Last Game
Sun, Dec 28 |
ESP+
@ Austin Peay Governors (10-2)
- F&M Bank Arena
Schedule
|Regular season
|@
-
0:51
NCAAW Highlights: St. John's at No. 1 UConn (1/7)
-
0:50
NCAAW Highlights: No. 17 Texas Tech at West Virginia (1/7)
-
0:37
NCAAW Highlights: No. 11 Iowa State at Cincinnati (1/7)
-
1:39
NCAAW Highlights: George Mason at VCU (1/4)
-
0:31
NCAAW Highlights: No. 12 Vanderbilt at Arkansas (1/1)
-
0:27
NCAAW Highlights: No. 10 Iowa State at Houston (12/31)
-
0:35
NCAAW Highlights: No. 4 UCLA at Penn State (12/31)
-
0:33
NCAAW Highlights: Pitt at No. 18 Notre Dame (12/29)
-
0:32
JUST IN: AP Top 25 Women's Basketball Poll Released
-
0:22
NCAAW Highlights: Alabama State at No. 13 Baylor (12/9)
-
0:45
NCAAW Highlights: DePaul at No. 1 UCONN (12/7)
-
0:32
NCAAW Highlights: NC Central at No. 3 South Carolina (12/7)
-
2:49
NCAAW Highlights: Montana St at North Dakota St (12/3)
-
0:46
NCAAW Highlights: Villanova at No. 25 West Virginia (12/1)
-
0:30
NCAAW Highlights: McNeese State vs No. 21 West Virginia
-
0:28
This Just In: Women's CBB AP Poll
-
1:06
NCAAM Highlights: No. 23 Creighton at No. 19 Gonzaga (11/11)
-
0:32
Highlights: Prairie View A&M at No. 20 Oklahoma State (11/11)
-
1:32
Booth Recap: Gonzaga at Toledo (11/9)
-
0:30
Women's Highlights: No. 7 Duke vs. No. 16 Baylor - Oui-Play Paris