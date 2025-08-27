Brewers' Isaac Collins: Not starting Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Collins is out of the lineup for Wednesday's tilt versus the Diamondbacks.
Collins has gone just 3-for-30 at the plate since returning from paternity leave Aug. 18, so the Brewers will give him a day off to regroup. Christian Yelich will receive a rare start in left field in Collins' stead, and Jake Bauers will serve as the Brewers' designated hitter.
