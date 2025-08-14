Mets' Francisco Alvarez: Idle Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Alvarez isn't in the lineup for Thursday's game against Atlanta.
Alvarez will grab a seat for Thursday's series finale after going 0-for-4 with three strikeouts in Wednesday's contest. Luis Torrens will catch instead for starter Kodai Senga and bat ninth.
