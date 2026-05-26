USMNT squad reveal: Mauricio Pochettino to announce official FIFA World Cup 2026 roster

USMNT OFFICIAL ROSTER
USMNT 2026 World Cup roster in full:
- Goalkeepers: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City FC), Matt Turner (New England Revolution)
- Defenders: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Auston Trusty (Celtic)
- Midfielders: Brenden Aaronson (Leeds United), Tyler Adams (AFC Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Alejandro Zendejas (Club América)
- Forwards: Folarin Balogun (AS Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Haji Wright (Coventry City), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Christian Pulisic (AC Milan), Tim Weah (Marseille).