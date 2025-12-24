default-cbs-image
Merrill will start against the Pelicans on Tuesday, Serena Winters of FanDuel Sports Network Ohio reports.

Merrill will return to the starting lineup in just his second appearance following a 14-game absence due to a sprained hand. As a result, Jaylon Tyson will come off the bench. Merrill logged 26 minutes in Monday's win over the Hornets, during which he posted four points (2-7 FG, 0-4 3Pt), one rebound, five assists and one steal over 26 minutes.

