vs. Senegal, 8 p.m.
Jordan vs. Algeria, 11 p.m.
Tuesday, June 23
Portugal vs. Uzbekistan, 1 p.m.
England vs. Ghana, 4 p.m.
Panama vs. Croatia, 7 p.m.
Colombia vs. DR Congo, 10 p.m.
Wednesday, June 24
Switzerland vs. Canada, 3 p.m.
Bosnia and Herzegovina vs. Qatar, 3 p.m.
Scotland vs. Brazil, 6 p.m.
Morocco vs. Haiti, 6 p.m.
Czechia vs. Mexico, 9 p.m.
South Africa vs. South Korea, 9 p.m.
Thursday, June 25
Ecuador vs. Germany, 4 p.m.
Curacao vs. Ivory Coast, 4 p.m.
Japan vs. Sweden, 7 p.m.
Tunisia vs. Netherlands, 7 p.m.
Turkiye vs. USA, 10 p.m.
Paraguay vs. Australia, 10 p.m.
Friday, June 26
Norway vs. France, 3 p.m.
Senegal vs. Iraq, 3 p.m.
Cape Verde vs. Saudi Arabia, 8 p.m.
Uruguay vs. Spain, 8 p.m.
Egypt vs. Iran, 11 p.m.
New Zealand vs. Belgium, 11 p.m.
Saturday, June 27
Panama vs. England, 5 p.m.
Croatia vs. Ghana, 5 p.m.
Colombia vs. Portugal, 7:30 p.m.
DR Congo vs. Uzbekistan, 7:30 p.m.
Algeria vs. Austria, 10 p.m.
Jordan vs. Argentina, 10 p.m.
Knockouts
Round of 32
Sunday, June 28
Runners-up A vs. Runners-up B, 3 p.m.
Monday, June 29
Winners C vs. Runners-up F, 1 p.m.
Winners E vs. Best 3rd (A/B/C/D/F), 4:30 p.m.
Winners F vs. Runners-up C, 9 p.m.
Tuesday, June 30
Runners-up E vs. Runners-up I, 1 p.m.
Winners I vs. Best 3rd (C/D/F/G/H), 5 p.m.
Winners A vs. Best 3rd (C/E/F/H/I), 9 p.m.
Wednesday, July 1
Winners L vs. Best 3rd (E/H/I/J/K), 12 p.m.
Winners G vs. Best 3rd (A/E/H/I/J), 4 p.m.
Winners D vs. Best 3rd (B/E/F/I/J), 8 p.m.
Thursday, July 2
Winners H vs. Runners-up J, 3 p.m.
Runners-up K vs. Runners-up L, 7 p.m.
Winners B vs. Best 3rd (E/F/G/I/J), 11 p.m.
Friday, July 3
Runners-up D vs. Runners-up G, 2 p.m.
Winners J vs. Runners-up H, 6 p.m.
Winners K vs. Best 3rd (D/E/I/J/L), 9:30 p.m.
Round of 16
Saturday, July 4
TBD, 1 p.m.
TBD, 5 p.m.
Sunday, July 5
TBD, 4 p.m.
TBD, 8 p.m.
Monday, July 6
TBD, 3 p.m.
TBD, 8 p.m.
Tuesday, July 7
TBD, 12 p.m.
TBD, 4 p.m.
Quarterfinals
Thursday, July 9
TBD, 4 p.m.
Friday, July 10
TBD, 3 p.m.
Saturday, July 11
TBD, 5 p.m.
TBD, 9 p.m.
Semifinals
Tuesday, July 14
TBD, 3 p.m.
Wednesday, July 15
TBD, 3 p.m.
Third-Place match
Saturday, July 18
TBD, 5 p.m.
Final
Sunday, July 19
TBD, 3 p.m.