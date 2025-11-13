default-cbs-image
Merrill will start Wednesday's game against the Heat.

With Donovan Mitchell (rest) sidelined, Merrill will get the starting nod at shooting guard. Over four starts this season, the sharpshooter has averaged 17.3 points, 2.0 rebounds and 2.0 assists while shooting 51.4 percent from three-point range in 25.5 minutes per contest.

