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  • WCAR
  • #0
  • G

Tina Bowers

Player Bio

HT: 5-9
Birthplace: Liberty, NC

Next Game

Mon, Nov 2 @ 6:00 pm ET
vs Carolina University Bruins
  • Ramsey Center

2025 Stats

STATS MPG PPG FG% RPG APG
Regular Season

Top Tina Bowers News

Southern Standings

Team Conf Overall
NCGRN
 0-0 0-0
WCAR
 0-0 0-0
SAMFORD
 0-0 0-0
FURMAN
 0-0 0-0
WOFF
 0-0 0-0
ETNST
 0-0 0-0
TNTECH
 0-0 0-0
CHATT
 0-0 0-0
MERCER
 0-0 0-0
Full Standings