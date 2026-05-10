Rangers' Carter Baumler: Shut down
By RotoWire Staff
• 1 min read
Baumler (intercostal) has been shut down from his rehab assignment, MLB.com reports.
Baumler made three appearances while on his rehab assignment but experienced a setback and hasn't pitched since April 28. It's unclear when the right-hander will restart a throwing program.
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