Diamondbacks' Jorge Barrosa: Gets start in left field
By RotoWire Staff
• 1 min read
Barrosa started in left field and went 1-for-3 with a run scored in Tuesday's 5-3 win over the Rangers.
In the Diamondbacks' first game without primary left-fielder Lourdes Gurriel (knee), the switch-hitting Barrosa drew the start against a left-hander (Jacob Latz). Going forward, left field could consist of Jake McCarthy against right-handers while Barrosa or Blaze Alexander take over against southpaws.
