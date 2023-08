You didn't land here by accident. You're here because you've got a Salary Cap Draft in your future ... or you might have a Salary Cap Draft in your future.

If it's the latter, then I sincerely hope you do have one. There is no better and more fun way to build a Fantasy Football team than by bidding on players' services against your leaguemates. You have the chance to get anyone you want. You build your team eBay style. You have the potential to build not a super team, but a SuperTeam! You can get two, three, four players in a row if you want to.

No waiting until it's your turn. No rank-and-file order you have to follow. No restrictions on who you might choose based on where you pick in a Snake Draft.

I really can't encourage you enough -- if you have the chance to take part in a Salary Cap Draft, go for it! You can even do them right here on CBSSports.com.

If you're looking for Salary Cap Draft strategies, we've got you covered. But this page is all about the results of our Annual All-Star Analyst Mock Salary Cap Draft. This is a glimpse of what 12 intelligent, Fantasy Football forward-thinking folks did in a mock draft against each other. You'll see blueprints for what a team might look like if you go wide receiver heavy (Chris Towers, Joe Dolan or Jacob Gibbs), or running back heavy (mine, Jamey Eisenberg or George Maselli), or if you want balance and bargains (Drew Davenport), or studs and duds (Marcas Grant, Ray Garvin).

So here we go. You're about to see the results of our 12-team, half-PPR $100 budget draft. Every manager fielded a team that must start a QB, 2 RB, 2 WR, a TE, 2 FLEX (RB/WR/TE) and a DST along with six reserve spots and two IR spots. Our scoring includes six points for all touchdowns along with one point for every 10 yards rushing and receiving, one point for every 25 yards passing and minus-two points for every turnover.

Salary Cap Draft Superlatives

Top-12 most expensive players:

Justin Jefferson, WR, MIN $37 Bijan Robinson, RB, ATL $31 Austin Ekeler, RB, LAC $36 Saquon Barkley, RB, NYG $28 Travis Kelce, TE, KC $36 Cooper Kupp, WR, LAR $26 Ja'Marr Chase, WR, CIN $35 Stefon Diggs, WR, BUF $26 Christian McCaffrey, RB, SF $33 A.J. Brown, WR, PHI $25 Tyreek Hill, WR, MIA $32 Nick Chubb/Josh Jacobs $24 each

The all-steal team, according to me:

Trevor Lawrence, $2

Jonathan Taylor, $17

Najee Harris, $8

Cooper Kupp, $26

Davante Adams, $22

D.J. Moore, $7

Deebo Samuel, $7

Kyle Pitts, $3

The all-overpay team, according to me:

Lamar Jackson, $7

Breece Hall, $15

Jahmyr Gibbs, $14

Travis Etienne, $13

DK Metcalf, $11

DeAndre Hopkins, $10

Jahan Dotson, $8

Travis Kelce, $36

Our bidders:

Chris Towers, Senior Fantasy Writer Jacob Gibbs, SportsLine Fantasy Analyst Dan Schneier, Senior Fantasy Editor Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer Dave Richard, professional bodybuilder Joe Dolan, FantasyPoints.com Drew Davenport, FootballGuys.com Marcas Grant, NFL Network George Maselli, Fantasy Editor Ray Garvin, DestinationDevy.com Heath Cummings, Senior Fantasy Writer Robert Thomas, FFT Facebook Moderator

Position by Position Results

DST $ MANAGER 49ers 2 Ray Garvin Steelers 1 Jamey Eisenberg Eagles 1 Joe Dolan Cowboys 1 Heath Cummings Ravens 1 Dave Richard Patriots 1 Marcas Grant Bills 1 George Maselli Dolphins 1 Drew Davenport Saints 1 Jacob Gibbs Jets 1 Dan Schneier Chiefs 1 Chris Towers Bengals 1 Rob Thomas





QUARTERBACKS $ MANAGER Patrick Mahomes, KC 12 Heath Cummings Josh Allen, BUF 12 Jacob Gibbs Jalen Hurts, PHI 12 Rob Thomas Lamar Jackson, BAL 7 Marcas Grant Joe Burrow, CIN 6 George Maselli Justin Herbert, LAC 6 Dave Richard Justin Fields, CHI 5 Jamey Eisenberg Anthony Richardson, IND 3 George Maselli Kirk Cousins, MIN 2 Ray Garvin Tua Tagovailoa, MIA 2 Dan Schneier Trevor Lawrence, JAC 2 Drew Davenport Deshaun Watson, CLE 2 Chris Towers Dak Prescott, DAL 2 Marcas Grant Geno Smith, SEA 2 Marcas Grant Kyler Murray, ARI 1 Chris Towers Daniel Jones, NYG 1 Dan Schneier Aaron Rodgers, NYJ 1 Joe Dolan





RUNNING BACKS $ MANAGER Austin Ekeler, LAC 36 Ray Garvin Christian McCaffrey, SF 33 Dave Richard Bijan Robinson, ATL 31 George Maselli Saquon Barkley, NYG 28 Marcas Grant Nick Chubb, CLE 24 Jamey Eisenberg Josh Jacobs, LV 24 Heath Cummings Tony Pollard, DAL 21 Jamey Eisenberg Derrick Henry, TEN 19 Dave Richard Rhamondre Stevenson, NE 18 Jamey Eisenberg Jonathan Taylor, IND 17 Dan Schneier Breece Hall, NYJ 15 Rob Thomas Jahmyr Gibbs, DET 14 Chris Towers Joe Mixon, CIN 14 Heath Cummings Travis Etienne, JAC 13 Rob Thomas Kenneth Walker III, SEA 11 Drew Davenport Aaron Jones, GB 10 George Maselli Miles Sanders, CAR 9 Jacob Gibbs Najee Harris, PIT 8 Dave Richard J.K. Dobbins, BAL 8 George Maselli Dameon Pierce, HOU 8 Jacob Gibbs James Conner, ARI 8 Drew Davenport Rachaad White, TB 7 Joe Dolan David Montgomery, DET 6 Joe Dolan D'Andre Swift, PHI 5 Marcas Grant Alexander Mattison, MIN 5 Heath Cummings Cam Akers, LAR 5 Drew Davenport Rashaad Penny, PHI 5 Jacob Gibbs Dalvin Cook, MIN 4 Ray Garvin Alvin Kamara, NO 4 George Maselli James Cook, BUF 4 Joe Dolan Javonte Williams, DEN 4 Jacob Gibbs Samaje Perine, DEN 3 Jamey Eisenberg Isiah Pacheco, KC 3 Dan Schneier Zach Charbonnet, SEA 3 Jacob Gibbs A.J. Dillon, GB 3 Drew Davenport De'Von Achane, MIA 3 Ray Garvin Tank Bigsby, JAC 2 Jamey Eisenberg Antonio Gibson, WAS 2 Chris Towers Brian Robinson Jr., WAS 2 Joe Dolan Khalil Herbert, CHI 2 Dan Schneier Jeff Wilson, MIA 2 Rob Thomas Jaylen Warren, PIT 2 Ray Garvin Elijah Mitchell, SF 1 Dave Richard Jamaal Williams, NO 1 Chris Towers Devin Singletary, HOU 1 Chris Towers Jerome Ford, CLE 1 Jamey Eisenberg Damien Harris, BUF 1 Chris Towers Tyler Allgeier, ATL 1 George Maselli Roschon Johnson, CHI 1 Jacob Gibbs Clyde Edwards-Helaire, KC 1 Chris Towers Raheem Mostert, MIA 1 Marcas Grant Gus Edwards, BAL 1 Joe Dolan Zamir White, LV 1 Heath Cummings Jerick McKinnon, KC 1 Dave Richard Deon Jackson, IND 1 Rob Thomas Evan Hull, IND 1 Ray Garvin Cordarrelle Patterson, ATL 1 Rob Thomas D'Onta Foreman, CHI 1 Marcas Grant Chase Brown, CIN 1 Heath Cummings Kendre Miller, NO 1 Ray Garvin Israel Abanikanda, NYJ 1 Heath Cummings Ty Chandler, MIN 1 Ray Garvin





TIGHT ENDS $ MANAGER Travis Kelce, KC 36 Ray Garvin Mark Andrews, BAL 14 Marcas Grant T.J. Hockenson, MIN 6 Rob Thomas Darren Waller, NYG 5 Jamey Eisenberg Dallas Goedert, PHI 4 George Maselli Kyle Pitts, ATL 3 Dan Schneier George Kittle, SF 3 Rob Thomas Dalton Kincaid, BUF 2 Chris Towers Evan Engram, JAC 2 Drew Davenport Greg Dulcich, DEN 1 Jamey Eisenberg David Njoku, CLE 1 Jacob Gibbs Pat Freiermuth, PIT 1 Dan Schneier Dalton Schultz, HOU 1 Marcas Grant Sam LaPorta, DET 1 Dave Richard Tyler Higbee, LAR 1 Heath Cummings Chigoziem Okonkwo, TEN 1 Chris Towers Cole Kmet, CHI 1 Marcas Grant Gerald Everett, LAC 1 Joe Dolan Juwan Johnson, NO 1 Marcas Grant Irv Smith, CIN 1 Heath Cummings Trey McBride, ARI 1 Dave Richard Mike Gesicki, NE 1 Joe Dolan Taysom Hill, NO 1 Dave Richard





WIDE RECEIVERS $ MANAGER Justin Jefferson, MIN 37 Joe Dolan Ja'Marr Chase, CIN 35 Dan Schneier Tyreek Hill, MIA 32 Rob Thomas Cooper Kupp, LAR 26 Dan Schneier Stefon Diggs, BUF 26 Chris Towers A.J. Brown, PHI 25 Marcas Grant CeeDee Lamb, DAL 24 Chris Towers Davante Adams, LV 22 Chris Towers Amon-Ra St. Brown, DET 19 Drew Davenport Jaylen Waddle, MIA 19 Joe Dolan Garrett Wilson, NYJ 18 Jacob Gibbs DeVonta Smith, PHI 17 Joe Dolan Tee Higgins, CIN 14 Heath Cummings Keenan Allen, LAC 12 Drew Davenport Calvin Ridley, JAC 11 Jacob Gibbs DK Metcalf, SEA 11 Jacob Gibbs Chris Olave, NO 11 Drew Davenport Jerry Jeudy, DEN 10 Jamey Eisenberg DeAndre Hopkins, TEN 10 Dave Richard Drake London, ATL 10 Heath Cummings Christian Watson, GB 9 Dave Richard Michael Pittman, IND 9 Jacob Gibbs Jahan Dotson, WAS 8 Heath Cummings Jaxon Smith-Njigba, SEA 7 Rob Thomas D.J. Moore, CHI 7 Dave Richard Deebo Samuel, SF 7 George Maselli Gabe Davis, BUF 6 Ray Garvin Jordan Addison, MIN 5 Marcas Grant Brandin Cooks, DAL 5 Marcas Grant Diontae Johnson, PIT 5 Heath Cummings Chris Godwin, TB 5 George Maselli Brandon Aiyuk, SF 5 Jacob Gibbs Amari Cooper, CLE 5 Drew Davenport Tyler Lockett, SEA 5 Drew Davenport Elijah Moore, CLE 4 George Maselli Marquise Brown, ARI 4 Rob Thomas Terry McLaurin, WAS 4 Drew Davenport Christian Kirk, JAC 3 Drew Davenport Skyy Moore, KC 3 Jamey Eisenberg JuJu Smith-Schuster, NE 3 Jamey Eisenberg Mike Evans, TB 3 George Maselli Zay Flowers, BAL 3 George Maselli Michael Thomas, NO 3 Drew Davenport Courtland Sutton, DEN 3 Dan Schneier Jameson Williams, DET 2 Jamey Eisenberg Nico Collins, HOU 2 Jacob Gibbs Quentin Johnston, LAC 2 Dan Schneier Mike Williams, LAC 2 George Maselli Odell Beckham Jr., BAL 2 Ray Garvin Treylon Burks, TEN 2 Heath Cummings Romeo Doubs, GB 1 Jamey Eisenberg Adam Thielen, CAR 1 Ray Garvin George Pickens, PIT 1 Rob Thomas Rashod Bateman, BAL 1 Joe Dolan John Metchie III, HOU 1 Dave Richard Kadarius Toney, KC 1 Rob Thomas Rondale Moore, ARI 1 Chris Towers D.J. Chark, CAR 1 Dave Richard Marquez Valdes-Scantling, KC 1 Ray Garvin Donovan Peoples-Jones, CLE 1 Rob Thomas Zay Jones, JAC 1 Ray Garvin Nathaniel Dell, HOU 1 Dan Schneier Tyler Boyd, CIN 1 Joe Dolan Richie James, KC 1 Dan Schneier Rashid Shaheed, NO 1 Joe Dolan Jalin Hyatt, NYG 1 Dan Schneier

Team by Team Results

Chris Towers $ Deshaun Watson, QB, CLE 2 Kyler Murray, QB, ARI 1 Jahmyr Gibbs, RB, DET 14 Antonio Gibson, RB, WAS 2 Jamaal Williams, RB, NO 1 Devin Singletary, RB, HOU 1 Damien Harris, RB, BUF 1 Clyde Edwards-Helaire, RB, KC 1 Stefon Diggs, WR, BUF 26 CeeDee Lamb, WR, DAL 24 Davante Adams, WR, LV 22 Rondale Moore, WR, ARI 1 Dalton Kincaid, TE, BUF 2 Chigoziem Okonkwo, TE, TEN 1 Chiefs DST 1



Dan Schneier $ Tua Tagovailoa, QB, MIA 2 Daniel Jones, QB, NYG 1 Jonathan Taylor, RB, IND 17 Isiah Pacheco, RB, KC 3 Khalil Herbert, RB, CHI 2 Ja'Marr Chase, WR, CIN 35 Cooper Kupp, WR, LAR 26 Courtland Sutton, WR, DEN 3 Quentin Johnston, WR, LAC 2 Nathaniel Dell, WR, HOU 1 Richie James, WR, KC 1 Jalin Hyatt, WR, NYG 1 Kyle Pitts, TE, ATL 3 Pat Freiermuth, TE, PIT 1 Jets DST 1



Dave Richard $ Justin Herbert, QB, LAC 6 Christian McCaffrey, RB, SF 33 Derrick Henry, RB, TEN 19 Najee Harris, RB, PIT 8 Elijah Mitchell, RB, SF 1 Jerick McKinnon, RB, KC 1 DeAndre Hopkins, WR, TEN 10 Christian Watson, WR, GB 9 D.J. Moore, WR, CHI 7 John Metchie III, WR, HOU 1 D.J. Chark, WR, CAR 1 Sam LaPorta, TE, DET 1 Trey McBride, TE, ARI 1 Taysom Hill, TE, NO 1 Ravens DST 1



Drew Davenport $ Trevor Lawrence, QB, JAC 2 Kenneth Walker III, RB, SEA 11 James Conner, RB, ARI 8 Cam Akers, RB, LAR 5 A.J. Dillon, RB, GB 3 Amon-Ra St. Brown, WR, DET 19 Keenan Allen, WR, LAC 12 Chris Olave, WR, NO 11 Amari Cooper, WR, CLE 5 Tyler Lockett, WR, SEA 5 Terry McLaurin, WR, WAS 4 Christian Kirk, WR, JAC 3 Michael Thomas, WR, NO 3 Evan Engram, TE, JAC 2 Dolphins DST 1



George Maselli $ Joe Burrow, QB, CIN 6 Anthony Richardson, QB, IND 3 Bijan Robinson, RB, ATL 31 Aaron Jones, RB, GB 10 J.K. Dobbins, RB, BAL 8 Alvin Kamara, RB, NO 4 Tyler Allgeier, RB, ATL 1 Deebo Samuel, WR, SF 7 Chris Godwin, WR, TB 5 Elijah Moore, WR, CLE 4 Mike Evans, WR, TB 3 Zay Flowers, WR, BAL 3 Mike Williams, WR, LAC 2 Dallas Goedert, TE, PHI 4 Bills DST 1



Heath Cummings $ Patrick Mahomes, QB, KC 12 Josh Jacobs, RB, LV 24 Joe Mixon, RB, CIN 14 Alexander Mattison, RB, MIN 5 Zamir White, RB, LV 1 Chase Brown, RB, CIN 1 Israel Abanikanda, RB, NYJ 1 Tee Higgins, WR, CIN 14 Drake London, WR, ATL 10 Jahan Dotson, WR, WAS 8 Diontae Johnson, WR, PIT 5 Treylon Burks, WR, TEN 2 Tyler Higbee, TE, LAR 1 Irv Smith, TE, CIN 1 Cowboys DST 1



Jacob Gibbs $ Josh Allen, QB, BUF 12 Miles Sanders, RB, CAR 9 Dameon Pierce, RB, HOU 8 Rashaad Penny, RB, PHI 5 Javonte Williams, RB, DEN 4 Zach Charbonnet, RB, SEA 3 Roschon Johnson, RB, CHI 1 Garrett Wilson, WR, NYJ 18 Calvin Ridley, WR, JAC 11 DK Metcalf, WR, SEA 11 Michael Pittman, WR, IND 9 Brandon Aiyuk, WR, SF 5 Nico Collins, WR, HOU 2 David Njoku, TE, CLE 1 Saints DST 1



Jamey Eisenberg $ Justin Fields, QB, CHI 5 Nick Chubb, RB, CLE 24 Tony Pollard, RB, DAL 21 Rhamondre Stevenson, RB, NE 18 Samaje Perine, RB, DEN 3 Tank Bigsby, RB, JAC 2 Jerome Ford, RB, CLE 1 Jerry Jeudy, WR, DEN 10 Skyy Moore, WR, KC 3 JuJu Smith-Schuster, WR, NE 3 Jameson Williams, WR, DET 2 Romeo Doubs, WR, GB 1 Darren Waller, TE, NYG 5 Greg Dulcich, TE, DEN 1 Steelers DST 1



Joe Dolan $ Aaron Rodgers, QB, NYJ 1 Rachaad White, RB, TB 7 David Montgomery, RB, DET 6 James Cook, RB, BUF 4 Brian Robinson Jr., RB, WAS 2 Gus Edwards, RB, BAL 1 Justin Jefferson, WR, MIN 37 Jaylen Waddle, WR, MIA 19 DeVonta Smith, WR, PHI 17 Rashod Bateman, WR, BAL 1 Tyler Boyd, WR, CIN 1 Rashid Shaheed, WR, NO 1 Gerald Everett, TE, LAC 1 Mike Gesicki, TE, NE 1 Eagles DST 1



Marcas Grant $ Lamar Jackson, QB, BAL 7 Dak Prescott, QB, DAL 2 Geno Smith, QB, SEA 2 Saquon Barkley, RB, NYG 28 D'Andre Swift, RB, PHI 5 Raheem Mostert, RB, MIA 1 D'Onta Foreman, RB, CHI 1 A.J. Brown, WR, PHI 25 Jordan Addison, WR, MIN 5 Brandin Cooks, WR, DAL 5 Mark Andrews, TE, BAL 14 Dalton Schultz, TE, HOU 1 Cole Kmet, TE, CHI 1 Juwan Johnson, TE, NO 1 Patriots DST 1



Ray Garvin $ Kirk Cousins, QB, MIN 2 Austin Ekeler, RB, LAC 36 Dalvin Cook, RB, MIN 4 De'Von Achane, RB, MIA 3 Jaylen Warren, RB, PIT 2 Evan Hull, RB, IND 1 Kendre Miller, RB, NO 1 Ty Chandler, RB, MIN 1 Gabe Davis, WR, BUF 6 Odell Beckham Jr., WR, BAL 2 Adam Thielen, WR, CAR 1 Marquez Valdes-Scantling, WR, KC 1 Zay Jones, WR, JAC 1 Travis Kelce, TE, KC 36 49ers DST 2



Rob Thomas $ Jalen Hurts, QB, PHI 12 Breece Hall, RB, NYJ 15 Travis Etienne, RB, JAC 13 Jeff Wilson, RB, MIA 2 Deon Jackson, RB, IND 1 Cordarrelle Patterson, RB, ATL 1 Tyreek Hill, WR, MIA 32 Jaxon Smith-Njigba, WR, SEA 7 Marquise Brown, WR, ARI 4 George Pickens, WR, PIT 1 Kadarius Toney, WR, KC 1 Donovan Peoples-Jones, WR, CLE 1 T.J. Hockenson, TE, MIN 6 George Kittle, TE, SF 3 Bengals DST 1

And, as we do every year, if you made it this far you deserve a laugh. Here are some Salary Cap Draft results from 2022. Obviously, Kyle Pitts wasn't a steal and Rhamondre Stevenson was nowhere near an overpay.