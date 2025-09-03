Astros' Victor Caratini: Back from IL, playing first base
By RotoWire Staff
• 1 min read
The Astros activated Caratini (concussion) from the 7-day injured list Wednesday. He will start at first base and bat seventh in Wednesday's game versus the Yankees.
Caratini missed the minimum seven days while recovering from a concussion. He'll start at first base Wednesday as Christian Walker gets some rest.
