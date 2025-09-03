default-cbs-image
Barrosa started in left field and went 1-for-3 with a run scored in Tuesday's 5-3 win over the Rangers.

In the Diamondbacks' first game without primary left-fielder Lourdes Gurriel (knee), the switch-hitting Barrosa drew the start against a left-hander (Jacob Latz). Going forward, left field could consist of Jake McCarthy against right-handers while Barrosa or Blaze Alexander take over against southpaws.

