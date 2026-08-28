The 2026–2027 UEFA Europa League and UEFA Conference League draws took place on Friday, setting the stage for the league phase, which kicks off on September 16. The Europa League final will be held at Frankfurt's Stadion Frankfurt on May 26 while the Conference League final will take place at the Vodafone Arena in Istanbul on June 2. The Europa League will feature some of the biggest European teams such as AC Milan, Juventus, Benfica, Bayer Leverkusen and Real Sociedad, among others. Here's the full list of games that will be played during the league phase:

Europa League's league phase draw 

POT 1

Bayer Leverkusen: Marseille (H), Lyon (A), Salzburg (H), Dinamo (A), Celje (H), Lech Poznan (A), Besiktas (H), OFI Crete (A)

Benfica: Alkmaar (H), Milan (A), Celtic (H), Plzen (A), Lech Poznan (H), Omonia (A), OFI Crete (H), NEC (A)

Juventus: Real Sociedad (H), Alkmaar (A), Rennes (H), Ferencvaros (A), Omonia (H), Celta (A), NEC (H), Hapoel Beer-Sheva (A)

AC Milan: Benfica (H), Olympiacos (A), Ferencvaros (H), Salzburg (A), Sunderland (H), Bournemouth (A), Ararat-Armenia (H), Levski Sofia (A)

Lyon: Leverkusen (H), Real Sociedad (A), Union SG (H), Anderlecht (A), Crystal Palace (H), Jagiellonia (A) Lillestrom (H), Hoffenheim (A)

AZ Alkmaar: Juventus (H), Benfica (A), Dinamo (H), Sparta Prague (A), Sturm Graz (G), Sunderland (A), Hapoel Beer-Sheva (H), Ararat-Armenia (A)

Olympiacos: Milan (H), Marseille (A), Sparta Prague (H), Rennes (A), Jagiellonia (H), Celja (A), Hoffenheim (A), Torreense (A)

Real Sociedad: Lyon (H), Juventus (A), Plzen (H), USG (A), Bournemouth (H), Crystal Palace (A), Torreense (H), Lillestrom (A)

Marseille: Olympiacos (H), Leverkusen (A), Anderlecht (H), Celtic (A), Celta (H), Sturm Graz (A), Levski Sofia (A)

POT 2

Ferencvaros: Juventus, Milan, Viktoria Plzen, Celtic, Celje, Lech Poznan, Torreense, Hoffenheim

Viktoria Plzen: Benfica, Real Sociedad, Union SG, Ferencvaros, Jagiellonia, Bournemouth, Levski Sofia, Lillestrom

Union SG: Real Sociedad, Lyon, Celtic, Viktoria Plzen, Lech Poznan, Celta, H, Beer-Sheva, Besiktas

GNK Dinamo: Leverkusen, AZ Alkmaar, Anderlecht, Rennes, Sturm Graz, Sunderland, NEC, H. Beer-Sheva

Salzburg: Milan, Leverkusen, Sparta Praha, Anderlecht, Crystal Palace, Celje, Ararat-Armenia, Levski Sofia

Celtic: Marseille, Benfica, Ferencvaros, Union SG, Celta, Omonia, Besiktas, Torreense

Sparta Praha: Z Alkmaar, Olympiacos, Rennes, Salzburg, Bournemouth, Crystal Palace, Lillestrom, Ararat-Armenia

Rennes: Olympiacos, Juventus, GNK Dinamo, Sparta Praha, Omonia, Sturm graz, OFI Crete, NEC

Anderlecht: Lyon, Marseille, Salzburg, GNK Dinamo, Sunderland, Jagiellonia, Hoffenheim, OFI Crete

POT 3

Sturm Graz: Marseille, AZ Alkmaar, Rennes, GNK Dinamo, Celje, Bournemouth, OFI Crete, Hoffenheim

Lech Poznan: Leverkusen, Benfica, Ferencvaros, Union SG, Sunderland, Crystal Palace, Torreense, OFI Crete

Crystal Palace: Real Sociedad, Lyon, Sparta Praha, Salzburg, Lech Poznan, Jagiellonia, Hoffenheim, Besiktas

Bournemouth: Milan, Real Sociedad, Viktoria Plzen, Sparta Praha, Sturm Graz, Celta, H. Beer-Sheva, Lillestrom

Sunderland: AZ Alkmaar, Milan, GNK Dinamo, Anderlecht, Jagiellonia, Lech Poznan, Levski Sofia, Torreense

Celje: Olympiacos, Leverkusen, Salzburg, Ferencvaros, Omonia, Sturm Graz, NEC, Ararat-Armenia

Jagiellonia: Lyon, Olympiacos, Anderlecht, Viktoria Plzen, Crystal Palace, Sunderland, Ararat-Armenia, Levski Sofia

Omonia: Benfica, Juventus, Celtic, Rennes, Celta, Celje, Besiktas, NEC

Celta: Juventus, Marseille, Union SG, Celtic, Bournemouth, Omonia, Lillestrom, H. Beer-Sheva

POT 4

Hoffenheim: Lyon, Olympiacos, Ferencvaros, Anderlecth, Sturm Graz, Crystal Palace, Besiktas, OFI Crete

Besiktas: Marseille, Leverkusen, Union SG, Celtic, Crystal Palace, Omonia, H. Beer Shiva, Hoffenheim

Torreense: Olympiacos, Real Sociedad, Celtic, Ferencvaros, Sunderland, Lech Poznan, Ararat-Armenia, Lillestrom

H. Beer-Sheva: Juventus, AZ Alkmaar, GNK Dinamo, Union SG, Celta, Bournemouth, OFI Crete, Besiktas

NEC: Benfica, Juventus, Rennes, GNK Dinamo, Omonia, Celje, Levski Sofia, Ararat-Armenia

OFI Crete: Leverkusen, Benfica, Anderlecht, Rennes, Lech Poznan, Sturm Graz, Hoffenheim, H. Beer-Sheva

Lillestrom: Real Sociedad, Lyon, Viktoria Plzen, Sparta Praha, Bournemouth, Celta, Torreense, Levski Sofia

Levski Sofia: Milan, Marseille, Salzburg, Viktoria Plzen, Jagiellonia, Sunderland, Lillestrom, NEC

Ararat-Armenia: AZ Alkmaar, Milan, Sparta Praha, Salzburg, Celje, Jagiellonia, NEC, Torreense

Conference League's league phase draw 

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