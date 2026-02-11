Hentges (shoulder/knee) threw a bullpen session Tuesday, per MLB.com.

Hentges missed the entire 2025 campaign after undergoing left shoulder surgery in September 2024. He also had arthroscopic right knee surgery last August before signing a one-year deal with San Francisco in November. The left-hander is expected to be ready for spring training and will look to return to form following his lengthy absence. Over 25 relief appearances for Cleveland in 2024, he posted a 3.04 ERA, 0.97 WHIP and 27:5 K:BB across 23.2 innings.