The NFL announced a list of 323 college football players invited to the 2021 NFL Scouting Combine. The event normally takes place in Indianapolis, but the COVID-19 pandemic has forced some changes to the itinerary. There will be zero in-person workouts conducted. All interviews and psychological testing will be virtual. A plan to conduct medical testing is still being prepared.

Prospects will undergo drills and workouts at their respective Pro Days. A maximum of three representatives per NFL team are eligible to attend. The NFL Scouting Combine often serves as a barometer for whether or not a prospect will be drafted. Below, in alphabetical order, is the list of those who received invites this year:

Jonathan Adams, WR, Arkansas State

Paulson Adebo, CB, Stanford

Jack Anderson, OG, Texas Tech

Tutu Atwell, WR, Louisville

Jhamon Ausbon, WR, Texas A&M

Kayode Awosika, OT, Buffalo

Josh Ball, OT, Marshall

Aaron Banks, OG, Notre Dame

Christian Barmore, DT, Alabama

Derrick Barnes, ILB, Purdue

Boogie Basham Jr., DE, Wake Forest

Rashod Bateman, WR, Minnesota

John Bates, TE, Boise State

Joshuah Bledsoe, S, Missouri

Quinton Bohanna, DT, Kentucky

Nick Bolton, ILB, Missouri

Ian Book, QB, Notre Dame

Tuf Borland, ILB, Ohio State

Larry Borom, OT, Missouri

Jose Borregales, K, Miami

Rakeem Boyd, RB, Arkansas

Will Bradley-King, DE, Baylor

Brady Breeze, S, Oregon

Gary Brightwell, RB, Arizona

K.J. Britt, ILB, Auburn

Bobby Brown III, DT, Texas A&M

Deonte Brown, OG, Alabama

Dyami Brown, WR, North Carolina

Earnest Brown IV, DE, Northwestern

Shakur Brown, CB, Michigan State

Spencer Brown, OT, Northern Iowa

Tre Brown, CB, Oklahoma

Baron Browning, ILB, Ohio State

Shane Buechele, QB, SMU

Lorenzo Burns, CB, Arizona

Matt Bushman, TE, BYU

Rico Bussey, WR, Hawaii

Camryn Bynum, CB, Cal

Tyson Campbell, CB, Georgia

Jackson Carman, OT, Clemson

Michael Carter, RB, North Carolina

Michael Carter II, CB, Duke

Tory Carter, TE, LSU

Ja'Marr Chase, WR, LSU

Drue Chrisman, P, Ohio State

Brady Christensen, OT, BYU

Andre Cisco, S, Syracuse

Ben Cleveland, OG, Georgia

Nico Collins, WR, Michigan

Zaven Collins, ILB, Tulsa

Jonathon Cooper, DE, Ohio State

Sam Cosmi, OT, Texas

Jabril Cox, ILB, LSU

Aashari Crosswell, S, Arizona State

Jake Curhan, OT, Cal

Drew Dalman, C, Stanford

DJ Daniel, CB, Georgia

Frank Darby, WR, Arizona State

Jaelon Darden, WR, North Texas

Christian Darrisaw, OT, Virginia Tech

Zach Davidson, TE, Central Missouri

Jamin Davis, ILB, Kentucky

Shawn Davis, S, Florida

Wyatt Davis, OG, Ohio State

Divine Deablo, S, Virginia Tech

Landon Dickerson, C, Alabama

Victor Dimukeje, DE, Duke

Dai'Jean Dixon, WR, Nicholls State

Tommy Doyle, OT, Miami (Ohio)

Max Duffy, P, Kentucky

Brennan Eagles, WR, Texas

Adrian Ealy, OT, Oklahoma

Brandin Echols, CB, Kentucky

Sam Ehlinger, QB, Texas

Liam Eichenberg, OT, Notre Dame

D'Wayne Eskridge, WR, Western Michigan

Travis Etienne, RB, Clemson

Nick Eubanks, TE, Michigan

Chris Evans, RB, Michigan

Austin Faoliu, DT, Oregon

Caleb Farley, CB, Virginia Tech

Luke Farrell, TE, Ohio State

Simi Fehoko, WR, Stanford

Demetric Felton, RB, UCLA

Justin Fields, QB, Ohio State

Tony Fields II, ILB, West Virginia

Paddy Fisher, ILB, Northwestern

Dez Fitzpatrick, WR, Louisville

Thomas Fletcher, LS, Alabama

Paris Ford, S, Pittsburgh

Darrick Forrest, S, Cincinnati

Stone Forsythe, OT, Florida

Feleipe Franks, QB, Arkansas

Pat Freiermuth, TE, Penn State

Will Fries, OT, Penn State

Kenneth Gainwell, RB, Memphis

Mark Gilbert, CB, Duke

Tyree Gillespie, S, Missouri

Chauncey Golston, DE, Iowa

TQ Graham, DT, Texas

Thomas Graham Jr., CB, Oregon

Kylen Granson, H-back, SMU

Richie Grant, S, UCF

Noah Gray, TE, Duke

Carson Green, OT, Texas A&M

Kendrick Green, OG, Illinois

Olaijah Griffin, CB, USC

Trevon Grimes, WR, Florida

Robert Hainsey, OT, Notre Dame

Darren Hall, CB, San Diego State

Damar Hamlin, S, Pittsburgh

Najee Harris, RB, Alabama

Pressley Harvin, P, Georgia Tech

Blake Haubeil, K, Ohio State

Javian Hawkins, RB, Louisville

Daelin Hayes, DE, Notre Dame

Khalil Herbert, RB, Virginia Tech

Malik Herring, DE, Georgia

Kylin Hill, RB, Mississippi State

Trey Hill, C, Georgia

Justin Hilliard, OLB, Ohio State

Drew Himmelman, OT, Illinois State

Anthony Hines III, ILB, Texas A&M

Jared Hocker, OG, Texas A&M

Jevon Holland, S, Oregon

Jaycee Horn, CB, South Carolina

Chuba Hubbard, RB, Oklahoma State

Wyatt Hubert, DE, Kansas State

James Hudson, OT, Cincinnati

Talanoa Hufanga, S, USC

Creed Humphrey, C, Oklahoma

Sadarius Hutcherson, OG, South Carolina

Alaric Jackson, OT, Iowa

Drake Jackson, C, Kentucky

Tarron Jackson, DE, Coastal Carolina

Warren Jackson, WR, Colorado State

Brenden Jaimes, OT, Nebraska

Jermar Jefferson, RB, Oregon State

Teven Jenkins, OT, Oklahoma State

Buddy Johnson, ILB, Texas A&M

Cade Johnson, WR, South Dakota State

Jamar Johnson, S, Indiana

Josh Johnson, RB, Louisiana-Monroe

Patrick Johnson, OLB, Tulane

Ernest Jones, LB, South Carolina

Mac Jones, QB, Alabama

Naquan Jones, DT, Michigan State

Patrick Jones II, DE, Pittsburgh

Robert Jones, OT, Middle Tennessee State

Tim Jones, WR, Southern Mississippi

Brevin Jordan, TE, Miami

Kelvin Joseph, CB, Kentucky

Josh Kaindoh, DE, Florida State

Brenden Knox, RB, Marshall

Malcolm Koonce, DE, Buffalo

Tommy Kraemer, OG, Notre Dame

Trey Lance, QB, North Dakota State

Trevor Lawrence QB, Clemson

Alex Leatherwood, OT, Alabama

Richard LeCounte III, S, Georgia

Deommodore Lenoir, CB, Oregon

Walker Little, OT, Stanford

Hunter Long, TE, Boston College

Jonathan Marshall, DT, Arkansas

Terrace Marshall Jr., WR, LSU

Ben Mason, FB, Michigan

Jalen Mayfield, OT, Michigan

Isaiah McDuffie, OLB, Boston College

Cameron McGrone, OLB, Michigan

Javon McKinley, WR, Notre Dame

Tre' McKitty, TE, Georgia

Isaiah McKoy, WR, Kent State

Racey McMath, WR, LSU

Alim McNeill, DT, N.C. State

Zech McPhearson, CB, Texas Tech

Evan McPherson, K, Florida

Quinn Meinerz, OG, Wisconsin-Whitewater

Ifeatu Melifonwu, CB, Syracuse

Michal Menet, C, Penn State

Forrest Merrill, DT, Arkansas State

Bryan Mills, CB, North Carolina Central

Davis Mills, QB, Stanford

Dax Milne, WR, BYU

Eli Mitchell, RB, Louisiana

Trevon Moehrig, S, TCU

Elijah Molden, CB, Washington

Kellen Mond, QB, Texas A&M

Dan Moore, OT, Texas A&M

Dave Moore, OG, Grambling

Elijah Moore, WR, Mississippi

Jaylon Moore, OT, Western Michigan

Rondale Moore, WR, Purdue

Briley Moore-McKinney, TE, Kansas State

Jimmy Morrissey, C, Pittsburgh

Dylan Moses, LB, Alabama

Israel Mukuamu, CB, South Carolina

Josh Myers, C, Ohio State

Hamsah Nasirildeen, S, Florida State

Jamie Newman, QB, Wake Forest

Royce Newman, OT, Mississippi

Dazz Newsome, WR, North Carolina

Greg Newsome II, CB, Northwestern

Daviyon Nixon, DT, Iowa

Tre Nixon, WR, UCF

Tre Norwood, CB, Oklahoma

Dayo Odeyingbo, DE, Vanderbilt

Osa Odighizuwa, DT, UCLA

Amen Ogbongbemiga, ILB, Oklahoma State

Ade Ogundeji, DE, Notre Dame

Azeez Ojulari, OLB, Georgia

Levi Onwuzurike, DT, Washington

Joseph Ossai, DE, Texas

Jayson Oweh, DE, Penn State

Jeremiah Owusu-Koramoah, OLB, Notre Dame

Josh Palmer, WR, Tennessee

Micah Parsons, ILB, Penn State

Jaret Patterson, RB, Buffalo

Riley Patterson, K, Memphis

Kwity Paye, DE, Michigan

Ronnie Perkins, DE, Oklahoma

Antonio Phillips, CB, Ball State

Jaelan Phillips, DE, Miami

Whop Philyor, WR, Indiana

Kyle Pitts, TE, Florida

Tony Poljan, TE, Virginia

Cornell Powell, WR, Clemson

Dillon Radunz, OT, North Dakota State

Trey Ragas, RB, Louisiana

Hamilcar Rashed Jr., OLB, Oregon State

Monty Rice, ILB, Georgia

Aaron Robinson, CB, UCF

Janarius Robinson, DE, Florida State

Quincy Roche, DE, Miami

Robert Rochell, CB, Central Arkansas

Amari Rodgers, WR, Clemson

Larry Rountree III, RB, Missouri

Greg Rousseau, DE, Miami

Chris Rumph II, DE, Duke

Cam Sample, DE, Tulane

Asante Samuel Jr., CB, Florida State

Anthony Schwartz, WR, Auburn

Stevie Scott III, RB, Indiana

Trey Sermon, RB, Ohio State

Penei Sewell, OT, Oregon

Tyler Shelvin, DT, LSU

Will Sherman, OT, Colorado

Jamien Sherwood, S, Auburn

Ben Skowronek, WR, Notre Dame

Rashawn Slater, OT, Northwestern

TJ Slaton, DT, Florida

Brandon Smith, WR, Iowa

D'Ante Smith, OT, East Carolina

DeVonta Smith, WR, Alabama

Elerson Smith, DE, Northern Iowa

James Smith, P, Cincinnati

Jordan Smith, OLB, UAB

Shi Smith, WR, South Carolina

Trey Smith, OG, Tennessee

Ihmir Smith-Marsette, WR, Iowa

Charles Snowden, OLB, Virginia

Dylan Soehner, TE, Iowa State

Marquiss Spencer, DE, Mississippi State

Amon-Ra St. Brown, WR, USC

Brandon Stephens, CB, SMU

Caden Sterns, S, Texas

JaCoby Stevens, S, LSU

Marquez Stevenson, WR, Houston

Rhamondre Stevenson, RB, Oklahoma

Darius Stills, DT, West Virginia

Benjamin St-Juste, CB, Minnesota

Eric Stokes, CB, Georgia

Mike Strachan, WR, Charleston

Grant Stuard, OLB, Houston

Chazz Surratt, ILB, North Carolina

Sage Surratt, WR, Wake Forest

Patrick Surtain II, CB, Alabama

Keith Taylor, CB, Washington

Tamorrion Terry, WR, Florida State

Ambry Thomas, CB, Michigan

Bryce Thompson, CB, Tennessee

Erroll Thompson, ILB, Mississippi State

Tommy Togiai, DT, Ohio State

Kadarius Toney, WR, Florida

Shaka Toney, DE, Penn State

Khyiris Tonga, DT, BYU

Kyle Trask, QB, Florida

Tommy Tremble, TE, Notre Dame

Joe Tryon, OLB, Washington

Jay Tufele, DT, USC

Marlon Tuipulotu, DT, USC

Payton Turner, DE, Houston

Jaylen Twyman, DT, Pittsburgh

Christian Uphoff, S, Illinois State

Cole Van Lanen, OT, Wisconsin

T.J. Vasher, WR, Texas Tech

Tyler Vaughns, WR, USC

Alijah Vera-Tucker, OT, USC

Kary Vincent, CB, LSU

Jaylen Waddle, WR, Alabama

Shaun Wade, CB, Ohio State

Tylan Wallace, WR, Oklahoma State

Garret Wallow, ILB, TCU

Ar'Darius Washington, S, TCU

Austin Watkins Jr., WR, UAB

Rashad Weaver, DE, Pittsburgh

Mark Webb, CB, Georgia

Pro Wells, TE, TCU

Pete Werner, OLB, Ohio State

James Wiggins, S, Cincinnati

Chris Wilcox, CB, BYU

Rachad Wildgoose, CB, Wisconsin

Javonte Williams, RB, North Carolina

Milton Williams, DE, Louisiana Tech

Pooka Williams Jr., RB, Kansas

Rodarius Williams, CB, Oklahoma State

Seth Williams, WR, Auburn

Trill Williams, CB, Syracuse

Marco Wilson, CB, Florida

Marvin Wilson, DT, Florida State

Zach Wilson, QB, BYU

Nahshon Wright, CB, Oregon State

Kenny Yeboah, TE, Mississippi

Landon Young, OT, Kentucky