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Player Bio
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HT: 5-9
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Birthplace: Liberty, NC
Next Game
Mon, Nov 2 @
6:00 pm ET
vs
Carolina University Bruins
2025 Stats
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STATS
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MPG
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PPG
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FG%
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RPG
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APG
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Regular Season
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