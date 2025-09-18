Mariners' Victor Robles: Falling behind Canzone vs. RHP
By RotoWire Staff
• 1 min read
Robles is absent from the lineup for Thursday's game in Kansas City.
Four of Robles' last five starts have come against left-handed pitching, as Dominic Canzone appears to have leap-frogged past Robles in right field versus right-handers. It will be Canzone in right field and batting seventh Thursday against righty Stephen Kolek.
