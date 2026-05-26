This page may contain affiliate links. If you click and sign up, make a deposit, or place a wager, we may earn a commission at no additional cost to you.

USMNT squad reveal: Mauricio Pochettino to announce official FIFA World Cup 2026 roster

The 26 players set to represent the team at the World Cup will officially be announced on Tuesday in an event in New York City

By
1 min read
Add CBS Sports on Google
untitled-design-2026-05-26t192910-229.png
Getty Images

NEW YORK -- While some of the air of the United States men's national team roster announcement may have left the sails with a reported leak of the squad last week, but as of Tuesday afternoon, the world will know the 26 players set to represent the Red, White and Blue at the World Cup. In the second World Cup on United States soil following the World Cup in 1994, pressure will be high on the squad but between Maurico Pochettino's leadership and the form of players like Weston McKennie the team will be ready to take the pressure head on.

How to watch the USMNT roster reveal

  • Date: Tuesday, May 26 | Time: 3 p.m. ET
  • Location: Rooftop at Pier 17 -- New York City
  • TV: FOX | Live stream: Fubo TV (Try for free)

Follow along as CBS Sports has updates from the event:

And don't miss the Call It What You Want watchalong as Jimmy Conrad, Charlie Davies, Tony Meola and the gang break down the roster as it happens. 

Add CBS Sports on Google
Updating Live
(18)
 
Pinned
Link copied

USMNT OFFICIAL ROSTER

USMNT 2026 World Cup roster in full: 

  • Goalkeepers:  Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City FC), Matt Turner (New England Revolution)
  • Defenders: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Auston Trusty (Celtic)
  • Midfielders: Brenden Aaronson (Leeds United), Tyler Adams (AFC Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Alejandro Zendejas (Club América)
  • Forwards: Folarin Balogun (AS Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Haji Wright (Coventry City), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Christian Pulisic (AC Milan), Tim Weah (Marseille). 
See New Posts
 
Pinned
Link copied

Pochettino in the building

It's now time to hear what USMNT manager Mauricio Pochettino has to say about the roster and his decisions. 

 
Pinned
Link copied

The experience needed

With 84 caps, Christian Pulisic is the most experienced player on the roster, followed by fellow 2022 World Cup veterans Tim Ream (80), Weston McKennie (64), Brenden Aaronson (57), Matt Turner (53), Tyler Adams (52), Antonee Robinson (52) and Tim Weah (49).

 
Pinned
Link copied

Average age of 26

At the opening match against Paraguay on June 12, the 26-player roster will hold an average age of 26 years and 332 days, ranking the 2026 roster as the fifth youngest the United States has sent to a World Cup. The four youngest: 1990 (24 years, 25 days), 2022 (25 years, 216 days), 1930 (26 years, 226 days), 1994 (26 years, 285 days).

 
Pinned
Link copied

Who was there in 2022?

Thirteen players – half the roster – were part of the U.S. squad at the 2022 FIFA World Cup, tying the U.S. mark for the highest number of returnees between consecutive World Cups first set between the 1994 and 1998 editions. The 13 returnees take the total number of USMNT players selected for multiple World Cups to 56. They are: Brenden Aaronson, Tyler Adams, Sergiño Dest, Weston McKennie, Christian Pulisic, Tim Ream, Gio Reyna, Antonee Robinson, Cristian Roldan, Joe Scally, Matt Turner, Tim Weah and Haji Wright.

 
Pinned
Link copied

We're almost there

The roster reveal is about to end, few minutes left and we will have out 26-players squad. 

 
Pinned
Link copied

Pulisic and McKennie announced

As expected, both Serie A stars Christian Pulisic and Weston McKennie are in the roster as well. 

 
Pinned
Link copied

Gio Reyna is there

The rumour is now confirmed: Gio Reyna made it and will be part of the roster this summer. 

 
Pinned
Link copied

Chris Richards is in the list

Despite the injury, Chris Richards made it to the list. Not a surprise. 

 
Pinned
Link copied

First one: Matt Turner

We're going in number order and the first name is.. Matt Turner! 

 
Pinned
Link copied

Roster is coming...

Stay tuned: we are about the get our roster! 

 
Pinned
Link copied

Tyler Adams: "It's an amazing feeling"

Speaking to FOX, Tyler Adams says: "It's extremely exciting, especially to have the opportunity to play in the 2022 World Cup and know about the emotions then. It's an amazing feeling to play in one now at home, it's extremely special. To give something back to this amazing county would be something incredible. Fearlessness. I think we've had that since Mauricio has come into the squad on Day One. We learned about it a bit in 2022, but I know we have the players to do it."

 
Pinned
Link copied

The surprising move: Gio Reyna in

According to the latest leaks and reports, Borussia Monchengladbach midfielder Gio Reyna is going to his second straight World Cup representing the United States men's national team. 

On the surface, this may not seem significant, as in 2022, Reyna was looked at as one of the top young talents in the world. The last four years have not been kind to Reyna's career though, and as he struggles for playing time in Germany others in his position, like Diego Luna, have starred in Major League Soccer. It's a big decision for Pochettino and one that comes with a lot of questions. 

While only Pochettino can explicitly say why he has taken Reyna to the World Cup, but the Argentine boss has stated that players need to be playing well for their clubs and for the USMNT to be in consideration, and that rule obviously hasn't applied to Reyna. He's only playing 510 Bundesliga minutes this season. When looking at Americans in the top five European leagues, 26 have made appearances so far this season, and Reyna's league minutes put him at only 19th of those 26.

 
Pinned
Link copied

About to start

We're about to start with the event in New York City! We will know the squad named by Mauricio Pochettino and the 26 players that will be part of the tournament this summer. 

 
Pinned
Link copied

Injuries abound

Injuries have impacted squad selection, with Johnny Cardoso and Patrick Agyemang set to miss the World Cup due to injuries that they have suffered, while Chris Richards also deals with fitness issues, although his foot injury is not expected to be serious. This squad unveiling will kick off the longest period that Pochettino has had with the senior national team ahead of a tournament, providing him with time to tweak things.

Chuck Booth
May 26, 2026, 6:48 PM
May. 26, 2026, 2:48 pm EDT
 
Pinned
Link copied

How to watch the USMNT roster reveal

  • Date: Tuesday, May 26 | Time: 3 p.m. ET
  • Location: Rooftop at Pier 17 -- New York City
  • TV: FOX | Live stream: Fubo TV (Try for free)
Chuck Booth
May 26, 2026, 6:38 PM
May. 26, 2026, 2:38 pm EDT
 
Pinned
Link copied

The Gio Reyna of it all

When figuring out why Gio Reyna reportedly is on the roster, here's a quick view at what he can bring, which is quite a ceiling raiser.

giovanni-reyna-comparison.png
CBS Sports
Chuck Booth
May 26, 2026, 6:38 PM
May. 26, 2026, 2:38 pm EDT
 
Pinned
Link copied

Hello and welcome

The sun is out, and it's time to announce a World Cup squad in New York City. By the end of the day, we'll know who Mauricio Pochettino will be taking to the World Cup, and can start getting some ideas of how they'll attack the World Cup. The midfield will likely be reliant on Tyler Adams but it's anyone's guess as to how the top attackers could shake out.

Chuck Booth
May 26, 2026, 6:25 PM
May. 26, 2026, 2:25 pm EDT
Now Playing
Share Video
Link copied!
  • Image thumbnail
    1:11

    The Pressure on Mauricio Pochettino to Get It Right

  • Image thumbnail
    1:43

    Predicting Who's In and Out for USMNT Roster

  • Image thumbnail
    0:49

    Analyzing USMNT's 2026 Goalkeeper Pool

  • Image thumbnail
    10:03

    Ranking The BEST #9's Of The 25/26 Season - Scoreline

  • Image thumbnail
    10:56

    Tottenham avoids RELEGATION, West Ham goes down to EFL Championship - Scoreline

  • Image thumbnail
    0:23

    Highlights: Portland Thorns at Kansas City Current (5/24)

  • Image thumbnail
    1:51

    Booth Recap: KC Current vs Portland Thorns

  • Image thumbnail
    1:19

    Reports: USMNT Roster Set For World Cup

  • Image thumbnail
    4:05

    England's 2026 World Cup Squad Is Announced! - Scoreline

  • Image thumbnail
    5:55

    Will Tottenham Survive Relegation? - Scoreline

  • Image thumbnail
    9:13

    Who Will Be Relegated From LaLiga? - Scoreline

  • Image thumbnail
    4:48

    RC Lens Win The Coupe de France - Scoreline

  • Image thumbnail
    0:56

    4 Teams Battling For 2 UCL Spots on Serie A's Final Matchday

  • Image thumbnail
    1:11

    Breaking Down the Tottenham-West Ham Relegation Battle

  • Image thumbnail
    1:08

    Liverpool Still Alive For UCL Berth, Need Help

  • Image thumbnail
    1:19

    Arsenal Will Take Celebrations in Victory Lap Game vs. Crystal Palace

  • Image thumbnail
    1:24

    The Richest Game in Football Filled With Drama After Southampton Expulsion

  • Image thumbnail
    0:59

    Pep Guardiola Managing His Final Game For Manchester City

  • Image thumbnail
    0:56

    What proud English club must do to avoid ultimate embarrassment of relegation

  • Image thumbnail
    1:34

    Brewers Climb to No. 3 in MLB Power Rankings

  • Image thumbnail
    0:22

    Who Wins Game 5: Spurs or Thunder?

  • Image thumbnail
    0:45

    Astros Throw MLB's 1st No-Hitter of 2026

  • Image thumbnail
    0:53

    Better Matchup for Knicks: Spurs or Thunder?

  • Image thumbnail
    0:24

    Expert Pick: Golden Knights to Sweep Avalanche

  • Image thumbnail
    1:03

    How Brewers' Misiorowski Compares to Vintage Greats

  • Image thumbnail
    1:00

    Breaking Down Hurricanes' Playoff OT Success

  • Image thumbnail
    1:11

    Highlights: Orioles' Cowser walks it off AGAIN

  • Image thumbnail
    0:43

    How Yadong Developed The 'Kung Fu Kid' Nickname

  • Image thumbnail
    1:05

    Pirates Hand Cubs 9th Straight Loss

  • Image thumbnail
    1:52

    Avalanche Morale 'As Low As It Can Get' After Collapse

  • Image thumbnail
    0:57

    Pick To Win the College World Series

  • Image thumbnail
    1:32

    Top Players to Watch in the D-1 Baseball Tournament

See All Soccer Videos