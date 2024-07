The Wimbledon tennis championships are off to a hot start with some huge upsets. Reigning Wimbledon champion Marketa Vondrousova lost her opening-round match to Jessica Bouzas Maneiro, while Andrey Rublev fell to Francesco Comesana in the latter's first ever Grand Slam match.

Other notable first-round results include world No. 1 Jannik Sinner beating Yannick Hanfmann, Carlos Alcaraz defeating Mark Lajal and women's world No. 1 Iga Swiatek besting Sofia Kenin. Novak Djokovic also advanced out of the opening round with a 6-1, 6-2, 6-2 win over Vit Kopriva.

Andy Murray withdrew from Wimbledon's singles competition following surgery to remove a cyst from his spine, though he intends to play doubles with his brother, Jamie Murray, in what is considered to be his final appearance at the tournament. Aryna Sabalenka also pulled out of Wimbledon singles due to shoulder surgery, cancelling her match with Emma Bektas.

Here is the schedule, key matchups, and singles seeds for Wimbledon 2024.

How to watch 2024 Wimbledon championships

Date: July 1-14, 2024

Location: All England Lawn Tennis and Croquet Club -- London

TV: ESPN, ABC, Tennis Channel | Stream: ESPN+, fubo (try for free)

Notable men's first-round scores

No. 1 Jannik Sinner beat Yannick Hanfmann 6-3, 6-4, 3-6, 6-3

No. 2 Novak Djokovic beat Vit Kopriva 6-1, 6-2, 6-2

No. 3 Carlos Alcaraz beat Mark Lajal 7-6, 7-3, 7-5, 6-2

No. 4 Alexander Zverev beat Roberto Caballes Baena 6-2, 6-4, 6-2

No. 5 Daniil Medvedev beat Aleksandar Kovacevic 6-3, 6-4, 6-2

No. 6 Audrey Rublev lost to Francisco Comesana 6-4, 5-7, 6-2, 7-6

No. 7 Hubert Hurkacz beat Radu Albot 5-7, 6-4, 6-3, 6-4

No. 8 Casper Ruud beat Alex Bolt 7-6, 6-4, 6-4

No. 9 Alex De Minaur beat James Duckworth 7-6, 7-6, 7-6

No. 10 Grigor Dimitrov beat Dusan Lajovic 6-3, 6-4, 7-5

Notable women's first-round scores

No. 1 Iga Swiatek beat Sofia Kenin 6-3, 6-4

No. 2 Coco Gauff beat Caroline Dolehide 6-1, 6-2

No. 4 Elena Rybakina beat Elena Gabriela Ruse 6-3, 6-1

No. 5 Jessica Pegula beat Ashlyn Krueger 6-2, 6-0

No. 6 Marketa Vondrousova lost to Jessica Bouzas Maneiro 6-2, 6-4

No. 7 Jasmine Paolini beat Sara Sorribes Tormo 7-5, 6-3

No. 8 Qinwen Zheng lost to Lulu Sun 6-4, 2-6, 4-6

No. 9 Maria Sakkari beat McCartney Kessler 6-3, 6-1

No. 10 Ons Jabeur beat Moyuka Uchijima 6-3, 6-1

Men's singles seeds

Jannik Sinner Novak Djokovic Carlos Alcaraz Alexander Zverev Daniil Medvedev Audrey Rublev Hubert Hurkacz Casper Ruud Alex De Minaur Grigor Dimitrov Stefanos Tsitsipas Tommy Paul Taylor Fritz Ben Shelton Holger Rune Ugo Humbert Felix Auger-Aliassime Sebastian Baez Nicolas Jarry Sebastian Korda Karen Khachanov Adrian Mannarino Alexander Bublik Alejandro Tabilo Lorenzo Musetti Francisco Cerundolo Tallon Griekspoor Jack Draper Frances Tiafoe Tomas Martin Etcheverry Mariano Navone Zhizhen Zhang

Women's singles seeds