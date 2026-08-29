UEFA have officially released the schedule ahead of the Champions League league phase that will kick off on September 8 across Europe. The first matchday of action will feature some big games such as Real Madrid vs. Inter, Liverpool vs. Atletico Madrid and Napoli vs. Arsenal. Let's now take a look at the full schedule of the league phase until January 27 when the first part of the tournament will end:
Matchday 1
Tuesday, September 8
12:45 p.m. AEK Athens FC - LASK
12:45 p.m. Club Brugge KV - Aston Villa
3 p.m. Borussia Dortmund - Villarreal CF
3 p.m. FC Porto - Manchester City
3 p.m. LOSC Lille - Real Betis Balompié
3 p.m. Real Madrid C.F. - FC Internazionale Milano
Wednesday, September 9
12:45 p.m. FC Barcelona - Feyenoord
12:45 p.m. VfB Stuttgart - Viking FK
3 p.m. Liverpool FC - Atlético de Madrid
3 p.m. Paris Saint-Germain - ŠK Slovan Bratislava
3 p.m. Sporting Clube de Portugal - Galatasaray A.Ş.
3 p.m. SSC Napoli - Arsenal FC
Thursday, September 10
12:45 p.m. Fenerbahçe SK - AS Roma
12:45 p.m. PSV Eindhoven - FC Shakhtar Donetsk
3 p.m. Como 1907 - RB Leipzig
3 p.m. FC Bayern München - FK Bodø/Glimt
3 p.m. Manchester United - Sabah FC
3 p.m. SK Slavia Praha - RC Lens
Matchday 2
Tuesday, October 13
12:45 p.m. RC Lens - Sporting Clube de Portugal
12:45 p.m. Sabah FC - SK Slavia Praha
3 p.m. Arsenal FC - LOSC Lille
3 p.m. Atlético de Madrid - Manchester United
3 p.m. FC Internazionale Milano - Club Brugge KV
3 p.m. Galatasaray A.Ş. - FC Barcelona
3 p.m. RB Leipzig - PSV Eindhoven
3 p.m. Viking FK - FC Bayern München
3 p.m. Villarreal CF - SSC Napoli
Wednesday, October 14
12:45 p.m. Feyenoord - Como 1907
12:45 p.m. LASK - Liverpool FC
3 p.m. AS Roma - Real Madrid C.F.
3 p.m. Aston Villa - Fenerbahçe SK
3 p.m. FC Shakhtar Donetsk - AEK Athens FC
3 p.m. FK Bodø/Glimt - Borussia Dortmund
3 p.m. Manchester City - Paris Saint-Germain
3 p.m. Real Betis Balompié - FC Porto
3 p.m. ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart
Matchday 3
Tuesday, October 20
12:45 p.m. Fenerbahçe SK - SK Slavia Praha
12:45 p.m. Sabah FC - Borussia Dortmund
3 p.m. AS Roma - ŠK Slovan Bratislava
3 p.m. FC Porto - PSV Eindhoven
3 p.m. Liverpool FC - Villarreal CF
3 p.m. Manchester City - AEK Athens FC
3 p.m. Paris Saint-Germain - FC Barcelona
3 p.m. SSC Napoli - FK Bodø/Glimt
3 p.m. VfB Stuttgart - Atlético de Madrid
Wednesday, October 14
12:45 p.m. Como 1907 - Manchester United
12:45 p.m. LOSC Lille - Galatasaray A.Ş.
3 p.m. Aston Villa - Viking FK
3 p.m. Club Brugge KV - RC Lens
3 p.m. FC Bayern München - Arsenal FC
3 p.m. FC Internazionale Milano - FC Shakhtar Donetsk
3 p.m. Real Madrid C.F. - RB Leipzig
3 p.m. Real Betis Balompié - Feyenoord
3 p.m. Sporting Clube de Portugal - LASK
Matchday 4
Tuesday, November 3
12:45 p.m. FC Shakhtar Donetsk - Sporting Clube de Portugal
12:45 p.m. Galatasaray A.Ş. - VfB Stuttgart
3 p.m. Atlético de Madrid - FC Bayern München
3 p.m. FC Barcelona - Aston Villa
3 p.m. Feyenoord - FC Internazionale Milano
3 p.m. FK Bodø/Glimt - LOSC Lille
3 p.m. LASK - ŠK Slovan Bratislava
3 p.m. Manchester United - AS Roma
3 p.m. Villarreal CF - Paris Saint-Germain
Wednesday, November 4
12:45 p.m. AEK Athens FC - Real Madrid C.F.
12:45 p.m. Fenerbahçe SK - Liverpool FC
3 p.m. Borussia Dortmund - Real Betis Balompié
3 p.m. FC Porto - SSC Napoli
3 p.m. PSV Eindhoven - Club Brugge KV
3 p.m. RB Leipzig - Manchester City
3 p.m. RC Lens - Como 1907
3 p.m. SK Slavia Praha - Arsenal FC
3 p.m. Viking FK - Sabah FC
Matchday 5
Tuesday, November 24
12:45 p.m. FK Bodø/Glimt - LASK
12:45 p.m. Galatasaray A.Ş. - Aston Villa
3 p.m. Arsenal FC - Borussia Dortmund
3 p.m. Como 1907 - AEK Athens FC
3 p.m. Feyenoord - FC Porto
3 p.m. Manchester City - SSC Napoli
3 p.m. RB Leipzig - RC Lens
3 p.m. Real Madrid C.F. - PSV Eindhoven
3 p.m. ŠK Slovan Bratislava - Real Betis Balompié
Wednesday, November 25
12:45 p.m. Sabah FC - FC Barcelona
12:45 p.m. SK Slavia Praha - Villarreal CF
3 p.m. Atlético de Madrid - Viking FK
3 p.m. Club Brugge KV - Liverpool FC
3 p.m. FC Internazionale Milano - VfB Stuttgart
3 p.m. FC Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe SK
3 p.m. LOSC Lille - FC Bayern München
3 p.m. Paris Saint-Germain - AS Roma
3 p.m. Sporting Clube de Portugal - Manchester United
Matchday 6
Tuesday, December 8
12:45 p.m. Viking FK - Feyenoord
12:45 p.m. Villarreal CF - Sabah FC
3 p.m. AEK Athens FC - Galatasaray A.Ş.
3 p.m. AS Roma - Sporting Clube de Portugal
3 p.m. Aston Villa - Paris Saint-Germain
3 p.m. FC Barcelona - Manchester City
3 p.m. FC Bayern München - SK Slavia Praha
3 p.m. Manchester United - RB Leipzig
3 p.m. SSC Napoli - Club Brugge KV
Wednesday, December 9
12:45 p.m. Real Betis Balompié - Como 1907
12:45 p.m. ŠK Slovan Bratislava - FC Shakhtar Donetsk
3 p.m. Arsenal FC - Real Madrid C.F.
3 p.m. Borussia Dortmund - FC Internazionale Milano
3 p.m. LASK - Fenerbahçe SK
3 p.m. Liverpool FC - FC Porto
3 p.m. PSV Eindhoven - Atlético de Madrid
3 p.m. RC Lens - FK Bodø/Glimt
3 p.m. VfB Stuttgart - LOSC Lille
Matchday 7
Tuesday, January 19
12:45 p.m.FK Bodø/Glimt - Atlético de Madrid
12:45 p.m. Galatasaray A.Ş. - Feyenoord
3 p.m. AEK Athens FC - AS Roma
3 p.m. Aston Villa - Borussia Dortmund
3 p.m. FC Internazionale Milano - Liverpool FC
3 p.m. FC Porto - SK Slavia Praha
3 p.m. LOSC Lille - ŠK Slovan Bratislava
3 p.m. Real Madrid C.F. - LASK
3 p.m. VfB Stuttgart - Club Brugge KV
Wednesday, January 20
12:45 p.m. Fenerbahçe SK - Villarreal CF
12:45 p.m. Sabah FC - SSC Napoli
3 p.m. Como 1907 - Paris Saint-Germain
3 p.m. Manchester United - FC Bayern München
3 p.m. RB Leipzig - FC Shakhtar Donetsk
3 p.m. RC Lens - Manchester City
3 p.m. Real Betis Balompié - Arsenal FC
3 p.m. Sporting Clube de Portugal - FC Barcelona
3 p.m. Viking FK - PSV Eindhoven
Matchday 7
Wednesday, January 27
3 p.m Arsenal FC - Sabah FC
3 p.m AS Roma - LOSC Lille
3 p.m Atlético de Madrid - Fenerbahçe SK
3 p.m Borussia Dortmund - AEK Athens FC
3 p.m Club Brugge KV - FK Bodø/Glimt
3 p.m FC Bayern München - Real Betis Balompié
3 p.m FC Barcelona - Como 1907
3 p.m FC Shakhtar Donetsk - Real Madrid C.F.
3 p.m Feyenoord - RB Leipzig
3 p.m LASK - FC Porto
3 p.m Liverpool FC - RC Lens
3 p.m Manchester City - Sporting Clube de Portugal
3 p.m Paris Saint-Germain - Galatasaray A.Ş.
3 p.m PSV Eindhoven - VfB Stuttgart
3 p.m SK Slavia Praha - Aston Villa
3 p.m SSC Napoli - Viking FK
3 p.m Villarreal CF - Manchester United
3 p.m ŠK Slovan Bratislava - FC Internazionale Milano