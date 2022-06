The Serie A fixtures for the 2022-23 season were released on Friday, with all 38 matchday matchups revealed. Reigning Serie A champions AC Milan will start off the new season against Udinese at San Siro while Inter Milan will play against Lecce in their opening game of the season on Aug. 14. Jose Mourinho's AS Roma will open away from home against Salernitana. Fans will only need to wait five matchdays to experience the first Milan derby, which will take place on Sept. 4. Inter Milan and Juventus will meet on the weekend of Nov. 5, which means we'll get Romelu Lukaku vs. Paul Pogba. As always, you can catch every Serie A game on Paramount+.

The season starts on Aug. 14 and ends on June 4, 2023 due to the 2022 World Cup that will be this winter in Qatar. Only four midweek matchdays are currently in place: Aug. 31, Nov. 9, Jan. 4 and May 3. The league will paise for approximately 52 days to give players ample time to join their national teams in preparations for the World Cup in Qatar. There will be no Serie A soccer at all from Nov. 13 to Jan. 3. Let's now take a look at the most important matches of the season.

Key matches

Here you can find all the most important matches of the season, including the derbies and the matches that most likely will determine the title and European races of the season 2022-23.

Let's take a look at the whole calendar of the 2022-23 Serie A season:

Matchday 1

Fiorentina vs. Cremonese

vs. Cremonese Hellas Verona vs. Napoli

vs. Juventus vs. Sassuolo

Lazio vs. Bologna

vs. Lecce vs. Inter Milan

AC Milan vs. Udinese

Monza vs. Torino

Salernitana vs. AS Roma

Sampdoria vs. Atalanta

vs. Spezia vs. Empoli

Matchday 2

Atalanta vs. Milan

Bologna vs. Verona

Empoli vs. Fiorentina

Inter vs. Spezia

Napoli vs. Monza

Roma vs. Cremonese

Sampdoria vs. Juventus

Sassuolo vs. Lecce

Torino vs. Lazio

Udinese vs. Salernitana

Matchday 3

Cremonese vs. Torino

Fiorentina vs. Napoli

Verona vs. Atalanta

Juventus vs. Roma

Lecce vs. Empoli

Lazio vs. Inter

Milan vs. Bologna

Monza vs. Udinese

Salernitana vs. Sampdoria

Spezia vs. Sassuolo

Matchday 4

Atalanta vs. Torino

Bologna vs. Salernitana

Empoli vs. Verona

Inter vs. Cremonese

Juventus vs. Spezia

Napoli vs. Lecce

Roma vs. Monza

Sampdoria vs. Lazio

Sassuolo vs. Milan

Udinese vs. Fiorentina

Matchday 5

Cremonese vs. Sassuolo

Fiorentina vs. Juventus

Verona vs. Sampdoria

Lazio vs. Napoli

Milan vs. Inter

Monza vs. Atalanta

Salernitana vs. Empoli

Spezia vs. Bologna

Torino vs. Lecce

Udinese vs. Roma

Matchday 6

Atalanta vs. Cremonese

Bologna vs. Fiorentina

Empoli vs. Roma

Inter vs. Torino

Juventus vs. Salernitana

Lazio vs. Verona

Lecce vs. Monza

Napoli vs. Spezia

Sampdoria vs. Milan

Sassuolo vs. Udinese

Matchday 7

Bologna vs. Empoli

Cremonese vs. Lazio

Fiorentina vs. Verona

Milan vs. Napoli

Monza vs. Juventus

Roma vs. Atalanta

Salernitana vs. Lecce

Spezia vs. Sampdoria

Torino vs. Sassuolo

Udinese vs. Inter

Matchday 8

Atalanta vs. Fiorentina

Empoli vs. Milan

Verona vs. Udinese

Inter vs. Roma

Lazio vs. Spezia

Napoli vs. Torino

Juventus vs. Bologna

Lecce vs. Cremonese

Sampdoria vs. Monza

Sassuolo vs. Salernitana

Matchday 9

Bologna vs. Sampdoria

Cremonese vs. Napoli

Fiorentina vs. Lazio

Monza vs. Spezia

Udinese vs. Atalanta

Torino vs. Empoli

Salernitana vs. Verona

Sassuolo vs. Inter

Milan vs. Juventus

Roma vs. Lecce

Matchday 10

Atalanta vs. Sassuolo

Empoli vs. Monza

Verona vs. Milan

Inter vs. Salernitana

Lazio vs. Udinese

Lecce vs. Fiorentina

Napoli vs. Bologna

Sampdoria vs. Roma

Spezia vs. Cremonese

Torino vs. Juventus

Matchday 11

Atalanta vs. Lazio

Bologna vs. Lecce

Cremonese vs. Sampdoria

Fiorentina vs. Inter

Juventus vs. Empoli

Milan vs. Monza

Roma vs. Napoli

Salernitana vs. Spezia

Sassuolo vs. Verona

Udinese vs. Torino

Matchday 12

Cremonese vs. Udinese

Verona vs. Roma

Inter vs. Sampdoria

Lazio vs. Salernitana

Napoli vs. Sassuolo

Empoli vs. Atalanta

Monza vs. Bologna

Spezia vs. Fiorentina

Lecce vs. Juventus

Torino vs. Milan

Matchday 13

Atalanta vs. Napoli

Bologna vs. Torino

Empoli vs. Sassuolo

Juventus vs. Inter

Milan vs. Spezia

Monza vs. Hellas

Roma vs. Lazio

Salernitana vs. Cremonese

Sampdoria vs. Fiorentina

Udinese vs. Lecce

Matchday 14

Cremonese vs. Milan

Fiorentina vs. Salernitana

Verona vs. Juventus

Lazio vs. Monza

Spezia vs. Udinese

Lecce vs. Atalanta

Inter vs. Bologna

Napoli vs. Empoli

Sassuolo vs. Roma

Torino vs. Sampdoria

Matchday 15

Atalanta vs. Inter

Bologna vs. Sassuolo

Empoli vs. Cremonese

Verona vs. Spezia

Juventus vs. Lazio

Milan vs. Fiorentina

Monza vs. Salernitana

Napoli vs. Udinese

Roma vs. Torino

Sampdoria vs. Lecce

Matchday 16

Cremonese vs. Juventus

Fiorentina vs. Monza

Inter vs. Napoli

Lecce vs. Lazio

Roma vs. Bologna

Salernitana vs. Milan

Sassuolo vs. Sampdoria

Spezia vs. Atalanta

Torino vs. Verona

Udinese vs. Empoli

Matchday 17

Bologna vs. Atalanta

Fiorentina vs. Sassuolo

Verona vs. Cremonese

Juventus vs. Udinese

Lazio vs. Empoli

Milan vs. Roma

Monza vs. Inter

Salernitana vs. Torino

Sampdoria vs. Napoli

Spezia vs. Lecce

Matchday 18

Atalanta vs. Salernitana

Cremonese vs. Monza

Empoli vs. Sampdoria

Inter vs. Verona

Lecce vs. Milan

Napoli vs. Juventus

Roma vs. Fiorentina

Sassuolo vs. Lazio

Torino vs. Spezia

Udinese vs. Bologna

Matchday 19

Bologna vs. Cremonese

Fiorentina vs. Torino

Verona vs. Lecce

Inter vs. Empoli

Juventus vs. Atalanta

Lazio vs. Milan

Monza vs. Sassuolo

Salernitana vs. Napoli

Sampdoria vs. Udinese

Spezia vs. Roma

Matchday 20

Atalanta vs. Sampdoria

Bologna vs. Spezia

Cremonese vs. Inter

Empoli vs. Torino

Juventus vs. Monza

Lazio vs. Fiorentina

Lecce vs. Salernitana

Milan vs. Sassuolo

Napoli vs. Roma

Udinese vs. Verona

Matchday 21

Cremonese vs. Lecce

Fiorentina vs. Bologna

Verona vs. Lazio

Inter vs. Milan

Monza vs. Sampdoria

Roma vs. Empoli

Salernitana vs. Juventus

Sassuolo vs. Atalanta

Spezia vs. Napoli

Torino vs. Udinese

Matchday 22

Bologna vs. Monza

Empoli vs. Spezia

Verona vs. Salernitana

Juventus vs. Fiorentina

Lazio vs. Atalanta

Lecce vs. Roma

Milan vs. Torino

Napoli vs. Cremonese

Sampdoria vs. Inter

Udinese vs. Sassuolo

Matchday 23

Atalanta vs. Lecce

Fiorentina vs. Empoli

Inter vs. Udinese

Monza vs. Milan

Roma vs. Verona

Salernitana vs. Lazio

Sampdoria vs. Bologna

Sassuolo vs. Napoli

Spezia vs. Juventus

Torino vs. Cremonese

Matchday 24

Bologna vs. Inter

Cremonese vs. Roma

Empoli vs. Napoli

Juventus vs. Torino

Lazio vs. Sampdoria

Lecce vs. Sassuolo

Milan vs. Atalanta

Verona vs. Fiorentina

Salernitana vs. Monza

Udinese vs. Spezia

Matchday 25

Atalanta vs. Udinese

Fiorentina vs. Milan

Inter vs. Lecce

Torino vs. Bologna

Sassuolo vs. Cremonese

Monza vs. Empoli

Spezia vs. Verona

Roma vs. Juventus

Napoli vs. Lazio

Sampdoria vs. Salernitana

Matchday 26

Bologna vs. Lazio

Cremonese vs. Fiorentina

Empoli vs. Udinese

Verona vs. Monza

Juventus vs. Sampdoria

Lecce vs. Torino

Milan vs. Salernitana

Napoli vs. Atalanta

Roma vs. Sassuolo

Spezia vs. Inter

Matchday 27

Atalanta vs. Empoli

Fiorentina vs. Lecce

Inter vs. Juventus

Lazio vs. Roma

Sassuolo vs. Spezia

Salernitana vs. Bologna

Monza vs. Cremonese

Sampdoria vs. Verona

Udinese vs. Milan

Torino vs. Napoli

Matchday 28

Bologna vs. Udinese

Cremonese vs. Atalanta

Empoli vs. Lecce

Inter vs. Fiorentina

Juventus vs. Verona

Monza vs. Lazio

Napoli vs. Milan

Roma vs. Sampdoria

Sassuolo vs. Torino

Spezia vs. Salernitana

Matchday 29

Atalanta vs. Bologna

Fiorentina vs. Spezia

Verona vs. Sassuolo

Lecce vs. Napoli

Sampdoria vs. Cremonese

Milan vs. Empoli

Salernitana vs. Inter

Lazio vs. Juventus

Udinese vs. Monza

Torino vs. Roma

Matchday 30

Bologna vs. Milan

Cremonese vs. Empoli

Inter vs. Monza

Lecce vs. Sampdoria

Roma vs. Udinese

Fiorentina vs. Atalanta

Napoli vs. Verona

Sassuolo vs. Juventus

Spezia vs. Lazio

Torino vs. Salernitana

Matchday 31

Atalanta vs. Roma

Empoli vs. Inter

Verona vs. Bologna

Juventus vs. Napoli

Lazio vs. Torino

Milan vs. Lecce

Monza vs. Fiorentina

Salernitana vs. Sassuolo

Sampdoria vs. Spezia

Udinese vs. Cremonese

Matchday 32

Bologna vs. Juventus

Cremonese vs. Verona

Fiorentina vs. Sampdoria

Inter vs. Lazio

Lecce vs. Udinese

Napoli vs. Salernitana

Torino vs. Atalanta

Sassuolo vs. Empoli

Roma vs. Milan

Spezia vs. Monza

Matchday 33

Atalanta vs. Spezia

Verona vs. Inter

Juventus vs. Lecce

Lazio vs. Sassuolo

Monza vs. Roma

Sampdoria vs. Torino

Empoli vs. Bologna

Milan vs. Cremonese

Salernitana vs. Fiorentina

Udinese vs. Napoli

Matchday 34

Atalanta vs. Juventus

Cremonese vs. Spezia

Empoli vs. Salernitana

Lecce vs. Verona

Milan vs. Lazio

Napoli vs. Fiorentina

Roma vs. Inter

Sassuolo vs. Bologna

Torino vs. Monza

Udinese vs. Sampdoria

Matchday 35

Bologna vs. Roma

Fiorentina vs. Udinese

Verona vs. Torino

Inter vs. Sassuolo

Lazio vs. Lecce

Monza vs. Napoli

Salernitana vs. Atalanta

Juventus vs. Cremonese

Sampdoria vs. Empoli

Spezia vs. Milan

Matchday 36

Atalanta vs. Verona

Empoli vs. Juventus

Lecce vs. Spezia

Milan vs. Sampdoria

Roma vs. Salernitana

Cremonese vs. Bologna

Torino vs. Fiorentina

Napoli vs. Inter

Udinese vs. Lazio

Sassuolo vs. Monza

Matchday 37

Bologna vs. Napoli

Fiorentina vs. Roma

Verona vs. Empoli

Inter vs. Atalanta

Juventus vs. Milan

Lazio vs. Cremonese

Monza vs. Lecce

Salernitana vs. Udinese

Sampdoria vs. Sassuolo

Spezia vs. Torino

Matchday 38