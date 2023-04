The revamped USFL is back for its second season in 2023, and if you're wondering who plays for each team, you're in luck. Below we'll examine the 52-man rosters for all eight of them.

Some of the names you might recognize include former first-round NFL draft pick Reuben Foster (Pittsburgh Maulers), tight end Jace Sternberger (Birmingham Stallions), reigning USFL MVP Darius Victor (New Jersey Generals) and a host of quarterbacks such as J'Mar Smith (Stallions), Case Cookus (Philadelphia Stars), Kyle Lauletta (Generals), James Morgan (Maulers), Carson Strong (Michigan Panthers) and others.

Let's get to the rosters.

Birmingham Stallions

Name Number Position College OFFENSE





Adrian Hardy 16 WR Louisiana Tech Alex McGough 2 QB Florida International Austin Watkins 14 WR UAB Bo Scarbrough 25 RB Alabama Bobby Holly 44 FB Louisiana Tech CJ Marable 11 RB Coastal Carolina Cohl Cabral 69 C Arizona State Cole Schneider 65 G Central Florida Darius Harper 76 T Cincinnati Davion Davis 13 WR Sam Houston State Deon Cain 85 WR Clemson Derwin Gray 77 T Maryland J'Mar Smith 6 QB Louisiana Tech Jace Sternberger 12 TE Texas A&M Jahmir Johnson 67 T Texas A&M Jalen Morton 18 QB Prairie View A&M Lukayus McNeil 75 T Louisville Marlon Williams 17 WR UCF Matt Kaskey 63 G Dartmouth Michael Dereus 8 WR Georgetown Myron Mitchell 81 WR UAB O'Shea Dugas 74 OL Louisiana Tech Thaddeus Moss 0 TE LSU Zaquandre White 4 RB South Carolina DEFENSE





Brian Allen 29 CB Utah Christian McFarland 5 S Idaho State Darrion Daniels 94 DE Nebraska Dondrea Tillman 99 DE Indiana (PA) Donnie Lewis II 20 CB Tulane Elijah Sullivan 57 LB Kansas State JoJo Tillery 27 S Wofford Joe Jackson 90 DE Miami (FL) Joe Ozougwu 47 DE Arkansas State Jonathan Newsome 55 DE Ball State Jordan Thompson 78 DE Northwestern Khalil Davis 95 DT Nebraska Lorenzo Burns 22 CB Arizona Malik Grant 0 S Marshall Mark Fields II 0 CB Clemson Nate Brooks 26 CB North Texas Nate Holley 36 S Kent State Quentin Poling 59 LB Ohio Rashad Smith 35 LB Florida Atlantic Scooby Wright III 33 LB Arizona T.J. Carter 7 S TCU T.J. Green 23 S Clemson Tyree Robinson 9 S Oregon Willie Henry 96 DT Michigan Willie Yarbary 97 DL Wake Forest SPECIAL TEAMS





Brandon Aubrey 10 K Notre Dame Colby Wadman 15 P UC Davis Ryan Langan 41 LS Georgia Southern

Houston Gamblers

Name Number Position College OFFENSE





Anthony Ratliff-Williams 1 WR North Carolina Avery Gennesy 74 OL Texas A&M Bamidele Olaseni 0 T Utah Brandon Barnes 8 TE Alabama State Brandon Hitner 78 T Villanova Braylon Jones 52 C Houston Clint Sigg Jr. 42 TE Lindenwood Deontez Alexander 80 WR Franklin Devwah Whaley 4 RB Arkansas Jair Joseph 65 G Nicholls State Jordan Steckler 72 OL Northern Illinois Josh Pederson 85 TE Louisiana-Monroe Julian Allen 86 TE Southern Miss Justin Hall 17 WR Ball State Keke Chism 81 WR Missouri Kenji Bahar 11 QB Monmouth Kristjan Sokoli 60 OL Buffalo Mark Thompson 7 RB Florida Montell Cozart 18 QB Boise State Na'Ty Rodgers 51 T Houston Nick Buchanan 66 C Florida Rodell Rahmaan 86 TE Tennessee State T.J. Pledger 29 RB Utah Teo Redding 9 WR Bowling Green Terry Wilson 3 QB New Mexico Tyler Higby 77 OL Michigan State Tyler Palka 16 WR Gannon (PA) DEFENSE





Andrew Soroh 14 S Florida Atlantic Bydarrius Knighten 5 CB Auburn Chigozie Nnoruka 93 DT Miami (FL) Damion Daniels 99 DT Nebraska Dayan Lake 25 S BYU Donald Rutledge Jr. 38 DB Georgia Southern Eli Howard 95 DE Texas Tech Ikenna Onwuasoanya 92 DT CSU-Pueblo Isaiah Chambers 40 DE McNeese State Isaiah Pryor 30 LB Notre Dame Jeremiah Johnson 2 S Concord (WV) Khalan Tolson 44 LB Illinois Malcolm Washington 10 CB Northern Iowa Manny Bunch 22 S Tulsa Marcel Spears Jr. 27 LB Iowa State Nick Grant 20 CB Virginia Reggie Walker 59 DE Kansas State Ronheen Bingham 15 LB Arkansas State Stefan Claiborne 21 S Western Michigan T.J. Tyler 18 LB Princeton Tim Bonner 45 DE Florida Atlantic Trey Hoskins 31 DB Weber State SPECIAL TEAMS





Andrew Galitz 13 P Baylor Nick Vogel 19 K UAB Ross Reiter 0 LS Colorado State

Memphis Showboats

Name Number Position College OFFENSE





Alex Collins 2 RB Arkansas Brady White 3 QB Memphis Clayton Bradley 70 T UNLV Cole Kelley 15 QB SE Louisiana Corbin Kaufusi 65 T BYU D.J. Myers 19 WR Midwestern State Daniel Helm 80 TE Duke David Hamm 32 RB McNeese State Derrick Dillon 4 WR LSU Jarron Jones 77 T Notre Dame Jay Jay WIlson 88 TE Arizona State John Franklin III 1 WR Florida Atlantic John Mitchell 85 WR Florida Atlantic Justin Stockton 8 RB Texas Tech Kwan Stallworth 64 G Valdosta State Malik Clark 72 G Kansas Matt Burrell Jr. 69 OL Ohio State Osirus Mitchell 12 WR Mississippi State Rashard Davis 6 WR James Madison Ryan McDaniel 18 WR North Carolina Central Ryan Willis 10 QB Virginia Tech Sadarius Hutcherson 0 G South Carolina Terrone Prescod 55 T North Carolina State Vinny Papale 13 WR Delaware DEFENSE





Aaron Hansford 20 LB Texas A&M Anthony Butler 50 LB Liberty Antonio Reed 42 S Nebraska Big Kat Bryant 59 DE UCF Daylon Mack 94 DT Texas A&M Delrick Abrams Jr. 21 CB Colorado Dillon Faamatau 90 DT Oklahoma Greg Reaves 41 LB South Florida Jeff McCulloch 33 DE Texas Jeremiah Valoaga 98 DE UNLV Jermaine Kelly Jr. 24 CB San Jose State John Atkins 99 DT Georgia Jordan Williams 95 DE Virginia Tech Josh Nurse 14 CB Utah Kahzin Daniels 6 DE Charleston (WV) Karrheem Darrington 25 CB Bethel (TN) Kyree Woods 27 S San Diego State Lamont McPhatter II 23 S California (PA) Malik Lawal 39 LB Arizona State Nate Hall 35 LB Northwestern Quenton Meeks 7 CB Stanford Stephen Griffin 40 S North Carolina State T.J. Neal 5 LB Wofford Troy Warner 22 CB BYU Viane Moala 97 DT Utah SPECIAL TEAMS





Alex Kessman 17 K Pittsburgh Brandon Wright 16 K Georgia State Ryan DiSalvo 44 LS San Jose State

Michigan Panthers

Name Number Position College OFFENSE





AJ Richardson 20 WR Boise State Brodarious Hamm 79 T Auburn Carson Strong 11 QB Nevada Cole Hikutini 80 TE Louisville Corey Hoelck 72 T Nebraska-Kearney Denzel Okafor 70 T Texas Devin Ross 35 WR Colorado Eric Barriere 6 QB Eastern Washington Gene Pryor 51 T Hawaii Ishmael Hyman 13 WR James Madison Joe Walker 8 WR Delaware Josh Babicz 82 TE North Dakota State Josh Love 12 QB San Jose State Joshua Dunlop 64 T UTSA Keith Williams 77 T Nebraska Kyle Markway 88 TE South Carolina Marcus Baugh 85 TE Ohio State Marcus Simms 9 WR West Virginia Noah Johnson 61 C Kansas State Reggie Corbin 3 RB Illinois Ryan Nelson 75 T Virginia Sean Pollard 76 C Clemson Stevie Scott III 2 RB Indiana Trey Quinn 18 WR SMU Whop Philyor 4 WR Indiana DEFENSE





Breeland Speaks 57 DE Ole Miss Corrion Ballard 7 S Utah Cory Rahman 22 S Tennessee State Delano Hill 19 S Michigan Ethan Westbrooks 90 DL West Texas A&M Frank Ginda 5 LB San Jose State Garrett Marino 95 DT UAB Jalin Burrell 23 CB New Mexico Jamal Milan 94 DT Illinois Josh Butler 23 CB Michigan State Keandre Evans 25 CB Ouachita Baptist Kiante Hardin 24 DB Pittsburg State Leon Jacobs 95 LB Wisconsin Levonta Taylor 1 CB Florida State Noah Dawkins 10 LB The Citadel Paddy Fisher 40 LB Northwestern Ron'Dell Carter 97 LB James Madison Santrell Latham 30 LB Southern Miss Sean Mahome 29 S West Virginia Terry Myrick 44 LB Eastern Michigan Tre Williams 55 DE Arkansas Vantrel McMillan 42 DE Chattanooga Walter Palmore 99 DT Missouri Warren Saba 17 S East Carolina SPECIAL TEAMS





Cole Murphy 16 K Syracuse Kyle Kramer 15 P Indiana Shane Griffin 52 LS West Chester

New Jersey Generals

Name Number Position College OFFENSE





Alonzo Moore 13 WR Nebraska Braedon Bowman 80 TE South Alabama Brandon Haskin 76 OL Tennessee State Calvin Ashley 71 T Florida A&M Cam Carter 60 T Murray State Cam Echols-Luper 18 WR Western Kentucky Charles Jones 0 TE Tulane Dakota Prukop 9 QB Oregon Darius Victor 27 RB Towson Darrell Stewart Jr. 82 WR Michigan State De'Andre Johnson 1 QB Texas Southern De'Morney Pierson-El 16 WR Nebraska Evan Heim 69 C Minnesota State-Mankato Isaiah Battle 75 T Clemson Jake Lacina 68 OL Augustana (SD) Kingston Davis 29 RB Miles (AL) Kyle Lauletta 11 QB Richmond Marcus Green 14 WR Louisiana-Monroe Randy Satterfield 8 WR Lyon College (AR) Robert Myers 70 OL Tennessee State Saige Young 66 OL Vanderbilt Terry Poole 72 T San Diego State Trey Williams 3 RB Texas A&M Warren Newman 15 WR Jackson State Wes Saxton Jr. 17 TE South Alabama Woody Brandom 88 TE Sam Houston State DEFENSE





Anthony Blue 40 CB Newberry Blake Countess 26 CB Auburn Bryson Young 56 LB Oregon Chris Orr 2 LB Wisconsin Christian Tutt 6 CB Auburn D'Juan Hines 4 LB Houston DJ Daniel 20 CB Georgia Deyon Sizer 95 DL CSU Pueblo Dravon Askew-Henry 7 S West Virginia Hercules Mata'afa 93 DE Washington State Jalen Choice 50 LB Jacksonville State Kenneth Randall 59 DT Charleston (WV) Kevin Thurmon Jr. 91 DT Arkansas State Kolin Hill 55 LB Texas Tech Meiko Dotson 25 CB Florida State Mike Bell Jr. 12 S Fresno State Paris Ford 24 S Pittsburgh Shalom Luani 5 S Washington State Toby Johnson 90 DL Georgia Trae Elston 21 CB Ole Miss Tyrone Truesdell 97 DT Florida Tyshun Render 99 DE Middle Tennessee State Willie Eubanks III 51 LB The Citadel SPECIAL TEAMS





Brock Miller 19 P Southern Utah Jordan Ober 44 LS Nebraska Nick Sciba 28 K Wake Forest

New Orleans Breakers

Name Number Position College OFFENSE





Anthony Jones 6 RB Florida International Aqeel Glass 10 QB Alabama A&M Davis Cheek 17 QB Elon Dee Anderson 80 WR Alabama A&M EJ Bibbs 85 TE Iowa State Eli Stove 12 WR Auburn Ezra Gray 21 RB Alabama State Jack Kramer 65 G Bowling Green Jared Scott 88 TE Idaho State Johnnie Dixon 2 WR Ohio State Johnathan Adams 9 WR Arkansas State Justin Alexander-Johnson 44 TE Mississippi State Kai Absheer 59 T Florida International Khalique Washington 72 G Southern Miss Kirk Kelley 79 G Troy Lee Morris 5 WR Oklahoma Marcus Tatum 63 T UCF Marquis Lucas 74 G West Virginia McLeon Bethel-Thompson 1 QB Sacramento State Paul Adams 77 T Missouri Sage Surratt 13 TE Wake Forest Salesi Uhatafe 62 T Utah Steven Rowzee 67 G Troy Wes Hills 31 RB Slippery Rock DEFENSE





Adonis Alexander 3 CB Virginia Tech Alex Thomas 38 CB Ferris State Anree Saint-Amour 94 DE Georgia Tech Bryce Watts 0 CB UMass Chris Richardson 53 DT UTEP Connor Christian 98 DT Jacksonville State Derrick Jones 15 DB Ole Miss Derrion Rakestraw 30 S Colorado Djimon Brooks 35 DT Georgia Tech Greg Eisworth II 33 S Iowa State Jarey Elder 23 S West Chester Jerod Fernandez 4 LB North Carolina State Jordan Brailford 95 LB Oklahoma State Justus Reed 97 DE Virginia Tech Keonte Schad 90 DT Oregon State Mike Stevens 7 CB NC State Nevelle Clarke 14 DB Central Florida Nigel Chavis 8 LB Norfolk State Reginald Howard Jr. 55 DT Toledo Saquan Hampton 29 S Rutgers Shaheed Salmon 56 LB Samford Sidney McCloud 22 S Ferris State Vontae Diggs 20 LB Connecticut Zakoby McClain 11 LB Auburn SPECIAL TEAMS





Matt Coughlin 49 K Michigan State Matt White 19 P Monmouth Turner Bernard 60 LS San Diego State

Philadelphia Stars

Name Number Position College OFFENSE





Airon Servais 60 T Syracuse Blake Camper 74 OL South Carolina Bug Howard 11 TE North Carolina C.J. Perez 64 C Temple Case Cookus 10 QB Northern Arizona Chris Rowland 12 WR Tennessee State Colby Ragland 67 T UAB Corey Coleman 1 WR Baylor Darnell Holland 6 RB Kennesaw State Devin Gray 7 WR Cincinnati Dexter Williams 27 RB Notre Dame Diondre Overton 14 WR Clemson Jacob Burton 73 OL Baylor Jahair Jones 78 OL Miami (FL) Jordan Suell 2 WR Southern Oregon K.J. Costello 19 QB Mississippi State Keric Wheatfall 17 WR Fresno State Kevin Thomson 13 QB Washington Larry Dalla Betta 89 TE West Florida Leon Johnson 75 T Temple Matt Colburn II 5 RB Wake Forest Pro Wells 88 TE TCU Ryan Izzo 85 TE Florida State Samuel Akem 84 WR Montana Sean Brown 65 C Mississippi Valley State Shamarious Gilmore 70 G Georgia State Terry Wright 9 WR Purdue Tristen Taylor 61 T Eastern Washington Vad Lee 19 QB James Madison DEFENSE





Adam Rodriguez 58 DE Weber State Ali Fayad 98 DE Western Michigan Amani Dennis 29 CB Carthage Carson Taylor 99 DE Northern Arizona Cedrick Lattimore 90 DT Iowa Channing Stribling 8 CB Michigan Chris Nelson 97 DT Texas Cody Brown 21 S Arkansas State Darius Hodge 44 LB Marshall Denzel Williams 39 DB Villanova Devin Taylor 33 DB Bowling Green Evan Worthington 20 S Colorado Gabriel Sewell Jr. 55 LB Nevada Joey Alfieri 50 LB Stanford Jordan Genmark Heath 52 LB Notre Dame Jordan Moore 30 LB UTSA Jordon Scott 94 DT Oregon Joshua Moon 18 S Georgia Southern Kadofi Wright 31 LB Buffalo LaDarius Wiley 4 S Vanderbilt Mazzi Wilkins 23 CB South Florida Ralph Holley 95 DT Western Michigan Stamford Samuels III 3 CB Florida State Te'Von Coney 22 LB Notre Dame Tyler Clark 92 DT Georgia SPECIAL TEAMS





Luis Aguilar 15 K Northern Arizona Ryan Navarro 69 LS Oregon State

Pittsburgh Maulers