The 2026–2027 UEFA Europa League and UEFA Conference League draws took place on Friday, setting the stage for the league phase, which kicks off on September 16. The Europa League final will be held at Frankfurt's Stadion Frankfurt on May 26 while the Conference League final will take place at the Vodafone Arena in Istanbul on June 2. The Europa League will feature some of the biggest European teams such as AC Milan, Juventus, Benfica, Bayer Leverkusen and Real Sociedad, among others. Here's the full list of games that will be played during the league phase:
Europa League's league phase draw
POT 1
Bayer Leverkusen: Marseille (H), Lyon (A), Salzburg (H), Dinamo (A), Celje (H), Lech Poznan (A), Besiktas (H), OFI Crete (A)
Benfica: Alkmaar (H), Milan (A), Celtic (H), Plzen (A), Lech Poznan (H), Omonia (A), OFI Crete (H), NEC (A)
Juventus: Real Sociedad (H), Alkmaar (A), Rennes (H), Ferencvaros (A), Omonia (H), Celta (A), NEC (H), Hapoel Beer-Sheva (A)
AC Milan: Benfica (H), Olympiacos (A), Ferencvaros (H), Salzburg (A), Sunderland (H), Bournemouth (A), Ararat-Armenia (H), Levski Sofia (A)
Lyon: Leverkusen (H), Real Sociedad (A), Union SG (H), Anderlecht (A), Crystal Palace (H), Jagiellonia (A) Lillestrom (H), Hoffenheim (A)
AZ Alkmaar: Juventus (H), Benfica (A), Dinamo (H), Sparta Prague (A), Sturm Graz (G), Sunderland (A), Hapoel Beer-Sheva (H), Ararat-Armenia (A)
Olympiacos: Milan (H), Marseille (A), Sparta Prague (H), Rennes (A), Jagiellonia (H), Celja (A), Hoffenheim (A), Torreense (A)
Real Sociedad: Lyon (H), Juventus (A), Plzen (H), USG (A), Bournemouth (H), Crystal Palace (A), Torreense (H), Lillestrom (A)
Marseille: Olympiacos (H), Leverkusen (A), Anderlecht (H), Celtic (A), Celta (H), Sturm Graz (A), Levski Sofia (A)
POT 2
Ferencvaros: Juventus, Milan, Viktoria Plzen, Celtic, Celje, Lech Poznan, Torreense, Hoffenheim
Viktoria Plzen: Benfica, Real Sociedad, Union SG, Ferencvaros, Jagiellonia, Bournemouth, Levski Sofia, Lillestrom
Union SG: Real Sociedad, Lyon, Celtic, Viktoria Plzen, Lech Poznan, Celta, H, Beer-Sheva, Besiktas
GNK Dinamo: Leverkusen, AZ Alkmaar, Anderlecht, Rennes, Sturm Graz, Sunderland, NEC, H. Beer-Sheva
Salzburg: Milan, Leverkusen, Sparta Praha, Anderlecht, Crystal Palace, Celje, Ararat-Armenia, Levski Sofia
Celtic: Marseille, Benfica, Ferencvaros, Union SG, Celta, Omonia, Besiktas, Torreense
Sparta Praha: Z Alkmaar, Olympiacos, Rennes, Salzburg, Bournemouth, Crystal Palace, Lillestrom, Ararat-Armenia
Rennes: Olympiacos, Juventus, GNK Dinamo, Sparta Praha, Omonia, Sturm graz, OFI Crete, NEC
Anderlecht: Lyon, Marseille, Salzburg, GNK Dinamo, Sunderland, Jagiellonia, Hoffenheim, OFI Crete
POT 3
Sturm Graz: Marseille, AZ Alkmaar, Rennes, GNK Dinamo, Celje, Bournemouth, OFI Crete, Hoffenheim
Lech Poznan: Leverkusen, Benfica, Ferencvaros, Union SG, Sunderland, Crystal Palace, Torreense, OFI Crete
Crystal Palace: Real Sociedad, Lyon, Sparta Praha, Salzburg, Lech Poznan, Jagiellonia, Hoffenheim, Besiktas
Bournemouth: Milan, Real Sociedad, Viktoria Plzen, Sparta Praha, Sturm Graz, Celta, H. Beer-Sheva, Lillestrom
Sunderland: AZ Alkmaar, Milan, GNK Dinamo, Anderlecht, Jagiellonia, Lech Poznan, Levski Sofia, Torreense
Celje: Olympiacos, Leverkusen, Salzburg, Ferencvaros, Omonia, Sturm Graz, NEC, Ararat-Armenia
Jagiellonia: Lyon, Olympiacos, Anderlecht, Viktoria Plzen, Crystal Palace, Sunderland, Ararat-Armenia, Levski Sofia
Omonia: Benfica, Juventus, Celtic, Rennes, Celta, Celje, Besiktas, NEC
Celta: Juventus, Marseille, Union SG, Celtic, Bournemouth, Omonia, Lillestrom, H. Beer-Sheva
POT 4
Hoffenheim: Lyon, Olympiacos, Ferencvaros, Anderlecth, Sturm Graz, Crystal Palace, Besiktas, OFI Crete
Besiktas: Marseille, Leverkusen, Union SG, Celtic, Crystal Palace, Omonia, H. Beer Shiva, Hoffenheim
Torreense: Olympiacos, Real Sociedad, Celtic, Ferencvaros, Sunderland, Lech Poznan, Ararat-Armenia, Lillestrom
H. Beer-Sheva: Juventus, AZ Alkmaar, GNK Dinamo, Union SG, Celta, Bournemouth, OFI Crete, Besiktas
NEC: Benfica, Juventus, Rennes, GNK Dinamo, Omonia, Celje, Levski Sofia, Ararat-Armenia
OFI Crete: Leverkusen, Benfica, Anderlecht, Rennes, Lech Poznan, Sturm Graz, Hoffenheim, H. Beer-Sheva
Lillestrom: Real Sociedad, Lyon, Viktoria Plzen, Sparta Praha, Bournemouth, Celta, Torreense, Levski Sofia
Levski Sofia: Milan, Marseille, Salzburg, Viktoria Plzen, Jagiellonia, Sunderland, Lillestrom, NEC
Ararat-Armenia: AZ Alkmaar, Milan, Sparta Praha, Salzburg, Celje, Jagiellonia, NEC, Torreense
Conference League's league phase draw
🚨 Conference League Fixtures are Set!— Football Rankings (@FootRankings) August 28, 2026
💥 Matchday 1 on Thursday, 15 October! pic.twitter.com/s8EJYBM4d1