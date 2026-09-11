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Player Bio
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HT/WT: 6-9, 215 lbs
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Birthplace: Albany, GA
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Class: Senior
Last Game
-
-
Kennedy Family Athletic Complex
2025 Stats
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STATS
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MPG
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PPG
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FG%
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RPG
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APG
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Regular Season
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25.1
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9.4
|
46.7
|
4.4
|
0.6
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