NFL roster cuts tracker: T.J. Ward cut, Patriots trade Brissett, all the latest moves

NFL teams are making their final roster cuts as they trim down to the 53-player limit. The deadline is for teams is 4 p.m. ET on Saturday, Sept. 3.

Many teams got a jump on finalizing their rosters Friday, with the Seahawks engineering several trades that affect their defense, including adding Sheldon Richardson from the Jets. You can catch up with the 10 most notable moves of Friday right here.

The biggest name cut on Saturday thus far has reportedly been Broncos safety T.J. Ward, which you can read more about here. The Patriots and Colts got together on the biggest trade of the day, with Jacoby Brissett heading to Indy to boost the team's quarterback situation and first-round bust Phillip Dorsett going to New England.

Here are the other cuts we know so far:

AFC East

Buffalo Bills

Players cut to reach 53: TE Rory Anderson, G Karim Barton, LB Carl Bradford, TE Jason Croom, RB Jordan Johnson, DT Marquavious Lewis, S Adrian McDonald, DE Jake Metz, RB Cedric O'Neal, OT Greg Pyke, S Bacarri Rambo, P Austin Rehkow, CB Jumal Rolle, WR Brandon Reilly, WR Rashad Ross, S B.T. Sanders, CB Marcus Sayles, DE Ian Seau, WR Daikiel Shorts, CB Bradley Sylve, QB Keith Wenning, DT Nigel Williams

Miami Dolphins

Players cut to reach 53: LS Winston Chapman, P Matt Darr, QB Brandon Doughty, TE Thomas Duarte, QB David Fales, LB Neville Hewitt, OT Sean Hickey, CB Larry Hope, RB Storm Johnson, LB Deon Lacy, WR Rashard Lawrence, WR Malcolm Lewis, S Jordan Lucas, DE Praise Martin-Oguike, WR Mitch Matthews, WR Drew Morgan, DT Lawrence Okoye, CB Lafayette Pitts, DE Joby Saint Fleur, LB Junior Sylvestre, C/G Craig Urbik, DE Julius Warmsley, DE Nick Williams, OT Avery Young

New England Patriots

Players cut to reach 53: DT Josh Agusta, DE Kony Ealy, OLB Jonathan Freeney, DE Caleb Kidder, OT Jason King, LB Christian Kuntz, TE Matt Lengel, WR K.J. Maye

New York Jets

Players cut to reach 53: OL Jeff Adams, TE Brandon Barnes, DB Armagedon Draughn, DL Jeremy Faulk, FB Anthony Firkser, WR Chris Harper, DL Anthony Johnson, K Ross Martin, S Doug Middleton, LB Spencer Paysinger, LS Tanner Purdum, DB David Rivers, DT Deon Simon, DE Devon Still, DE Lawrence Thomas, OL Craig Watts, WR Myles White, WR Marquess Wilson

AFC North

Baltimore Ravens

Players cut to reach 53: P Kenny Allen, LB Randy Allen, LB Brennen Beyer, WR C.J. Board, G Jarell Broxton, TE Larry Donnell, S Otha Foster III, T Roubbens Joseph, QB Thaddeus Lewis, C Derek Nelson, LS Taybor Pepper, OT Jarrod Pughsley, RB Bobby Rainey, WR Keenan Reynolds, RB Lorenzo Taliaferro, CB Trevin Wade, G De'Ondre Wesley, WR Griff Whalen, C Jeremy Zuttah

Cincinnati Bengals

Players cut to reach 53 (final): LB Bryson Albright, LB Brandon Bell, WR Chris Brown, DE Ryan Brown, DE Will Clarke, S Demetrious Cox, LB P.J. Dawson, DR David Dean, C J.J. Dielman, K Jake Elliott, DE Wallace Gilberry, DE Marcus Hardison, FB Darrin Laufasa, OT Landon Lechler, C Cameron Lee, CB Tony McRae, P Will Monday, OT Kent Perkins, WR Alonzo Russell, TE Mason Shreck, G Dustin Stanton, DT Josh Tupou, WR Kermit Whitfield, DE DeShawn Williams, RB Jarveon Williams, S Brandon Wilson, OT Eric Winston

Cleveland Browns

Players cut to reach 53: WR Mario Alford, WR Rasheed Bailey, LB B.J. Bello, WR Josh Boyce, S Christian Bryant, DL Desmond Bryant, S Trey Caldwell, DE Xavier Cooper, DB Justin Curry, OLB Ladell Fleming, G John Greco, CB Joe Haden, CB J.D. Harmon, CB Alvin Hill, TE Nate Iese, OL Gabe Ikard, OL Cam Johnson, WR Jordan Leslie, TE Taylor McNamara, WR Richard Mullaney, G Kitt O'Brien, QB Brock Osweiler, K Cody Parkey, DB Ed Reynolds II, DE Karter Schult, CB Channing Stribling, DT Brandon Thompson, RB Brandon Wilds, WR James Wright

Pittsburgh Steelers

Players cut to reach 53: WR Demarcus Ayers, OT Ruben Carter, RB Knile Davis, S Jason Hagen, WR Cobi Hamilton, OT Keavon Milton, RB Fitzgerald Toussaint

AFC South

Houston Texans

Players cut to reach 53: TE Rashuan Allen, WR Dres Anderson, DT Eli Ankou, OT Erik Austell, TE Evan Baylis, DE Mike Catapano, S K.J. Dillon, WR Justin Hardee, OT Laurence Gibson, WR Germone Hopper, WR Marcus Leak, WR Riley McCarron, LB Sio Moore, K Nick Novak, RB Dare Ogunbowale, LB Dayon Pratt, OLB Gimel President, OT David Quessenberry, ILB Shakeel Rashad, G Chad Slade, CB Malik Smith, WR Devin Street, G Josh Walker, OLB Tony Washington, QB Brandon Weeden, OLB Avery Williams

Indianapolis Colts

Players cut to reach 53: LB Akeem Ayers, P Jeff Locke, CB Tevin Mitchel, LB Sean Spence, QB Philip Walker, TE Steven Wroblewski, OT Andrew Wylie

Jacksonville Jaguars

Players cut to reach 53: TE Caleb Blueitt, OL Malcolm Bunche, LB P.J. Davis, LB Akeem Dent, CB Brian Dixon, CB Charles James, RB Jonathan Grimes, RB DuJuan Harris, CB Charles James II, G Nila Kasitati, DT Tueni Lupeamanu, OLB Carroll Phillips, WR Larry Pinkard, OL Demetrius Rhaney, WR Jamal Robinson, CB Dwayne Thomas, FB Marquez Williams

Tennessee Titans

Players cut to reach 53 (final): CB Manny Abad, TE Jace Amaro, FB Joe Bacci, DL Angelo Blackson, NT DeAngelo Brown, CB Jeremy Boykins, DE Kourtnei Brown, TE Jerome Cunningham, LS Ryan DISalvo, QB Tyler Ferguson, CB Demontre Hurst, S Denzel Johnson, RB Akeem Judd, WR Jonathan Krause, WR KeVonn Maybon, OL Tyler Marz, OL Joshua Matias, WR Tre McBride, CB Mekale McKay, OT Steven Moore, RB Khalfani Muhammad, WR Giovanni Pascasio, OT Jonah Pirsig, RB Brandon Radcliff, DE Cameron Robbins, OT Brad Seaton, TE Tim Semisch, G Jake Simonich, CB Darrius Sims, CB D'Joun Smith, G Marc Spelman, LB Justin Staples, DL Jimmy Staten, WR Eric Weems, NT Antuan Woods

AFC West

Denver Broncos

Players cut to reach 53: DE Jimmy Bean, WR Marlon Brown, C Dillon Day, OT Justin Murray, WR Khalif Raymond, RB Stevan Ridley, OT Michael Schofield, QB Kyle Sloter, RB Juwan Thompson, TE Austin Traylor, SS T.J. Ward

Kansas City Chiefs

Players cut to reach 53: DE Ricky Ali'ifua, CB De'Vante Bausby, FB Orson Charles, TE Gavin Escobar, S Trevon Hartfield, OT Josh James, WR Tevin Jones, WR Marcus Kemp, LB Justin March-Lillard, LB Josh Mauga, S Leon McQuay, DE Earl Okine, RB Devine Redding, OT Jah Reid, OLB Marcus Rush, CB Larry Scott, QB Joel Stave, DT Maurice Swain, CB Steven Terrell, G Andrew Tiller, DT Cam Thomas, WR Rob Wheelwright

Los Angeles Chargers

Players cut to reach 53: C Barrett Gouger, K Josh Lambo, LB Christopher Landrum, S Dwight Lowery, LB Mike Moore, DE Caraun Reid

Oakland Raiders

Players cut to reach 53: RB George Atkinson, DE Jimmy Bean, CB Breon Borders, WR K.J. Brent, DE Fadol Brown, S Anthony Cioffi, LS Andrew East, WR Keon Hatcher, LB Ben Heeney, TE Cooper Helfet, TE Gabe Holmes, CB Chris Humes, DE Branden Jackson, OLB Jelani Jenkins, LB LaTroy Lewis, WR Jaydon Mickens, G Oni Omoile, LB Brady Sheldon, G Ian Silberman, OT Jordan Simmons, K Giorgio Tavecchio, WR isaac Whitney, LB Xavier Woodson-Luster, WR Ishmael Zamora

NFC East

Dallas Cowboys

Players cut to reach 53: S Robert Blanton, OL Ruben Carter, OT Emmett Cleary, TE Connor Hamlett, WR Javontee Herndon, RB Ronnie Hillman, WR Andy Jones, LB Joe Jones, LB John Lotulelei, TE M.J. McFarland, QB Kellen Moore, LB Lucas Wacha, WR Corey Washington

New York Giants

Players cut to reach 53: RB Khalid Abdullah, CB DaShaun Amos, OL Michael Bowie, OL Corin Brooks, LB Chris Casher, LB Steven Daniels, WR Ed Eagan, WR C.J. Germany, CB Tay Glover-Wright, LB Curtis Grant, CB Daniel Gray, QB Josh Johnson, WR Keeon Johnson, OL Richard Levy, LB Stansly Maponga, K Mike Nugent, DE Owa Odighizuwa, S Eric Pinkins, WR Darius Powell, WR Travis Rudolph, DE Evan Schwan, WR Canaan Severin, CB Tim Scott, WR Kevin Snead, DE Devin Taylor, WR Andrew Turzilli, TE Will Tye, DT Jordan Williams

Philadelphia Eagles

Players cut to reach 53: CB Ron Brooks, LB Don Cherry, DT Winston Craig, WR Rashard Davis, TE Anthony Denham, QB Dane Evans, LB Carlos Fields, CB Aaron Grymes, RB Ryan Mathews, QB Matt McGloin, DE Jake Metz, C Tyler Orlosky, OT Victor Salako, LB Christian Tago, WR Paul Turner, CB Mitchell White, DT Gabe Wright, TE Adam Zaruba

Washington Redskins

Players cut to reach 53: DE Brandon Banks, CB Will Blackmon, C Lucas Crowley, WR Robert Davis, DE A.J. Francis, RB Manasseh Garner, WR Maurice Harris, WR Matt Hazel, RB Matt Jones, OT Kyle Kalis, OT John Kling, OLB Nico Marley, DT Joey Mbu, C Ronald Patrick, OLB Pete Robertson, S Fish Smithson, QB Nate Sudfeld, WR Kendal Thompson, DE Ron Thompson, LB Zach Vigil

NFC North

Chicago Bears

Players cut to reach 53: K Roberto Aguayo, ILB Jonathan Anderson, DT Rashaad Coward, WR Victor Cruz, LB Hendrick Ekpe, WR Tanner Gentry, OT Brandon Greene, S DeAndre Houston-Carson, DE Jaye Howard, S Harold Jones-Quartey, OT Dieugot Joseph, DL Kapron Lewis-Moore, RB Josh Rounds, LS Patrick Scales, LB Alex Scearce, ILB Kelvin Sheppard

Detroit Lions

Players cut to reach 53: RB Matt Asiata, WR Jace Billingsley, G Connor Bozick, S Alex Carter, LB Brandon Copeland, DT Bruce Gaston, CB Tramain Jacobs, QB Brad Kaaya, OT Leo Koloamatangi, OT Cyrus Kouandjio, TE Khari Lee, WR Keshawn Martin, S Rolan Milligan, DE Giorgio Newberry, DE Pat O'Connor, TE Andrew Price, WR MIchael Rector, OG Matt Rotheram, WR Ryan Spadola, WR Dez Stewart, WR Noel Thomas, WR Robert Tonyan, TE Cole Wick, OLB Antoine Williams, TE Tim Wright

Green Bay Packers

Players cut to reach 53: TE Emmanuel Byrd, QB Joe Callahan, WR Michael Clark, WR Malachi Dupre, G Geoff Gray, LS Derek Hart, DT Calvin Heurtelou, QB Taysom Hill, CB Daquan Holmes, DE Shaneil Jenkins, DT Izaah Lunsford, LB Derrick Matthews, WR Max McCaffrey, OL Adam Pankey, WR Colby Pearson, CB Raysean Pringle, RB William Stanback, WR DeAngelo Yancey

Minnesota Vikings

Players cut to reach 53: WR Mortiz Bohringer, OT T.J. Clemmings, OT Reid Fragel, WR Isaac Fruechte, QB Taylor Heinicke, RB Bronson Hill, C Zac Kerin, K Marshall Koehn, OLB Elijah Lee, DE Ifeadi Odenigbo, CB Tre Roberson, LB Darnell Sankey, DT Will Sutton, CB Jack Tocho

NFC South

Atlanta Falcons

Players cut to reach 53: OT Travis Averill, OT Daniel Brunskill, WR Anthony Dable, WR Reginald Davis III, OT Wil Freeman, LB Jermaine Grace, OT Kevin Graf, OT Larson Graham, DE A.J. Jefferson, CB Jarnor Jones, CB Akeem King, OT Andreas Knappe, LB Jack Lynn, WR Josh Magee, K Mike Meyer, S Jordan Moore, FB Tyler Renew, RB Kelvin Taylor, TE D.J. Tialavea, QB Alex Torgerson, S Deron Washington

Carolina Panthers

Players cut to reach 53 (final): LB Ben Boulware, LB Zeek Bigger, OT Blaine Causell, DT Eric Crume, DE Bryan Cox, WR Austin Duke, C Brian Folkerts, WR Mose Frazier, WR Keyarris Garrett, QB Garrett Gilbert, WR Trevor Graham, CB Devonte Johnson, DT Toby Johnson, P Andy Lee, DT Gabriel Mass, DE Arthur Miley, DE Zach Moore, DE Efe Obada, S Damian Parms, CB Jeff Richards, CB Zack Sanchez, G Chris Scott, RB Jalen Simmons, S Dezmen Southward, TE Eric Wallace, QB Joe Webb, DE Larry Webster, TE Bryce Williams, DT Connor Wujciak, FB Darrel Young

New Orleans Saints

Players cut to reach 53: OT Khalif Barnes, TE Braedon Bowman, ILB Audie Cole, LS Justin Drescher, WR Travin Dural, CB Malik Foreman, G John Fullington, TE Garrett Griffin, DE Obam Gwachum, WR De'Quan Hampton, CB Erik Harris, DE Jason Jones, FB Zach Line, DT Ashaad Mabry, CB Arthur Maulet, OLB Michael Mauti, DT Tony McDaniel, CB Elijah Mitchell, QB Ryan Nassib, G Kristjan Sokoli, CB Damian Swann, G Cameron Turner, OL Landon Turner, OT Jerry Ugokwe, RB Darius Victor, LB Jonathan Walton, DT Justin Zimmer

Tampa Bay Buccaneers

Players cut to reach 53: DE Mehdi Abdesmad, CB Jude Adjei-Barimah, C Josh Allen, DE Sterling Bailey, DE Tavaris Barnes, LB Riley Bullough, LS Andrew DePaola, WR Deontae Dye, DE Hendrick Ekpe, FB Austin Johnson, RB Russell Hansbrough, K Zack Hocker, WR Josh Huff, DE George Johnson, OR Korren Kirven, OG Mike Liedtke, RB Jeremy McNichols, WR Derel Walker, TE Tevin Westbrook, WR Jesus Wilson

NFC West

Arizona Cardinals

Players cut to reach 53: WR Marquis Bundy, WR Aaron Dobson, CB Daniel Gray, RB Chris Johnson, ILB Scooby Wright

Los Angeles Rams

Players cut to reach 53: WR C.J. Germany, DE A.J. Jefferson, RB De'Mard Llorens, DE Caushaud Lyons, WR Bradley Marquez, FB Sam Rogers, WR Justin Thomas

San Francisco 49ers

Players cut to reach 53: QB Matt Barkley, C Tim Barnes, TE Blake Bell, RB Kapri Bibbs, OLB Ahmad Brooks, CB Will Davis, DT Quinton Dial, ILB Jayson Dimanche, DL Leger Douzable, OT J.P. Flynn, OL Andrew Gardner, RB Tim Hightower, CB Asa Jackson, DT Chris Jones, WR Jeremy Kerley, OL Andrew Lauderdale, FB Tyler McCloskey, WR Louis Murphy, WR Tim Patrick, ILB Sean Porter, OL Norman Price, K Nick Rose, LB Shane Skov, S Vinnie Sunseri, OT Darrell Williams

Seattle Seahawks

Players cut to reach 53: RB Alex Collins, RB Mike Davis, CB Pierre Desir, TE Steve Donatell, C Joey Hunt, DE Quinton Jefferson, WR Jamel Johnson, TE Marcus Lucas, WR David Moore, DT Will Pericak, DT Ahtyba Rubin