Rangers' Alejandro Osuna: Starts two consecutive games
By RotoWire Staff
• 1 min read
Osuna started in left field and went 0-for-2 in Friday's 8-1 loss to the Athletics.
This marked Osuna's second straight start in left field, as the Rangers adapt to life without Wyatt Langford (forearm), who was added to the 10-day injured list Wednesday. Thus far, manager Skip Schumaker has gotten by with a rotation of the lefty-batting Osuna and right-handed hitting Ezequiel Duran in left field, although it may not be a strict platoon going forward.
