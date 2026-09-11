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Isaac Abidde

  • ALBANY
  • #5
  • F

Player Bio

HT/WT: 6-9, 215 lbs
Birthplace: Albany, GA
Class: Senior

Last Game

Sat, Mar 7 |
ESP+
@ UMass Lowell River Hawks (15-18)
  • Kennedy Family Athletic Complex
76
Final
81
Game Recap

2025 Stats

STATS MPG PPG FG% RPG APG
Regular Season 25.1 9.4 46.7 4.4 0.6

Top Isaac Abidde News

America East Standings

Team Conf Overall
UMBC
 14-2 24-9
UVM
 12-4 22-12
NJTECH
 10-6 16-17
MASLOW
 9-7 15-18
ALBANY
 7-9 11-21
MAINE
 6-10 8-24
NH
 5-11 9-21
BRYANT
 5-11 9-22
BING
 4-12 8-23
Full Standings