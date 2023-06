The 2023 FIFA Women's World Cup in Australia and New Zealand will begin on July 20. The eighth edition of the tournament will feature 32 participating nations for the first time. Some national teams have released preliminary rosters while others have announced their final 23-player squads.

Group A

Norway - Final

Goalkeepers: Cecilie Fiskerstrand (LSK Kvinner), Guro Pettersen (Valerenga), Aurora Mikalsen (Brann)

Defenders: Anja Sonstevold (Inter Milan), Tuva Hansen (Bayern Munich), Guro Bergsvand (Brighton), Maren Mjelde (Chelsea), Thea Bjelde (Valerenga), Mathilde Harviken (Rosenborg), Sara Horte (Rosenborg), Marit Bratberg Lund (Brann)

Midfielders: Ingrid Syrstad Engen (FC Barcelona), Vilde Boe Risa (Manchester United), Guro Reiten (Chelsea), Frida Maanum (Arsenal), Amalie Eikeland (Reading), Julie Blakstad (Manchester City), Emilie Haavi (Roma)

Forwards: Ada Hegerberg (Lyon), Sophie Roman Haug (Roma), Karina Sævik (Vålerenga), Anna Josendal (Rosenborg)



Philippines - Preliminary

Goalkeepers: Kiara Fontanilla (Central Coast Mariners), Kaiya Jota (LA Breakers), Olivia McDaniel, Inna Palacios (Kaya–Iloilo)

Defenders: Maya Alcantara (Georgetown University), Alicia Barker (Pacific Northwest), Angela Beard (Western United), Reina Bonta (Santos), Jessika Cowart (IFK Kalmar), Malea Cesar (Blacktown City), Sofia Harrison, Hali Long(Kaya–Iloilo), Dominique Randle (Þór/KA)

Midfielders: Tahnai Annis (Þór/KA), Ryley Bugay, Anicka Castañeda (Mt Druitt Town Rangers), Sara Eggesvik (Norway KIL/Hemne), Kaya Hawkinson (Cal State), Eva Madarang (Blacktown Spartans), Jessica Miclat (Eskilstuna United DFF), Isabella Pasion (Lebanon Trail High School), Quinley Quezada (Red Star Belgrade), Jaclyn Sawicki (Western United)

Forwards: Sarina Bolden (Western Sydney Wanderers), Isabella Flanigan (West Virginia University), Carleigh Frilles (Coastal Carolina University), Katrina Guillou (Piteå IF), Chandler McDaniel, Meryll Serrano (Stabæk)



Group B

Australia - Preliminary

Goalkeepers: Mackenzie Arnold (West Ham), Teagan Micah (Rosengard), Jada Whyman (Sydney FC), Lydia Williams (Brighton)

Defenders: Ellie Carpenter (Lyon), Steph Catley (Arsenal), Charlotte Grant (Vittsjo GIK), Clare Hunt (Western Sydney Wanderers), Alanna Kennedy (Manchester City), Aivi Luik (BK Hacken), Courtney Nevin (Leicester City on loan from Hammarby), Clare Polkinghorne (Vittsjo GIK)

Midfielders: Alex Chidiac (Racing Louisville), Kyra Cooney-Cross (Hammarby IF), Katrina Gorry (Vittsjo GIK), Chloe Logarzo (Western Logarzo), Amy Sayer (Stanford University), Emily van Egmond (San Diego Wave), Clare Wheeler (Everton), Tameka Yallop (SK Brann)

Forwards: Larissa Crummer (SK Brann), Caitlin Foord (Arsenal), Mary Fowler (Manchester City), Emily Gielnik (Free agent), Sam Kerr (Chelsea), Hayley Raso (Free agent), Remy Siemsen (Leicester City), Kyah Simon (Free agent), Cortnee Vine (Sydney FC)

Canada - Preliminary

Goalkeepers: Sabrina D'Angelo (Arsenal), Lysianne Proulx (Torreense), Kailen Sheridan (San Diego Wave)

Defenders: Kadeisha Buchanan (Chelsea), Vanessa Gilles (Lyon), Shelina Zadorsky (Tottenham), Jade Rose (Harvard University) , Allysha Chapman (Houston Dash), Ashley Lawrence (PSG), Jayde Riviere (Man Utd)

Midfielders: Quinn (OL Reign), Marie-Yasmine Alidou D'Anjou (Famalicao), Simi Awujo (University of Southern California), Jessie Fleming (Chelsea), Julia Grosso (Juventus), Sophie Schmidt (Houston Dash), Desiree Scott (Kansas City Current)

Forwards: Jordyn Huitema (OL Reign), Cloe Lacasse (Benfica), Clarissa Larisey (BK Hacken), Adriana Leon (Portland Thorns), Christine Sinclair (Portland Thorns), Nichelle Prince (Houston Dash), Deanne Rose (Reading), Evelyne Viens (Kristianstad)



Nigeria - Final

Goalkeepers: Chiamaka Nnadozie (Paris FC), Tochukwu Oluehi (Hakkarigucu Spor), Yetunde Balogun

Defenders: Onome Ebi (Levante), Osinachi Ohale (Deportivo Alaves), Glory Ogbonna (Besiktas), Ashleigh Plumptre (Leicester City), Rofiat Imuran (Stade de Reims), Tosin Demehin (Stade de Reims)

Midfielders: Halimatu Ayinde (FC Rosengard), Christy Ucheibe (Benfica), Deborah Abiodun (Rivers Angels FC), Jennifer Echegini (Florida State University)

Forwards: Uchenna Kanu (Racing Louisville), Rasheedat Ajibade (Atletico Madrid), Gift Monday (UDG Tenerife), Toni Payne (Sevilla), Ifeoma Onumonu (Gotham FC), Michelle Alozie (Houston Dash), Asisat Oshoala (Barcelona), Francisca Ordega (CSKA Moscow), Esther Okoronkwo (Saint-Etienne), Desire Oparanozie (Wuhan Jianghan University)



Ireland - Final

Goalkeepers: Courtney Brosnan (Everton), Grace Moloney (Reading), Megan Walsh (Brighton & Hove Albion)

Defenders: Heather Payne (Florida State), Louise Quinn (Birmingham City), Niamh Fahey (Liverpool), Aine O'Gorman (Shamrock Rovers), Chloe Mustaki (Bristol City), Claire O'Riordan (Celtic), Diane Caldwell (Reading), Izzy Atkinson (West Ham), Megan Connolly (Brighton & Hove Albion)

Midfielders: Katie McCabe (Arsenal), Denise O'Sullivan (North Carolina Courage), Lily Agg (London City Lionesses), Ciara Grant (Hearts), Lucy Quinn (Birmingham City), Sinead Farrelly (Gotham City NYC), Ruesha Littlejohn (Aston Villa)

Forwards: Amber Barrett (Standard Liege), Kyra Carusa (London City Lionesses), Abbie Larkin (Shamrock Rovers), Marissa Sheva (Washington Spirit)

Group C

Costa Rica - Preliminary

Goalkeepers: Priscilla Tapia (Saprissa FF), Daniela Solera (Sporting FC), Noelia Bermúdez (Alajuelense), Génesis Pérez (University of Central Florida)

Defenders: Mariana Benavides (Saprissa FF), María Paula Elizondo (Saprissa FF), Daniela Cruz, Lixy Rodríguez (Libre), Valeria Del Campo, María Paula Porras (Sporting FC), Yesmi Rodríguez (Sporting FC), Fabiola Villalobos (Alajuelense), María Paula Coto (Alajuelense), Gabriela Guillén (Alajuelense)

Midfielders: Katherine Alvarado (Saprissa FF), Mariela Campos (Saprissa FF), Gloriana Villalobos (Saprissa FF), Emilie Valenciano (Libre), Melissa Herrera, Cristin Granados (Sporting FC), Yerling Ovares (Sporting FC), Emily Flores (Sporting FC), Alexandra Pinell (Alajuelense), Sheika Scott (Alajuelense), Raquel Rodríguez (Portland Thorns)

Forwards: Catalina Estrada (Saprissa FF), Priscilla Chinchilla (Libre), Carolina Venegas (Libre), Sofía Varela (Libre), María Paula Salas (Monterrey)

Japan - Final

Goalkeepers: Ayaka Yamashita (INAC Kobe Leonessa), Chika Hirao (Albirex Niigata), Momoko Tanaka (Tokyo Verdy Beleza)

Defenders: Saki Kumagai (Roma), Risa Shimizu (West Ham), Rion Ishikawa(Urawa Reds), Moeka Minami (Roma), Shiori Miyake (INAC Kobe Leonessa), Kiko Seike (Urawa Reds), Miyabi Moriya (INAC Kobe Leonessa)

Midfielders: Yui Hasegawa (Manchester City), Jun Endo (Angel City), Fuka Nagano (Liverpool), Hinata Miyazawa (MyNavi Sendai), Hikaru Naomoto (Urawa Reds), Hina Sugita (Portland Thorns), Honoka Hayashi (West Ham), Aoba Fujino(Tokyo Verdy Beleza), Hana Takahashi (Urawa Reds)

Forwards: Maika Hamano (Hammarby), Riko Ueki (Tokyo Verdy Beleza), Mina Tanaka (INAC Kobe Leonessa), Remina Chiba (JEF United)

Spain - Preliminary

Goalkeepers: Misa Rodríguez (Real Madrid), Cata Coll (Barcelona), Enith Salon (Valencia), Elene Lete (Real Sociedad)

Defenders: Ivana Andrés (Real Madrid), Olga Carmona (Real Madrid), Sheila García (Atlético de Madrid), Irene Paredes (Barcelona), Rocío Gálvez (Real Madrid), Ona Batlle (Manchester United), Laia Codina (Barcelona), Paula Tomás (Levante), Oihane Hernández (Athletic), Jana (Barcelona)

Midfielders: Claudia Zornoza (Real Madrid), Irene Guerrero (Atlético de Madrid), María Pérez (Barcelona), Alexia Putellas (Barcelona), Aitana Bonmatí (Barcelona), Teresa Abelleira (Real Madrid), Maite Oroz (Real Madrid), Fiamma Benítez (Valencia)

Forwards: Jenni Hermoso (Pachuca), Esther González (Real Madrid), Alba Redondo (Levante), Athenea del Castillo (Real Madrid), Marta Cardona (Atlético de Madrid), Salma Paralluelo (Barcelona), Eva Navarro (Atlético de Madrid), Imma Gabarro (Sevilla)

Zambia - Preliminary

Goalkeepers: Catherine Musonda (Tomiris-Turan-Kazakhstan), Eunice Sakala (Nkwazi Queens), Hazel Nali (Fatih Vatan Sport-Turkey), Chitete Munsaka (Elite Ladies), Letisha Lungu (ZESCO Ndola Girls)

Defenders: Margaret Belemu (Shanghai Shengli-China), Martha Tembo (BIIK Kazygurt Shymkent-Kazakhstan), Lushomo Mweemba, Agness Musesa, Esther Siamfuko (all Green Buffaloes), Pauline Zulu, Esther Banda (BUSA), Judith Soko (YASA), Jackline Nkole (Indeni Roses), Mary Mulenga (Red Arrows), Vast Phiri (ZESCO Ndola Girls)

Midfielders: Comfort Selemani (Elite Ladies), Misozi Zulu (Hakkarigucu Spur-Turkey), Ireen Lungu, Hellen Chanda (both BIIK Kazygurt Shymkent-Kazakhstan), Evarine Susan Katongo (ZISD Women), Mary Wilombe, Susan Banda (both Red Arrows), Rhoda Chileshe (Indeni Roses), Prisca Chilufya (Fatih Karagumruk A.S-Turkey), Avell Chitundu (ZESCO Ndola Girls)

Forwards: Xiomara Mapepa (Elite Ladies), Ochumba Oseke Lubanji (Red Arrows), Regina Chanda (ZANACO Ladies), Hellen Mubanga, Rachael Nachula (both Zaragoza CFF-Spain), Grace Chanda, Rachael Kundananji (both Madrid CFF-Spain), Barbra Banda (Shanghai Shengli-China), Maylan Mulenga (Green Buffaloes)

Group D

England - Final

Goalkeepers: Mary Earps (Manchester United), Hannah Hampton (Aston Villa), Ellie Roebuck (Manchester City)

Defenders: Millie Bright (Chelsea), Lucy Bronze (Barcelona), Jess Carter (Chelsea), Niamh Charles (Chelsea), Alex Greenwood (Manchester City), Esme Morgan (Manchester City), Lotte Wubben-Moy (Arsenal)

Midfielders: Laura Coombs (Manchester City), Jordan Nobbs (Aston Villa), Georgia Stanway (Bayern Munich), Ella Toone (Manchester United), Keira Walsh (Barcelona), Katie Zelem (Manchester United)

Forwards: Rachel Daly (Aston Villa), Bethany England (Tottenham), Lauren Hemp (Manchester City), Lauren James (Chelsea), Chloe Kelly (Manchester City), Katie Robinson (Brighton), Alessia Russo (Manchester United)



Group E



Netherlands - Preliminary



Goalkeepers: Daphne van Domselaar (Twente), Lize Kop (Ajax), Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag), Jacintha Weimar (Feyenoord)

Defenders: Stefanie van der Gragt (Inter), Dominique Janssen (Wolfsburg), Kika van Es (PSV), Merel van Dongen (Atletico Madrid), Aniek Nouwen (AC Milan), Lynn Wilms (Wolfsburg), Kerstin Casparij (Man City), Caitlin Dijkstra (Twente)

Midfielders: Sherida Spitse (Ajax), Danielle van de Donk (Lyon), Jackie Groenen (PSG), Jill Roord (Wolfsburg), Victoria Pelova (Arsenal), Damaris Egurrola (Lyon), Jill Baijings (Bayer Leverkusen), Wieke Kaptein (Twente)

Forwards: Lieke Martens (PSG), Shanice van de Sanden (Liverpool), Lineth Beerensteyn (Juventus), Renate Jansen (Twente), Esmee Brugts (PSV), Katja Snoeijs (Everton), Romee Leuchter (Ajax), Fenna Kalma (Twente), Tiny Hoekstra (Ajax), Alieke Tuin (Fortuna Sittard)



Portugal - Preliminary

Goalkeepers: Ines Pereira (Servette), Patricia Morais (Braga), Rute Costa (Benfica)

Defenders: Joana Marchao (Parma), Lucia Alves (Benfica), Carole Costa (Benfica), Ana Seica (Benfica), Diana Gomes (Sevilla), Silvia Rebelo (Benfica), Catarina Amado (Benfica)

Midfielders: Dolores Silva (Braga), Fatima Pinto (Alaves), Andreia Norton (Benfica), Andreia Jacinto (Real Sociedad), Tatiana Pinto (Levante), Kika Nazareth (Benfica), Ana Rute (Braga)

Forwards: Diana Silva (Sporting CP), Ana Borges (Sporting CP), Ana Capeta (Sporting CP), Jessica Silva (Benfica), Carolina Mendes (Braga), Telma Encarnacao (Maritimo)

United States - Final

Goalkeepers: Aubrey Kingsbury (Washington Spirit; 1), Casey Murphy (North Carolina Courage; 14), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars; 90)

Defenders: Alana Cook (OL Reign; 24/1), Crystal Dunn* (Portland Thorns FC; 131/24), Emily Fox (North Carolina Courage; 28/1), Naomi Girma (San Diego Wave FC; 15/0), Sofia Huerta (OL Reign; 29/0), Kelley O'Hara (NJ/NY Gotham FC; 157/3), Emily Sonnett* (OL Reign; 74/1)

Midfielders: Savannah DeMelo (Racing Louisville FC; 0/0), Julie Ertz (Angel City FC; 118/20), Lindsey Horan (Olympique Lyon, FRA; 128/27), Rose Lavelle (OL Reign; 88/24), Kristie Mewis (NJ/NY Gotham FC; 51/7), Ashley Sanchez (Washington Spirit; 24/3), Andi Sullivan (Washington Spirit; 44/3)

Forwards: Alex Morgan (San Diego Wave FC; 206/121), Megan Rapinoe (OL Reign; 199/63), Trinity Rodman (Washington Spirit; 17/2), Sophia Smith (Portland Thorns FC; 29/12), Alyssa Thompson (Angel City FC; 3/0), Lynn Williams (NJ/NY Gotham FC; 52/15)



Vietnam - Preliminary

Goalkeepers: Tran Thi Kim Thanh (Ho Chi Minh City), Khong Thi Hang (Than KSVN), Dao Thi Kieu Oanh (Hanoi), Doan Thi Ngoc Phuong (Ho Chi Minh City)

Defenders: Chuong Thi Kieu (Ho Chi Minh City), Trän Thi Thu Thão (Ho Chi Minh City), Hoang Thi Loan (Hanoi), Tran Thi Thu (Ho Chi Minh City), Luong Thi Thu Thuong (Than KSVN), Nguyen Thi My Anh (Thai Nguyen T&T), Le Thi Diem My (Than KSVN), Trn Thi Hai Linh (Hanoi), Tran Thi Thuy Nga (Thai Nguyen T&T), Ha Thi Ngoc Uyen (Phong Phu Ha Nam)

Midfielders: Nguyen Thi Tuyet Dung (Phong Phu Ha Nam), Duong Thi Van (Than KSVN), Tran Thi Thuy Trang (Ho Chi Minh City), Nguyen Thi Bich Thuy (Ho Chi Minh City), Thai Thi Thao (Hanoi), Nguyen Thi Thanh Nha (Hanoi), Ngan Thi Van Su (Hanoi), Nguyen Thi Truc Huong (Than KSVN), Tran Nguyen Bao Chau (Ho Chi Minh City)

Forwards: Huynh Nhu (Lank Vilaverdense), Pham Hai Yen, Nguyen Thi Thuy Hang (Than KSVN), Nguyen Thi Thuy Ngan (Ho Chi Minh City), Vu Thi Hoa (Ho Chi Minh City)

Group F

Brazil - Final

Goalkeepers: Leticia Izidoro (Corinthians), Camila (Santos), Barbara (Flamengo)

Defenders: Rafaelle (Arsenal), Bruninha (Gotham FC), Kathellen (Real Madrid), Antonia (Levante), Tamires (Corinthians), Lauren, Monica (both Madrid CFF)

Midfielders: Adriana (Orlando Pride), Ary Borges (Racing Louisville), Kerolin (North Carolina Courage), Ana Vitória (Benfica), Duda Sampaio, Luana (both Corinthians)

Forwards: Debinha (Kansas City Current), Andressa Alves (Roma), Nycole (Benfica), Gabi Nunes (Madrid CFF), Geyse (Barcelona), Bia Zaneratto (Palmeiras), Marta (Orlando Pride)

France - Preliminary

Goalkeepers: Mylene Chavas (Bordeaux), Solene Durand (Guingamp), Pauline Peyraud-Magnin (Juventus), Constance Picaud (PSG)

Defenders: Selma Bacha (Lyon), Estelle Cascarino (Man Utd), Elisa De Almeida (PSG), Sakina Karchaoui (PSG), Maelle Lakrar (Montpellier), Eve Perisset (Chelsea), Wendie Renard (Lyon), Aissatou Tounkara (Man Utd)

Midfielders: Kenza Dali (Aston Villa), Laurina Fazer (PSG), Grace Geyoro (PSG), Amandine Henry (Angel City), Oriane Jean-Francois (PSG), Lea Le Garrec (FC Fleury), Amel Majri (Lyon), Sandie Toletti (Real Madrid)

Forwards: Viviane Asseyi (West Ham), Vicki Becho (Lyon), Kadidiatou Diani (PSG), Naomie Feller (Real Madrid), Eugenie Le Sommer (Lyon), Clara Mateo (Paris FC)

Jamaica - Final

Goalkeepers: Rebecca Spencer (Tottenham), Sydney Schneider (Sparta Prague), Liya Brooks (Hawaii Surf)

Defenders: Allyson Swaby (PSG), Chantelle Swaby (FC Fluery 91), Konya Plummer (unattached), Deneisha Blackwood (GPSO 92 Issy), Vyan Sampson (Hearts), Tiernny Wiltshire (unattached)

Midfielders: Peyton McNamara (Ohio State), Drew Spence (Tottenham), Trudi Carter (unattached), Solai Washington (Concorde Fire), Atlanta Primus (London City Lionesses), Havana Solaun (Houston Dash)

Forwards: Cheyna Matthews (Chicago Red Stars), Khadija Shaw (Manchester City), Jody Brown (Florida State), Tiffany Cameron (unattached), Kayla McKenna (Rangers), Kameron Simmonds (University of Tennessee), Kiki van Zanten (Notre Dame), Paige Bailey-Gayle (Crystal Palace)

Panama - Final

Goalkeepers: Yenith Bailey (Tauro), Farissa Cordoba (Nanas), Sasha Fabrega (Independiente)

Defenders: Carina Baltrip Reyes (Maritimo), Katherine Castillo (Tauro), Rebeca Espinosa (Sporting SM), Hilary Jaen (Jones College), Wendy Natis (America de Cali), Yomira Pinzon (Saprissa), Nicole de Obaldia (Herediano), Rosario Vargas (Rayo Vallecano)

Midfielders: Laurie Batista (Tauro), Emily Cedeno (Tauro), Marta Cox (Pachuca), Schiandra Gonzalez (Tauro), Erika Hernandez (Plaza Amador), Natalia Mills (Alajuelense), Carmen Montenegro (Sporting SM), Aldrith Quintero (Alhama), Deysire Salazar (Tauro)

Forwards: Lineth Cedeno (Sporting SM), Karla Riley (Sporting), Riley Tanner (Washington Spirit)

Group G

Italy - Preliminary

Goalkeepers: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter Milan), Laura Giuliani (AC Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina)

Defenders: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (AC Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter Milan), Benedetta Orsi (Sassuolo), Julie Piga (FC Fleury 91), Chiara Robustellini (Inter Milan), Cecilia Salvai (Juventus)

Midfielders: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Giulia Dragoni (Barcelona B), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina), Eva Schatzer (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter Milan)

Forwards: Chiara Beccari (Como), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (AC Milan), Annamaria Serturini (Roma)

South Africa - Preliminary

Goalkeepers: Andile Dlamini (Mamelodi Sundowns), Kaylin Swart (JVW), Regirl Ngobeni (UWC), Kebotseng Moletsane (Royal AM), Asa Rabalao (University of Pretoria)

Defenders: Asande Hadebe (Sunflower), Karabo Dhlamini (Mamelodi Sundowns), Fikile Magama (UWC), Cimone Sauls (JVW), Lebohang Ramalepe (Mamelodi Sundowns), Tiisetso Makhubela (Mamelodi Sundowns), Lonathemba Mhlongo (UWC), Noko Matlou (Eibar), Bambanani Mbane (Mamelodi Sundowns), Bongeka Gamede (UWC)

Midfielders: Thubelihle Shamase (UJ FC), Thalea Smidt (University of Pretoria), Refiloe Jane (Sassuolo), Sibulele Holweni (UWC), Linda Motlhalo (Glasgow City), Kholosa Biyana (UWC), Nomvula Kgoale (TS Galaxy), Robyn Moodaly (JVW), Amogelang Motau (UWC)

Forwards: Nicole Michael (TS Galaxy), Noxolo Cesane (UANL), Gabriela Salgado (JVW), S'phumelele Shamase (UJ), Jermaine Seoposenwe (Juárez), Melinda Kgadiete (Mamelodi Sundowns), Nthabiseng Majiya (Richmond Ladies), Hildah Magaia (Sejong Sportstoto), Lelona Daweti (Mamelodi Sundowns), Wendy Shongwe (University of Pretoria), Thembi Kgatlana (Racing Louisville), Ntombifikile Ndlovu (UWC)



Sweden - Final

Goalkeepers: Jennifer Falk (BK Hacken), Zecira Musovic (Chelsea), Tove Enblom (KIF Orebro)

Defenders: Linda Sembrant (Juventus), Magdalena Eriksson (Chelsea), Jonna Anderson (Hammarby IF), Amanda Ilestedt (PSG), Nathalie Björn (Everton), Hanna Lundkvist (Atletico Madrid), Anna Sandberg (BK Hacken)

Midfielders: Caroline Seger (captain - Rosengard), Kosovare Asllani (AC Milan), Olivia Schough (Rosengard), Elin Rubensson (BK Hacken), Filippa Angeldahl (Manchester City), Hanna Bennison (Everton), Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)

Forwards: Sofia Jakobsson (San Diego Wave), Stina Blackstenius (Arsenal), Fridolina Rolfo (Barcelona), Lina Hurtig (Arsenal), Madelen Janogy (Hammarby IF), Rebecka Blomqvist (VfL Wolfsburg)

Group H

Germany - Preliminary

Goalkeepers: Ann-Katrin Berger (Chelsea), Merle Frohms (Wolfsburg), Stina Johannes (Eintracht Frankfurt), Ena Mahmutovic (Duisburg)

Defenders: Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt), Marina Hegering (Wolfsburg), Kathrin Hendrich (Wolfsburg), Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt), Sarai Linder (Hoffenheim), Sjoeke Nusken (Eintracht Frankfurt), Felicitas Rauch (Wolfsburg), Carolin Simon (Bayern Munich)

Midfielders: Sara Dabritz (Lyon), Chantal Hagel (Hoffenheim), Svenja Huth (Wolfsburg), Paulina Krumbiegel (Hoffenheim), Lena Lattwein (Wolfsburg), Melanie Leupolz (Chelsea), Lina Magull (Bayern Munich), Lena Oberdorf (Wolfsburg)

Forwards: Alexandra Popp (Wolfsburg), Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt), Jule Brand (Wolfsburg), Klara Buhl (Bayern Munich), Laura Freigang (Eintracht Frankfurt), Lea Schuller (Bayern Munich), Tabea Wassmuth (Wolfsburg), Sydney Lohmann (Bayern Munich)

Morocco - Preliminary

Goalkeepers: Ines Arouaissa (Cannes), Khadija Er-Rmichi (ASFAR), Assia Zouhair (SCCM)

Defenders: Hanane Ait El Haj (ASFAR), Nouhaila Benzina (ASFAR), Siham Boukhami (ASFAR), Ghizlane Chiiri (ASFAR), Nesryne El Chad (Lille), Rkia Mazrouai (Charleroi), Yasmin Mrabet (Levante), Zineb Redouani (ASFAR), Sabah Seghir (Sampdoria)

Midfielders: Ghizlane Chebbak (ASFAR), Najat Badri (ASFAR), Anissa Lahmari (Guingamp), Sarah Kassi (Fleury), Elodie Nakkach (Servette)

Forwards: Salma Amani (Metz), Rosella Ayane (Tottenham Hotspur), Anissa Belkasmi (Orleans), Sofia Bouftini (RS Berkane), Kenza Chapelle (Nantes), Fatima Gharbi (CE Europa), Samya Hassani (Telstar), Ibtissam Jraidi (Al-Ahli), Sakina Ouzraoui Diki (Bruges), Imane Saoud (Servette), Fatima Tagnaout (ASFAR)