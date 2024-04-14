Walker (knee) is doubtful for Sunday's game against the Kings.
Walker left Friday's game against the Rockets early due to a left knee injury, and it sounds like the Trail Blazers will play it safe for the season finale. With Walker expected to sit out, Justin Minaya is a candidate to step into a larger role.
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