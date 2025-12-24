Cavaliers' Sam Merrill: Starting Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Merrill will start against the Pelicans on Tuesday, Serena Winters of FanDuel Sports Network Ohio reports.
Merrill will return to the starting lineup in just his second appearance following a 14-game absence due to a sprained hand. As a result, Jaylon Tyson will come off the bench. Merrill logged 26 minutes in Monday's win over the Hornets, during which he posted four points (2-7 FG, 0-4 3Pt), one rebound, five assists and one steal over 26 minutes.
