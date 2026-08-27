Carlos Alcaraz's return to tennis immediately commands the spotlight as the US Open draw delivers a fascinating roadmap toward the season's final Grand Slam championship. After time away from competition with a wrist injury, the seven-time major champion arrives in New York in defense of last year's hard-court title with questions about his ability to rediscover his dominance quickly.

Alcaraz's placement headlines a loaded men's bracket despite the recent withdrawal of Jannik Sinner (knee), filled with dangerous early-round opponents and emerging contenders eager to capitalize. The women's draw carries similar intrigue, with several title threats facing difficult paths through the opening week at Flushing Meadows.

Draw day always boasts potential blockbuster matchups in the later rounds and Alcaraz's comeback adds another layer of suspense. If his body and timing cooperate, the sport's most electric star could quickly turn this tournament into his own welcome-back celebration under the lights.

No American man has won a major since Andy Roddick beat Juan Carlos Ferrero in the 2003 US Open final. Taylor Fritz's trip to the US Open final in 2024 was the closest an American man has come to ending the streak in two decades.

Fritz is the second highest-seeded American in the men's draw at No. 9, behind eight-seeded Ben Shelton.

Belarusian Aryna Sabalenka is the No. 1 seed on the women's side and beat American Amanda Anisimova in last year's tournament final, 6-3 7-6 (7-3). Sabalenka has four career slams, but has not captured a major this year.

American Coco Gauff, who's seeded fourth, won the US Open in 2023 and beat Jessica Pegula in straights on Sunday in Cincinnati to win her first title of 2026. Gauff lost to Karolina Muchova in the Wimbledon semifinals earlier this summer in her best majors showing of the season.

US Open men's draw

Alexander Zverev vs. Lorenzo Sonego Carlos Alcaraz vs. Roman Safiullin Felix Auger-Aliassime vs. Rinky Hijikata Novak Djokovic vs. Mariano Navone Flavio Cobolli vs. Francisco Comesna Alex de Minaur vs. Qualifier Daniil Medvedev vs. Qualifier Ben Shelton vs. Tallon Griekspoor Taylor Fritz vs. Darwin Blanch Arthur Fils vs. Stefanos Tsitsipas

The rest of the men's draw as follows:

11. Francis Tiafoe vs. Martin Damm

12. Rafael Jodar vs. Thanaski Kokkinakis

13. Lorenzo Musetti vs. Arthur Frey

14. Learner Tien vs. Nuno Borges

15. Alexander Bublik vs. JJ Wolf

16. Brandon Nakashima vs. Sebastian Baez

17. Jakub Mensik vs. Qualifier

18. Jiri Lehecka vs. Pablo Carreno Busta

19. Casper Ruud vs. Juan Manuel Cerundolo

20. Tommy Paul vs. Qualifier

21. Luciano Darderi vs. Qualifier

22. Valentin Vacherot vs. Aleksander Kovacevic

23. Andrey Rublev vs. Marin Cilic

24. Francisco Cerundolo vs. Filip Misolic

25. Alejandro Tabilo vs. Yannick Hanfmann

26. Arthur Rinderknech vs. Sho Shimabukuro

27. Tomas Martin Etcheverry vs. Vit Kopriva

28. Alexander Blockx vs. Qualifier

29. Cameron Norrie vs. Luca Van Assche

30. Matteo Arnaldi vs. James Duckworth

31. Zizou Bergs vs. Carlos Taberner

32. Ignacio Buse vs. Marcos Giron

Damir Dzumhur vs. Hubert Hurkacz

Miomir Kecmanovic vs. Denis Shapovalov

Tomas Machac vs. Qualifier

Jack Kennedy vs. Qualifier

Thiago Agustin Tirante vs. Adrian Mannarino

Dino Prizmic vs. Aleksander Shevchenko

Yibing We vs. Adam Walton

Jaime Faria vs. Jenson Brooksby

Sebastian Gorzny vs. Raphael Collignon

Jaume Munar vs. Terence Atmane

Kamil Majchrazak vs. Hamad Medjedovic

Aleksander Vukic vs. Qualifier

Alex Michelsen vs. Qualifier

Daniel Merida vs. Marton Fucsovics

Martin Landaluce vs. Qualifier

Matteo Berrettini vs. Stan Warwrinka

Roman Andres Burruchaga vs. Karen Khachanov

Alex Molcn vs. Benjamin Bonzi

Giovanni Mpetshi Perricard vs. Qualifier

Gael Monfils vs. Adolfo Daniel Vallejo

Mattia Bellucci vs. Qualifier

Camilo Ugo Carabelli vs. Jan-Lennard Struff

Juncheng Shang vs. Marco Trungelliti

Jesper De Long vs. Qualifier

Jan Choinski vs. Botic Van De Zandschulp

Zachary Svajda vs. Daniel Altmaier

Dane Sweeny vs. Coretin Moutet

Valentin Royer vs. Qualifier

Alexei Popyrin vs. Qualifier

Quentin Halys vs. Facundo Diaz Acosta

US Open women's draw

Aryna Sabalenka vs. Camilia Osorio Elena Rybakina vs. Thea Frodin Jessica Pegula vs. Elena-Gabriela Ruse Coco Gauff vs. Zeynep Sonmez Mirra Andreeva vs. Janice Tjen Linda Noskova vs. Katie Volynets Karolina Muchova vs. Sinja Kraus Iga Swiatek vs. Xiyu Wang Elina Svitolina vs. Solana Sierra Amanda Anisimova vs. Ashlyn Krueger

The rest of the seeded-women's draw as follows:

11. Marta Kostyuk vs. Qualifier

12. Belinda Bencic vs. Yulia Putintseva

13. Naomi Osaka vs. Anastasia Zakharova

14. Iva Jovic vs. Magdalena Frech

15. Diana Shnaider vs. Daria Snigur

16. Sorana Cirstea vs. Julia Grabher

17. Alexandra Eala vs. Qualifier

18. Ekaterina Alexandrova vs. McCartney Kessler

19. Jasmine Paolini vs. Veronika Erjavec

20. Maja Chwalinska. vs. Taylor Townsend

21. Anna Kalinskaya vs. Anna Blinksova

22. Madison Keys vs. Alina Korneeva

23. Elise Mertens vs. Kaitlin Quevedo

24. Anastasia Potapova vs. Tereza Valentova

25. Marie Bouzkova vs. Elsa Jacquemont

26. Emma Navarro vs. Lois Boisson

27. Barbora Krejcikova vs. Kamilia Rakhimova

28. Sara Bejlek vs. Cristina Bucsa

29. Ann Li vs. Antonia Ruzic

30. Jelana Ostapenko vs. Tatjana Maria

31. Leylah Fernandez vs. Shuai Zhang

32. Maria Sakkari vs. Qualifier